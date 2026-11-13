Wall Street: Μικτά πρόσημα μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό- Ανακάμπτει η Nvidia

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Με μικτά πρόσημα κινούνται οι δείκτες της Wall Street σήμερα, παρά την ανάκαμψη της Nvidia και τα χαμηλότερα των εκτιμήσεων στοιχεία για τον πληθωρισμό χονδρικής στις ΗΠΑ να στηρίζουν το επενδυτικό κλίμα. Την ίδια ώρα, οι αγορές εξακολουθούν να προεξοφλούν νέα αύξηση επιτοκίων από τη Federal Reserve τον Δεκέμβριο, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων κινούνται υψηλότερα.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 0,24% στις 52.423 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει πτώση 0,05% στις 7.588 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,38% στις 25.269 μονάδες.

Η ανάκαμψη της Nvidia

Η Nvidia σημειώνει κέρδη άνω του 2%, ανακτώντας μέρος των απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης, όταν η μετοχή είχε υποχωρήσει περισσότερο από 4%.

Η ανάκαμψη έρχεται μετά τις έντονες πιέσεις που προκάλεσε η αποχώρηση του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Jensen Huang, εν μέσω δημοσιευμάτων για την προσωπική του ζωή και φερόμενη σχέση με γυναίκα την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Αναλυτές που μίλησαν στο CNBC εκτίμησαν ότι η αποχώρησή του θα μπορούσε να οδηγήσει σε διόρθωση έως και 20% στη μετοχή.

Καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου αναλαμβάνει η οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Colette Kress, η οποία εργάζεται στη Nvidia για περισσότερο από μία δεκαετία. Το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς υποψηφίους για τη μόνιμη αντικατάσταση του Huang.

H Microsoft

Στον αντίποδα, η μετοχή της Microsoft υποχωρεί κατά 3%, καθώς η εταιρεία συνεχίζει τις προσπάθειες αποκατάστασης των προβλημάτων στους διακομιστές της, τα οποία προκάλεσαν εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας του Outlook.

Το πρόβλημα επηρέασε επιχειρήσεις, κυβερνητικές υπηρεσίες και εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες διεθνώς, με την πρόσβαση στο Outlook να είναι αδύνατη τόσο μέσω εφαρμογής όσο και μέσω προγράμματος περιήγησης κατά τη διάρκεια της ασιατικής εργάσιμης ημέρας και έως τις πρωινές ώρες στην Ευρώπη. Προβλήματα καταγράφηκαν και σε άλλες συνδεδεμένες υπηρεσίες.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI) στις ΗΠΑ έδειξαν μικρότερη του αναμενομένου αύξηση τον Οκτώβριο, προσφέροντας κάποια ανακούφιση στους επενδυτές που ανησυχούν για την επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση, έναντι εκτιμήσεων για άνοδο 0,4%, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Dow Jones. Σε ετήσια βάση, ο πληθωρισμός χονδρικής διαμορφώθηκε στο 6,5%.

Παρά τη θετικότερη εικόνα των στοιχείων, οι προσδοκίες για νέα αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων παραμένουν ισχυρές, με τις αγορές να θεωρούν σχεδόν βέβαιη μια νέα παρέμβαση της Federal Reserve στη συνεδρίαση της 9ης Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group, οι επενδυτές αποδίδουν πιθανότητα 100% σε αύξηση επιτοκίων τον επόμενο μήνα. Η πιθανότητα αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης διαμορφώνεται κοντά στο 87%, ενώ το ενδεχόμενο μεγαλύτερης αύξησης, κατά 50 μονάδες βάσης, συγκεντρώνει πιθανότητες περίπου 13%.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινούνται ανοδικά, με την απόδοση του δεκαετούς τίτλου να ενισχύεται κατά 2 μονάδες βάσης, στο 5,1271%. Πρόκειται για απόδοση αναφοράς που επηρεάζει το κόστος χρηματοδότησης σε στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, καθώς και στις πιστωτικές κάρτες.

Παρά τις αναταράξεις των τελευταίων συνεδριάσεων, οι βασικοί δείκτες της Wall Street οδεύουν προς σημαντικά εβδομαδιαία κέρδη. Ο Nasdaq καταγράφει άνοδο 3,2% σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 2,9%, ενώ ο Dow Jones βρίσκεται σε τροχιά ανόδου σχεδόν 2%.