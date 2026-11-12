Motor Oil: Εγκαινιάστηκε ο νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίων Θεοδώρων

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Σήμερα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγίων Θεοδώρων, παρουσία, μεταξύ άλλων, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένας Σούκουλη-Βιλιάλη, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας Σωτηρίου Μουρίκη, των Δημάρχων Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Γιώργου Γκιώνη και Κορινθίων Νίκου Σταυρέλη, και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Παύλου, καθώς και εκπροσώπων του Βαρδινογιάννειου Ιδρύματος, της Motor Oil και της τοπικής κοινωνίας.

Ο σταθμός, ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία του, έχει δυναμικότητα φιλοξενίας 70 παιδιών και διαθέτει σύγχρονους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Το κτίριο είναι ενεργειακής κλάσης Α+ και σχεδιάστηκε με έμφαση στην ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και τις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών της περιοχής.

Το έργο έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για τη σχέση της οικογένειας Βαρδινογιάννη και της Motor Oil με τους Αγίους Θεοδώρους. Το 1976, ο Βαρδής και η Μαριάννα Βαρδινογιάννη εγκαινίασαν τη νέα πτέρυγα του Δημοτικού Σχολείου Αγίων Θεοδώρων, στη μνήμη του Νίκου Βαρδινογιάννη. Σήμερα, ο νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός συνεχίζει αυτή τη διαχρονική παρουσία στην περιοχή.

Προυσανίδης: Παραμένει ζωντανό το όραμα του Βαρδή Βαρδινογιάννη

Ο Αντιπρόεδρος της Motor Oil, κ. Γιώργος Προυσανίδης, δήλωσε:

«Δύο χρόνια μετά την απώλεια του Βαρδή Βαρδινογιάννη, το όραμά του παραμένει ζωντανό μέσα από έργα που ενισχύουν την τοπική κοινωνία και δημιουργούν προοπτική για τις επόμενες γενιές.

Σήμερα, ο Όμιλος Motor Oil εγκαινιάζει τον νέο Βρεφονηπιακό Σταθμό Αγίων Θεοδώρων, αφιερωμένο στη μνήμη του Βαρδή Βαρδινογιάννη. Ένα έργο που συνδέει το χθες με το αύριο και εκφράζει τη διαχρονική μας δέσμευση να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους και τις οικογένειες του τόπου μας.»

Η Πρόεδρος του Βαρδινογιάννειου Ιδρύματος, κα. Μ. Θεοδωρουλάκη, ανέφερε:

«Η σημερινή πρωτοβουλία είναι μια επένδυση στο μέλλον. Το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και η Motor Oil υλοποιούν από κοινού έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ενισχύουν τις υποδομές της τοπικής κοινωνίας.

Από το νερό και την Υγεία μέχρι την Πολιτική Προστασία και τη στήριξη των οικογενειών, δημιουργούμε έργα με αξία για τις επόμενες γενιές. Μαζί συνεχίζουμε.»

Ο νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα έργων κοινής ωφέλειας και υποδομών ύψους 50 εκατ. ευρώ για τις τοπικές κοινωνίες των Δήμων Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και Κορινθίων.