Παπασταύρου στην COP31: Η Ελλάδα θα προστατεύει το 35% των θαλασσών της το 2027

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Τον στόχο να τεθεί υπό προστασία το 35% των ελληνικών θαλασσών μέσα στο 2027, μέσω των δύο Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων στο Ιόνιο και στο Νότιο Αιγαίο, υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, από την COP31 στην Αττάλεια. Εγκαινιάζοντας το ελληνικό περίπτερο με επίκεντρο την πρωτοβουλία «Αμοργόραμα», ανέδειξε τον ρόλο των τοπικών κοινωνιών στην προστασία της βιοποικιλότητας, ενώ στις διεθνείς επαφές του συζητήθηκαν η αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού εγκλήματος και τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για φυσικές καταστροφές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, εγκαινίασε σήμερα το περίπτερο της χώρας μας στην 31η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP 31), στην Αττάλεια της Τουρκίας, με κεντρική εκδήλωση για την πρωτοβουλία «Αμοργόραμα», που παρουσιάστηκε στο διεθνές κοινό ως καλή πρακτική οργάνωσης της τοπικής κοινωνίας για την προστασία της βιοποικιλότητας.

Παπασταύρου: Η Ελλάδα έχει τη θάλασσα στο DNA της

Στο πάνελ, που συντόνισε η Dr. Chloe Streven, Head of Impact του Οργανισμού The Conservation Collective, συμμετείχαν ο Υπουργός, ο κ. Μιχάλης Κρόσμαν, Πρόεδρος του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου Αμοργού «Η Χοζοβιώτισσα» και η κυρία Άντζελα Λάζου-Dean, Senior Projects Manager για την Ελλάδα του Blue Marine Foundation. Στη συζήτηση αναδείχθηκε ο ρόλος των τοπικών κοινωνιών στη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, ενώ ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας πολιτών-Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Πολιτείας-Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων-Επιστήμης. Είπε, μεταξύ άλλων: «Η Ελλάδα, με τα περισσότερα νησιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει τη θάλασσα στο DNA της. Με τα δύο Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα, του Ιονίου και του Νοτίου Αιγαίου Ι-Νότιες Κυκλάδες, το σχέδιο ΠΔ το οποίο βρίσκεται ήδη στο Συμβούλιο της Επικρατείας, θα πετύχουμε μέσα στο 2027 τον στόχο που θέσαμε, προστατεύοντας το 35% των θαλασσών μας. Η Αμοργός δείχνει τον δρόμο: όταν πρωταγωνιστεί η τοπική κοινωνία, η προστασία γίνεται υπόθεση όλων».

Οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης

Ο κ. Παπασταύρου πραγματοποίησε, επίσης, συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Βραζιλίας, κ. João Paulo Ribeiro Capobianco, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Πέτρου Βαρελίδη, με τον οποίο συζητήθηκαν πεδία ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας, όπως η καταπολέμηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και η πάταξη του περιβαλλοντικού εγκλήματος. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός της Βραζιλίας ευχαρίστησε τον Έλληνα ομόλογό του για τη στήριξη της χώρας μας, μαζί με άλλα 82 κράτη, στην έναρξη διαπραγματεύσεων για το πρωτόκολλο κατά του περιβαλλοντικού εγκλήματος, που πρότεινε η Βραζιλία και συζητήθηκε στη Βιέννη τον Οκτώβριο του 2026, στο UNTOC COP13. Ο Υπουργός της Βραζιλίας προσκάλεσε τον κ. Παπασταύρου στη διεθνή «Διάσκεψη της Δεκαετίας των Ωκεανών 2027» (2027 Ocean Decade Conference) που διοργανώνεται στο Ρίο ντε Τζανέιρο μεταξύ 7 και 9 Απριλίου του επόμενου έτους.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τη Γενική Γραμματέα του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO), κ. Celeste Saulo, με τον κ. Βαρελίδη. Συζήτησαν για τις παγκόσμιες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και συμφωνήθηκε να οργανωθεί στην Ελλάδα, εντός του 2027, συνάντηση με όλους τους αρμόδιους φορείς, για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ως προς τα Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης για περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Καθαρή ηλεκτρική ενέργεια

Σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Περίπτερο για την υποστήριξη των πόλεων στη μετάβαση προς την καθαρή ηλεκτρική ενέργεια, ο Υπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Ενέργεια και τη Στέγαση κ. Dan Jørgensen, λίγες ημέρες μετά τη συνάντησή τους στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο.

Στο περιθώριο των εκδηλώσεων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνάντησε την Υπουργό Περιβάλλοντος της Κροατίας, κυρία Marija Vučković, με την οποία συζήτησαν την αναθεώρηση του ETS1, που θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Δεκέμβριο στις Βρυξέλλες.

Στο ελληνικό περίπτερο, με σύνθημα «Κλίμα: Μία Ελληνική λέξη, μία παγκόσμια πρόκληση», ο κ. Παπασταύρου συνομίλησε, επίσης, με τους επικεφαλής της πρωτοβουλίας Youth Climate Diplomacy Forum for Southeast Europe, περιφερειακού δικτύου που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Έδρας UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι νέοι τού επέδωσαν την πρότασή τους για συμμετοχή Ελλήνων στην Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία Νέων. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τους ευχαρίστησε για την περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση, για τη συμμετοχή στο διεθνή διάλογο για το μέλλον του πλανήτη, καθώς, όπως δήλωσε «το μέλλον είστε εσείς τα νέα παιδιά, σας ανήκει και οφείλετε να το συνδιαμορφώνετε. Η πόρτα μας είναι πάντοτε ανοιχτή – και σας καλώ να συμμετέχετε σε επόμενες δράσεις του ΥΠΕΝ που σας ενδιαφέρουν».

Εξάλλου, χθες, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, ο Υπουργός εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη στη Σύνοδο των Ηγετών της COP 31, όπου παρακολούθησε την εθνική δήλωση του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος ξεκίνησε την ομιλία του δηλώνοντας ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κυρίαρχο, ανεξάρτητο και ισότιμο κράτος-μέλος του ΟΗΕ». Στη συνέχεια, ο κ. Παπασταύρου παρευρέθηκε στα εγκαίνια του περιπτέρου της Ουκρανίας, μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, κ. Andrii Sybiha, τον Πρέσβη της χώρας στην Τουρκία, κ. Nariman Dzhelyalov και τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης, κ. Dan Jørgensen, δηλώνοντας την αμέριστη στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία, που συνεχίζει να βάλλεται από τη ρωσική εισβολή.

Σημειώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης του Υπουργού, συμμετείχε ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Άγκυρα, κ. Θεόδωρος Μπιζάκης, και αντιπροσωπεία από την ελληνική Πρεσβεία.