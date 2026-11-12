HELLENiQ ENERGY: Ισχυρά αποτελέσματα με EBITDA 1,9 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο

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Ισχυρή αύξηση κερδοφορίας κατέγραψε η HELLENiQ ENERGY στο τρίτο τρίμηνο του 2026, με τα συγκρίσιμα EBITDA να διαμορφώνονται σε 1,162 δισ. ευρώ, έναντι 365 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, και τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη να φθάνουν τα 808 εκατ. ευρώ, από 186 εκατ. ευρώ.

Τα ιστορικά υψηλά διεθνή περιθώρια διύλισης, η ευελιξία στην προμήθεια αργού και η αυξημένη συνεισφορά των εξαγωγών αποτέλεσαν τους βασικούς μοχλούς των επιδόσεων. Στο εννεάμηνο, τα συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε 1,896 δισ. ευρώ, από 766 εκατ. ευρώ, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,201 δισ. ευρώ, έναντι 313 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 54% στο τρίτο τρίμηνο, στα 5,113 δισ. ευρώ, και κατά 43% στο εννεάμηνο, στα 12,120 δισ. ευρώ.

Διπλάσιο προσωρινό μέρισμα

Οι ισχυρές επιδόσεις επέτρεψαν στο διοικητικό συμβούλιο να διπλασιάσει το προσωρινό μέρισμα από 0,20 σε 0,40 ευρώ ανά μετοχή, με τη συνολική διανομή να ανέρχεται σε 122,25 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την αναλυτική ανακοίνωση, το μεικτό ποσό, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών, διαμορφώνεται σε 0,400694 ευρώ ανά μετοχή και το καθαρό, μετά την παρακράτηση φόρου 5%, σε 0,380659 ευρώ. Το τελικό ποσό ανά μετοχή θα αναπροσαρμοστεί ανάλογα με τις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η εταιρεία κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων.

Η αποκοπή ορίστηκε για τις 18 Ιανουαρίου 2027, η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων για τις 19 Ιανουαρίου και η έναρξη καταβολής για τις 25 Ιανουαρίου, μέσω της Εθνικής Τράπεζας.

Όπως επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος, Ανδρέας Σιάμισιης, οι επιδόσεις δημιουργούν τις προϋποθέσεις για αυξημένο συνολικό μέρισμα για τη χρήση, το οποίο θα ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο του 2027.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Holdings (η «HELLENiQ ENERGY»),

Ανδρέας Σιάμισιης, επισήμανε:

«Ένα τρίμηνο που χαρακτηρίστηκε από συνεχείς ανατροπές σε γεωπολιτικό επίπεδο και στις ενεργειακές αγορές, με σημαντικές προκλήσεις στον εφοδιασμό καυσίμων στην περιοχή μας και ολοένα εντονότερες ελλείψεις προϊόντων. Σημαντική επίτευξη για εμάς ήταν η αδιάλειπτη λειτουργία των διυλιστηρίων μας με υψηλή διαθεσιμότητα, χάρη και στην ευελιξία προσαρμογής σε διαφορετικούς διαθέσιμους τύπους αργού και η υψηλή παραγωγή προϊόντων που ήταν σε έλλειψη, όπως το ντίζελ κίνησης και τα αεροπορικά καύσιμα. Αυξήσαμε τις εξαγωγές σε γειτονικές χώρες που είχαν ανάγκες, διασφαλίζοντας παράλληλα την πλήρη κάλυψη των αναγκών στην Ελλάδα, συνδράμοντας στην ασφάλεια εφοδιασμού στην περιοχή.

Παράλληλα, μέρος της αξίας που δημιουργήθηκε επέστρεψε στους πελάτες και την κοινωνία, μέσω ειδικών εκπτώσεων και προωθητικών ενεργειών, καθώς και ενισχυμένων προγραμμάτων κοινωνικής στήριξης. Διαθέσαμε πάνω από €50 εκατ. για εκπτώσεις στα καύσιμα κίνησης στην Ελλάδα και επεκτείναμε τη δράση και στο πετρέλαιο θέρμανσης, σε μια πρωτοβουλία που αναμένεται να ξεπεράσει τα €100 εκατ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι ενέργειες αυτές σε συνδυασμό με τις κρατικές παρεμβάσεις στήριξαν τους καταναλωτές και την αγορά. Ταυτόχρονα, ενισχύσαμε σημαντικά το κοινωνικό μας αποτύπωμα με πρωτοβουλίες συνολικού ύψους €30 εκατ., όπως η στήριξη συμπολιτών μας που είχαν πληγεί από τις φωτιές αλλά και χορηγίες σε δημόσια νοσοκομεία και πανεπιστήμια.

Παρότι η εξασφάλιση ελκυστικών αποδόσεων για τους μετόχους μας παραμένει βασική προτεραιότητα, θεωρούμε εξίσου σημαντική την πειθαρχημένη επανεπένδυση στην ανάπτυξη, σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική μας, ώστε να δημιουργήσουμε έναν ακόμη ισχυρότερο Όμιλο για το μέλλον. Οι ισχυρές επιδόσεις του Εννεαμήνου επέτρεψαν στο Διοικητικό Συμβούλιο να διπλασιάσει το προσωρινό μέρισμα από €0,20 σε €0,40 ανά μετοχή, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για αυξημένο συνολικό μέρισμα για τη χρήση, που θα ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο του 2027.

