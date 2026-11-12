Nvidia: Κινεζικές εταιρείες ΑΙ σπεύδουν να εξασφαλίσουν τσιπ – Τι φοβούνται

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Πρόσβαση σε προηγμένους επεξεργαστές της Nvidia προσπαθούν να εξασφαλίσουν οι κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, μισθώνοντας υπολογιστική ισχύ σε κέντρα δεδομένων εκτός Κίνας, καθώς φουντώνουν οι ανησυχίες ότι το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει γύρω από τη σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ με πρώην στέλεχος της Megaspeed, που οι αρχές των ΗΠΑ θεωρούν πως είναι πράκτορας της Κίνας, θα μπορούσε να οδηγήσει την Ουάσιγκτον στην αυστηροποίηση των περιορισμών σχετικά με την εξ αποστάσεως χρήση προηγμένων επεξεργαστών, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Οι κινεζικές τεχνολογικές εταιρείες φοβούνται για το ενδεχόμενο να κλείσει το παράθυρο στους αμερικανικούς ελέγχους εξαγωγών, που τους επιτρέπει να αποκτούν πρόσβαση σε προηγμένους μικροεπεξεργαστές AI της Nvidia εξ αποστάσεως, μισθώνοντας υπολογιστική ισχύ από κέντρα δεδομένων στο εξωτερικό, παρακάμπτοντας ουσιαστικά τον περιορισμό στις εξαγωγές προς την Κίνα που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον.

Ένας μεγάλος κινεζικός πάροχος υπηρεσιών cloud έχει συζητήσει εσωτερικά το ενδεχόμενο να εξασφαλίσει εκ των προτέρων υπολογιστική ισχύ από μικροεπεξεργαστές Nvidia στο εξωτερικό, ενώ ορισμένες εταιρείες έχουν επικοινωνήσει με διαχειριστές κέντρων δεδομένων προκειμένου να δεσμεύσουν σχετική δυναμικότητα, ανέφεραν οι πηγές του Reuters.

Tαυτόχρονα, μικρότερα εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης εξετάζουν παρόμοιες κινήσεις, μεταξύ των οποίων και την προσέγγιση μεγάλων παρόχων ενοικιαζόμενης υπολογιστικής ισχύος στη ΝA.

Οι προηγμένοι επεξεργαστές της Nvidia χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των μεγάλων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκονται πίσω από τα chatbots και άλλα προϊόντα παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. Ο περιορισμός της πρόσβασης σε υπολογιστική ισχύ μέσω cloud στο εξωτερικό θα δυσκόλευε τους Κινέζους δημιουργούς τεχνολογίας να αποκτούν πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ υψηλών επιδόσεων χωρίς να εισάγουν απευθείας τους μικροεπεξεργαστές.

Γκρίζα αγορά

Στο πλαίσιο της προσπάθειας εξασφάλισης πρόσβασης σε μικροεπεξεργαστές της Nvidia, ενισχύεται και η αγορά παράνομης ή ανεπίσημης διακίνησής τους προς την Κίνα με εμπόρους και μεσάζοντες να αρχίσουν να δημιουργούν αποθέματα αυτών των επεξεργαστών.

Ένα κινεζικό πανεπιστήμιο με στενούς δεσμούς με τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό αγόρασε τον περασμένο μήνα τους ισχυρούς μικροεπεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης H200 της Nvidia, παρά το γεγονός ότι περιλαμβάνεται σε αμερικανική μαύρη λίστα εξαγωγικών περιορισμών, σύμφωνα με έγγραφα προμηθειών. Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τα κενά στις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να περιορίσει την πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένη τεχνολογία.

Τον Μάρτιο, οι εισαγγελικές αρχές των ΗΠΑ απήγγειλαν κατηγορίες στον συνιδρυτή της Super Micro Computer, Yih-Shyan «Wally» Liaw, καθώς και σε άλλα δύο άτομα, για συνωμοσία με σκοπό την παράνομη διοχέτευση διακομιστών που περιείχαν μικροεπεξεργαστές της Nvidia στην Κίνα, μέσω εταιρείας με έδρα τη Νοτιοανατολική Ασία.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η συγκεκριμένη εταιρεία αγόρασε διακομιστές αξίας περίπου 2,5 δισ. δολαρίων από τη Super Micro κατά την περίοδο 2024-2025, ενώ σημαντικό μέρος αυτών διοχετεύθηκε στην Κίνα.