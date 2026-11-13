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Γιεν: Σημειώνει άνοδο αφού ξεπέρασε το κρίσιμο επίπεδο των 160 ανά δολάριο

Το γιεν έφτασε το ψυχολογικό όριο των 160 ανά δολάριο, πριν ανακάμψει

Συνάλλαγμα 13.11.2026, 11:17
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Γιεν: Σημειώνει άνοδο αφού ξεπέρασε το κρίσιμο επίπεδο των 160 ανά δολάριο
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Ραγδαία άνοδο σημείωσε το γιεν, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο της ημέρας, αφού προηγουμένως είχε υποχωρήσει προς το κρίσιμο όριο των 160 γιεν ανά δολάριο – ένα επίπεδο που εγείρει το ενδεχόμενο οι ιαπωνικές αρχές να παρέμβουν εκ νέου για τη στήριξη του νομίσματος.

Το ιαπωνικό νόμισμα ενισχύθηκε έως και 0,3% την Πέμπτη, φτάνοντας τα 159,33 έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, σε μια αιφνίδια κίνηση που ανέτρεψε την προηγούμενη πορεία της ισοτιμίας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Νωρίτερα, το γιεν είχε υποχωρήσει κατά 0,2%, ξεπερνώντας το όριο των 160 γιεν ανά δολάριο για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο, σημείωσε το Bloomberg. Σήμερα (Παρασκευή) το γιεν βρίσκεται στα 159,91 έναντι του δολαρίου.

Το επίπεδο των 160 γιεν θεωρούνταν από ορισμένους παράγοντες της αγοράς ως πιθανή αφορμή για παρέμβαση από τις ιαπωνικές αρχές, οι οποίες νωρίτερα φέτος είχαν προχωρήσει σε ενέργειες στήριξης του νομίσματος, σε συντονισμό με αξιωματούχους των ΗΠΑ.

«Μόλις το γιεν ξεπέρασε τα 160, φάνηκε να συναντά αντίσταση», δήλωσε στο Bloomberg ο Χουάν Πέρεζ, trader συναλλάγματος στη Monex USA. «Οι συμμετέχοντες στην αγορά κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οποιαδήποτε τιμή πέρα ​​από αυτό το όριο είναι απαράδεκτη και απίθανο να διατηρηθεί, δεδομένου ότι οι οικονομικές αρχές επιθυμούν το γιεν να ενισχυθεί, να προστατευθεί και να αποκτήσει υψηλότερη αξία».

γιεν

Κέρδη για το γιεν μετά την προσέγγιση του επιπέδου των 160 γιεν ανά δολάριο

Ο Ατσούσι Μιμούρα, αρμόδιος αξιωματούχος της Ιαπωνίας για θέματα συναλλάγματος, δήλωσε την Πέμπτη ότι, κατά την εκτίμησή του, οι διακυμάνσεις του νομίσματος τις τελευταίες ημέρες ήταν «υπερβολικά γρήγορες». Παράλληλα, υπενθύμισε στους επενδυτές την παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγους μήνες, όταν το γιεν είχε υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 40 ετών, πλησιάζοντας τα 164 γιεν ανά δολάριο.

Αν και οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν τονίσει ότι αυτό που πυροδοτεί μια παρέμβαση είναι η ταχύτητα και η αταξία των κινήσεων της ισοτιμίας –και όχι κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο τιμής–, μια παρατεταμένη υπέρβαση του ορίου των 160 γιεν ενδέχεται να δοκιμάσει την ανοχή τους.

«Οι αγορές βρίσκονται σε εγρήγορση όσον αφορά το ενδεχόμενο παρέμβασης στο συνάλλαγμα, κάθε φορά που πλησιάζουμε τη ζώνη των 160 γιεν», ανέφερε στο Bloomberg ο Γουίν Θιν, επικεφαλής οικονομολόγος στην Bank of Nassau 1982.

Στα τέλη Ιουλίου, το Τόκιο και η Ουάσιγκτον προχώρησαν σε μια ιστορική κοινή παρέμβαση για τη στήριξη του γιεν, αυξάνοντας τους κινδύνους για όσους στοιχημάτιζαν εναντίον του ιαπωνικού νομίσματος. Το ασιατικό κράτος παρενέβη στην αγορά συναλλάγματος τρεις φορές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για να στηρίξει το γιεν, δαπανώντας συνολικά 15,4 τρισεκατομμύρια γιεν (96,4 δισεκατομμύρια δολάρια) σε αυτό το διάστημα.

Σύμφωνα με τον Χάοαρντ Ντου, στρατηγικό αναλυτή στην TD Securities, ο κίνδυνος περαιτέρω παρέμβασης παραμένει χαμηλός βραχυπρόθεσμα. «Η ανάμνηση της παρέμβασης του Υπουργείου Οικονομικών είναι ακόμη νωπή», δήλωσε.

«Η πρόσφατη άνοδος των πραγματικών επιτοκίων στις ΗΠΑ δικαιολογεί την άνοδο της ισοτιμίας δολαρίου-γιεν, καθώς οι αγορές ωθούν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) προς μια πιο περιοριστική πολιτική, εν μέσω ισχυρής ανάπτυξης και ανησυχητικού πληθωρισμού», σύμφωνα με τον Μπρένταν Φάγκαν, Μακρο-στρατηγικό αναλυτή του Bloomberg.

Οι ανησυχίες των ΗΠΑ

Τον Σεπτέμβριο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ανησυχία του για την αδυναμία του γιεν κατά τη διάρκεια συνάντησης με την Ιάπωνα Πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι στη Νέα Υόρκη. Η Υπουργός Οικονομικών Σατσούκι Καταγιάμα και ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ έχουν αμφότεροι δηλώσει πρόθυμοι να παρέμβουν ξανά, εάν χρειαστεί.

Ο Μπέσεντ έχει εκφράσει επανειλημμένα την υποστήριξή του για ένα ισχυρότερο γιεν και ουσιαστικά έχει προκαλέσει τους traders να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητά του, ενώ η Καταγιάμα έχει προειδοποιήσει τους κερδοσκόπους ότι είναι έτοιμη να αναλάβει δράση στην αγορά συναλλάγματος ξανά, εφόσον παραστεί ανάγκη.

Μεγάλο μέρος της πίεσης που ασκείται στο γιεν συνδέεται με τη σημαντική διαφορά στα επιτόκια μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας, καθώς το βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Ιαπωνίας (BOJ) βρίσκεται στο 1,25% — δηλαδή περισσότερες από 2,5 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το αντίστοιχο της Fed.

Ο Διοικητής της BOJ, Καζούο Ουέντα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αυξήσεων, αφού η κεντρική τράπεζα διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα στη συνεδρίασή της τον Οκτώβριο. Ωστόσο, η προοπτική ενός πιο επιθετικού ρυθμού σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής από τη Fed ασκεί πρόσθετες πιέσεις. Η πρόσφατη αδυναμία σηματοδοτεί επίσης μια ανατροπή σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες, κατά τις οποίες το ιαπωνικό νόμισμα είχε ανακτήσει μέρος της παραδοσιακής του αίγλης ως «ασφαλές καταφύγιο» σε περιόδους αναταραχής στις χρηματιστηριακές αγορές.

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