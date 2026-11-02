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Motor Oil: Συνεχίζει και ενισχύει τη συνεργασία με Γιατρούς του Κόσμου

Βασικό μέρος της συνεργασίας Motor Oil - Γιατρών του Κόσμου αποτελεί το πρόγραμμα «Φροντίδα για Όλους», το οποίο ξεκίνησε το 2022 και συνεχίζεται και για το 2026

Εταιρική ευθύνη 02.11.2026, 13:47
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Motor Oil: Συνεχίζει και ενισχύει τη συνεργασία με Γιατρούς του Κόσμου
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Συνεχίζεται η συνεργασία με επίκεντρο την υγεία που έχουν αναπτύξει η Motor Oil και οι Γιατροί του Κόσμου με στόχο την πρόληψη και την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Μέσα από προγράμματα πρωτοβάθμιας φροντίδας και οδοντιατρικής περίθαλψης, κινητές ιατρικές μονάδες, ενίσχυση δομών και ανθρωπιστικές αποστολές, η συνεργασία που ξεκίνησε το 2022 έχει εξελιχθεί και διευρυνθεί, ανταποκρινόμενη σε διαφορετικές ανάγκες στην Ελλάδα αλλά και σε έκτακτες συνθήκες εκτός συνόρων.

Η συνεργασία επεκτάθηκε και στη στοματική υγεία μέσα από το Smile Project, με στόχο την παροχή οδοντιατρικής φροντίδας σε ανθρώπους χωρίς πρόσβαση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, αλλά και την ενημέρωση γύρω από τη στοματική υγιεινή και την πρόληψη

«Φροντίδα για Όλους»: υπηρεσίες Υγείας σε όλη την Ελλάδα

Βασικό μέρος της συνεργασίας αποτελεί το πρόγραμμα «Φροντίδα για Όλους», το οποίο ξεκίνησε το 2022 και συνεχίζεται και για το 2026.

Μέσα από τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες των Γιατρών του Κόσμου, το πρόγραμμα παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας, πρόληψης και αγωγής υγείας σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Παράλληλα, όπου απαιτείται, πραγματοποιείται διασύνδεση και παραπομπή των πολιτών στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Από την έναρξη της συνεργασίας έως τον Απρίλιο του 2026, οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες είχαν διανύσει 12.560 χιλιόμετρα, ενώ συνολικά 2.116 άνθρωποι είχαν εξυπηρετηθεί, πραγματοποιώντας 5.294 επισκέψεις. Οι υπηρεσίες καλύπτουν 14 διαφορετικές ιατρικές ειδικότητες, ενώ μέσω του «Φροντίδα για Όλους» ειδικότερα είχαν εξυπηρετηθεί 1.771 άνθρωποι.

Στο πλαίσιο των αποστολών έχουν επίσης διανεμηθεί, ανάλογα με τις ανάγκες, φαρμακευτικά σκευάσματα, γυαλιά μυωπίας και πρεσβυωπίας, είδη υγιεινής και προστασίας, τρόφιμα και σχολικά είδη, ενώ έχει προσφερθεί ιατρικός εξοπλισμός σε τοπικές δομές υγείας.

Smile Project: Έμφαση στην οδοντιατρική φροντίδα

Η συνεργασία επεκτάθηκε και στη στοματική υγεία μέσα από το Smile Project, με στόχο την παροχή οδοντιατρικής φροντίδας σε ανθρώπους χωρίς πρόσβαση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, αλλά και την ενημέρωση γύρω από τη στοματική υγιεινή και την πρόληψη.

Η κινητή οδοντιατρική μονάδα βρέθηκε, μεταξύ άλλων, στο Πέραμα, στον Ασπρόπυργο, στους Αγίους Θεοδώρους και στο Λουτράκι, ενώ συνολικά 345 παιδιά έλαβαν υπηρεσίες μέσω του προγράμματος.

Μια συνεργασία με ευρύτερο κοινωνικό αποτύπωμα

Η συνεργασία Motor Oil και Γιατρών του Κόσμου περιλαμβάνει και παρεμβάσεις πέρα από τα προγράμματα πρωτοβάθμιας φροντίδας.
Το 2023, μετά τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία και τη Συρία, η Motor Oil και η AVIN κάλυψαν έξοδα για την υλοποίηση επείγουσας ανθρωπιστικής αποστολής των Γιατρών του Κόσμου στις πληγείσες περιοχές.

Την ίδια χρονιά, η Motor Oil στήριξε το Ανοικτό Κέντρο Διαμονής «A Step Forward», συμβάλλοντας στη συνέχιση της λειτουργίας της δομής και στην παροχή ασφαλούς φιλοξενίας και προστασίας σε ευάλωτες γυναίκες και παιδιά.

Το 2026, η συνεργασία συνεχίζεται με την ενίσχυση του Γυναικολογικού Ιατρείου των Γιατρών του Κόσμου, μέσω της προμήθειας σύγχρονης γυναικολογικής έδρας τελευταίας τεχνολογίας, ενισχύοντας τον εξοπλισμό και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται σε γυναίκες που έχουν ανάγκη.

«Από την πρόληψη και την πρωτοβάθμια φροντίδα μέχρι την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων και την ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες, η συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου αποτελεί μέρος της ευρύτερης κοινωνικής συνεισφοράς της Motor Oil», αναφέρει σε δελτίο Τύπου της η Motor Oil προσθέτοντας ότι «με σταθερή παρουσία και συνεργασίες με φορείς που διαθέτουν γνώση και εμπειρία στο πεδίο, ο Όμιλος συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες με άμεσο και μετρήσιμο κοινωνικό αποτύπωμα, με την Υγεία να αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς αυτής της προσπάθειας».

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