Παράλληλα, η ισχυρή κερδοφορία μάς επέτρεψε να επιταχύνουμε τις επενδύσεις στις ΑΠΕ και να ενισχύσουμε περαιτέρω τα διυλιστήρια, καθώς και τις δραστηριότητες εφοδιασμού και εμπορίας, ενισχύοντας τις βάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη του Ομίλου. Ένα ισχυρό και σύγχρονο εγχώριο σύστημα διύλισης συμβάλλει ουσιαστικά στην ενεργειακή ασφάλεια και στη διατήρηση ανταγωνιστικότερων τιμών καυσίμων στην εγχώρια αγορά, με εκτιμώμενο όφελος €0,15-0,20 ανά λίτρο σε σχέση με τις εισαγωγές.

Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της χρονιάς, έχουμε διαμορφώσει ένα νέο στρατηγικό σχέδιο, το οποίο βασίζεται στην επιτυχία του Vision 2025 και θέτει την κατεύθυνσή μας για την επόμενη δεκαετία. Φιλοδοξία μας είναι να δημιουργήσουμε έναν ακόμη ισχυρότερο και πιο πράσινο Όμιλο, με διευρυμένο περιφερειακό ρόλο και παρουσία, συνεχίζοντας παράλληλα να δημιουργούμε αξία για την ελληνική οικονομία και κοινωνία.»

Επενδύσεις και ισχυρές ταμειακές ροές

Οι συνολικές επενδύσεις έφθασαν τα 565 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, αυξημένες κατά 8% σε ετήσια βάση, με περίπου το ήμισυ να κατευθύνεται σε έργα ανάπτυξης, κυρίως ΑΠΕ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, οι ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 1 δισ. ευρώ επέτρεψαν τη μείωση του καθαρού δανεισμού κατά περίπου 600 εκατ. ευρώ έναντι του τέλους του 2025, στα 1,5 δισ. ευρώ, παρά τη διανομή του τελικού μερίσματος της χρήσης 2025.

Ο συντελεστής δανειακής μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 26% και ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς συγκρίσιμα EBITDA στο 0,7.

Η διύλιση και οι εξαγωγές οδηγούν την ανάπτυξη

Στον κλάδο Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας, τα συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε 1,051 δισ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο. Η παραγωγή διαμορφώθηκε σε 4,1 εκατ. τόνους και οι πωλήσεις σε 4,2 εκατ. τόνους, με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν το 46% των συνολικών πωλήσεων.

Οι εξαγωγές ντίζελ και αεροπορικών καυσίμων έφθασαν τους 900.000 τόνους, συμβάλλοντας στην κάλυψη ελλείψεων στις ευρωπαϊκές αγορές. Το περιθώριο διύλισης του Ομίλου διαμορφώθηκε περίπου στα 49 δολάρια ανά βαρέλι.

Στα Πετροχημικά, τα συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν στα 13 εκατ. ευρώ, από 3 εκατ. ευρώ, ενώ στην Εμπορία παρέμειναν στα 69 εκατ. ευρώ. Τις επιδόσεις στήριξαν η αύξηση των μεριδίων αγοράς, τα αεροπορικά καύσιμα και η βελτίωση της διεθνούς δραστηριότητας. Στο πλαίσιο της περιφερειακής επέκτασης, συμφωνήθηκε πρόσφατα η απόκτηση του δικτύου πρατηρίων της Staroil στην Κύπρο.

Ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ

Στον κλάδο ΑΠΕ, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, τα συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 29 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο.

Η ισχύς των έργων ΑΠΕ σε λειτουργία έφθασε τα 615 MW στο τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ τον Οκτώβριο προστέθηκαν ακόμη 160 MW, συμπεριλαμβανομένου του έργου αποθήκευσης με μπαταρίες ισχύος 100 MW και χωρητικότητας 200 MWh στη Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον, έργα 0,3 GW βρίσκονται υπό κατασκευή και 0,4 GW σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης, υποστηρίζοντας τον στόχο για 1,1 GW το 2027 και 1,5 GW το 2028.

Εκπτώσεις καυσίμων και κοινωνικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με την εταιρεία, στο τρίτο τρίμηνο διατέθηκαν περίπου 50 εκατ. ευρώ για έκτακτες εκπτώσεις στα καύσιμα κίνησης στην Ελλάδα, καλύπτοντας περίπου 860 εκατ. λίτρα. Από τις 15 Οκτωβρίου, η πρωτοβουλία επεκτάθηκε στο πετρέλαιο θέρμανσης, με έκπτωση 0,20 ευρώ ανά λίτρο, ενώ συνεχίστηκε η έκπτωση 0,05 ευρώ ανά λίτρο στο ντίζελ κίνησης.

Παράλληλα, ο Όμιλος υλοποίησε στο τρίμηνο δράσεις κοινωνικής συνεισφοράς περίπου 30 εκατ. ευρώ, με έμφαση στις πυρόπληκτες περιοχές, στα δημόσια νοσοκομεία και στην εκπαίδευση.