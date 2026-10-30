Τράπεζα της Ιαπωνίας: Διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις

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Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η Τράπεζα της Ιαπωνίας, παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός παρουσιάζει εκ νέου άνοδο και υπερβαίνει πλέον τον στόχο της κεντρικής τράπεζας για τις αυξήσεις στις τιμές καταναλωτή (εξαιρουμένων των ευμετάβλητων στοιχείων).

Η τράπεζα διατήρησε το βασικό της επιτόκιο —επιτόκιο ακάλυπτης μονοήμερης αγοράς χρήματος— στο 1,25%, ολοκληρώνοντας την Παρασκευή τη διήμερη συνεδρίασή της για τη νομισματική πολιτική.

Δεδομένου ότι η τελευταία αύξηση των επιτοκίων πραγματοποιήθηκε μόλις τον Σεπτέμβριο, οι αναλυτές και οι επενδυτές ανέμεναν σε μεγάλο βαθμό ότι η τράπεζα θα τηρούσε στάση αναμονής αυτή τη φορά, σύμφωνα με την Japan Times.

Την Παρασκευή, η Τράπεζα της Ιαπωνίας δημοσίευσε επίσης την τριμηνιαία έκθεσή της για την οικονομία και τις τιμές, η οποία έδειξε ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός στην Ιαπωνία έχει φτάσει τον στόχο του 2% που έχει θέσει η τράπεζα. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας έχει δηλώσει ότι, από εδώ και στο εξής, αποστολή της είναι να σταθεροποιήσει τον πληθωρισμό σε αυτό το επίπεδο.

Πήρε 13 χρόνια για την Τράπεζα της Ιαπωνίας να πετύχει πληθωρισμό 2%

Ο στόχος για πληθωρισμό 2% θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 2013, επί ημερών του τότε διοικητή Χαρουχίκο Κουρόντα, προκατόχου του νυν διοικητή Καζούο Ουέντα. Εκείνη την εποχή, ο Κουρόντα είχε δεσμευτεί ότι ο στόχος του 2% θα επιτυγχανόταν εντός δύο ετών, ωστόσο τελικά χρειάστηκαν 13 χρόνια για να επιτευχθεί.

Ο γενικός δείκτης πληθωρισμού στην Ιαπωνία παρέμεινε πάνω από το 2% για 45 συνεχόμενους μήνες, μεταξύ Απριλίου 2022 και Δεκεμβρίου 2025, αλλά η Τράπεζα της Ιαπωνίας υποστήριζε ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός —ο οποίος εξαιρεί τις μεταβολές τιμών που ενδέχεται να είναι προσωρινές— παρέμενε κάτω από το 2%.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα, ο πληθωρισμός στην Ιαπωνία ξεπέρασε το 2% για πρώτη φορά φέτος, τον μήνα Σεπτέμβριο. Τα στοιχεία έδειξαν ότι οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 2,1% σε ετήσια βάση τον συγκεκριμένο μήνα.

Ο πληθωρισμός, εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών των νωπών τροφίμων, διαμορφώθηκε επίσης στο 2,1% —το υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους—, ευθυγραμμιζόμενος με τις προβλέψεις των αναλυτών. Ο δείκτης που εξαιρεί τόσο τα νωπά τρόφιμα όσο και την ενέργεια διαμορφώθηκε στο 2,4%.

Ο Ουέντα αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου αργότερα την Παρασκευή.