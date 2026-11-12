ΑΑΔΕ: Ψηφιακά η απαλλαγή ΦΠΑ για επιχειρήσεις σε ειδικά τελωνειακά καθεστώτα

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Στον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση της διαδικασίας για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με αγαθά σε καθεστώς Ελεύθερου Τελωνειακού Συγκροτήματος, Χώρου Τελωνειακής Επίβλεψης, Ελεύθερου Τελωνειακού Χώρου και Φορολογικής Αποθήκης, προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με απόφαση του Διοικητή, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1243/2026).

Με τη νέα ψηφιακή διαδικασία αναβαθμίζεται η εξυπηρέτηση σε κλάδους υψηλής δραστηριότητας -όπως διυλιστήρια, ναυπηγεία και φορολογικές αποθήκες εμπορευμάτων υποκείμενων σε ΕΦΚ- μειώνοντας δραστικά το διοικητικό κόστος για περίπου 150 επιχειρήσεις, για τις οποίες οι Τελωνειακές Υπηρεσίες μέχρι σήμερα εξέδιδαν χειρόγραφα άνω των 1.500 βεβαιώσεων ετησίως.

Ειδικότερα, με τη νέα ψηφιακή διαδικασία:

Ο πάροχος των υπηρεσιών εκδίδει εξαρχής το παραστατικό χωρίς ΦΠΑ, εξαλείφοντας την ανάγκη για πιστωτικά τιμολόγια.

Δεν απαιτείται πλέον η υποβολή φυσικής αίτησης από τη συναλλασσόμενη επιχείρηση στο αρμόδιο Τελωνείο.

Καταργείται η υποχρέωση έκδοσης ξεχωριστής βεβαίωσης απαλλαγής ΦΠΑ ανά τιμολόγιο από το Τελωνείο.

Η επιχείρηση-λήπτης των υπηρεσιών υποβάλλει ψηφιακά, μία φορά τον μήνα, συγκεντρωτική κατάσταση των τιμολογίων του προηγούμενου μήνα μέσω της πύλης myAADE (myAADE.gov.gr), στη διαδρομή: Τα αιτήματά μου > Τελωνεία > Δασμοί, ΦΠΑ και Λοιπές Επιβαρύνσεις (Duties, VAT and other charges) – Ειδικά Καθεστώτα & Απαλλαγές > Απαλλαγή ΦΠΑ παροχής υπηρεσιών ειδικών καθεστώτων.

Η διεκπεραίωση ολοκληρώνεται άμεσα, ενώ οι αρμόδιες τελωνειακές υπηρεσίες θα διενεργούν εκ των υστέρων ελέγχους για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521: