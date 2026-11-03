UBS για Motor Oil: Ανεβάζει στα 58 ευρώ την τιμή-στόχο

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Σε αύξηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της Motor Oil προχωρά η UBS, διατηρώντας ωστόσο τη σύσταση Neutral, καθώς εκτιμά ότι ο όμιλος θα καταγράψει αποτελέσματα-ρεκόρ για το τρίτο τρίμηνο του 2026, επωφελούμενος από τα υψηλά περιθώρια διύλισης.

Συγκεκριμένα, η ελβετική τράπεζα ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 58 ευρώ από 52 ευρώ προηγουμένως, ενσωματώνοντας τις υψηλότερες παραδοχές για τις συνθήκες στην αγορά πετρελαίου και τα περιθώρια διύλισης.

Ωστόσο, με βάση την τιμή των 63,35 ευρώ στις 2 Νοεμβρίου, η νέα τιμή-στόχος υποδηλώνει περιθώριο υποχώρησης 8,45%. Η UBS επισημαίνει ότι, παρά την πρόσφατη συμπίεση των περιθωρίων από τα μέσα Σεπτεμβρίου, αυτά παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, περίπου έξι φορές πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο.

Τι αναμένεται για το γ’ 3μηνο

Για το τρίτο τρίμηνο, η UBS προβλέπει ότι η αξιοποίηση του διυλιστηρίου θα διατηρηθεί κοντά στο 92%, με τον όμιλο να μεγιστοποιεί παράλληλα τη λειτουργία των μονάδων δευτερογενούς επεξεργασίας, ώστε να αξιοποιήσει τις ευνοϊκές συνθήκες στη διύλιση. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα EBITDA θα διαμορφωθούν στα 808 εκατ. ευρώ, επίπεδο υψηλότερο κατά 7% από τη μέση εκτίμηση της αγοράς, ενώ τα καθαρά κέρδη αναμένονται στα 583 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 11% τις προβλέψεις.

Παρά την εκτιμώμενη επιβάρυνση κατά περίπου 30 εκατ. ευρώ από τη συμφωνία με την κυβέρνηση για την παροχή εκπτώσεων στα καύσιμα, η UBS θεωρεί ότι η συμφωνία περιορίζει τον κίνδυνο επιβολής έκτακτου φόρου στα κέρδη των ενεργειακών εταιρειών στην Ελλάδα, ελλείψει ενιαίας ευρωπαϊκής απόφασης.

Παράλληλα, προβλέπει ελεύθερες ταμειακές ροές 530 εκατ. ευρώ, έναντι εκτίμησης της αγοράς για 417 εκατ. ευρώ, καθώς αναμένεται να υποχωρήσουν οι πιέσεις στο κεφάλαιο κίνησης που καταγράφηκαν στο πρώτο εξάμηνο. Η τράπεζα εκτιμά επίσης ότι η Motor Oil θα ανακοινώσει προμέρισμα 0,50 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο από τα 0,35 ευρώ του αντίστοιχου περσινού τριμήνου.

Ανοδική αναθεώρηση

Πέρα από τα αποτελέσματα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στην επικείμενη στρατηγική ενημέρωση της διοίκησης, η οποία αναμένεται μαζί με τα αποτελέσματα εννεαμήνου, πιθανότατα στις 24 Νοεμβρίου. Η UBS εκτιμά ότι το βάρος θα δοθεί στις πρόσφατες κινήσεις του ομίλου εκτός διύλισης, ιδίως στις δραστηριότητες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο αυτές θα επηρεάσουν την κατανομή των μελλοντικών επενδυτικών κεφαλαίων.

Παράλληλα, αναμένει ότι η Motor Oil θα διατηρήσει τον στόχο για εγκατεστημένη ισχύ 2 GW από ανανεώσιμες πηγές έως το 2030, με μεγαλύτερη έμφαση στα αιολικά έργα. Η UBS αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις της για τα EBITDA και τα κέρδη ανά μετοχή κατά μέσο όρο 11% και 14% αντίστοιχα, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχυρά περιθώρια διύλισης του τρίτου τριμήνου και τις ευνοϊκότερες παραδοχές για την περίοδο 2026-2028.

Ωστόσο, παρά τις αναβαθμίσεις, διατηρεί ουδέτερη στάση απέναντι στη μετοχή, καθώς θεωρεί ότι η τρέχουσα αποτίμηση δεν αφήνει επαρκή περιθώρια περαιτέρω ανόδου.