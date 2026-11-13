Δείκτης Τιμών Παραγωγού ΗΠΑ: Κινήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2022

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Ανοδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός χονδρικής στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση των τελευταίων τεσσάρων ετών και ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve ενδέχεται να συνεχίσει τις αυξήσεις των επιτοκίων, πέραν της ευρέως αναμενόμενης αύξησης του επόμενου μήνα.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού για την τελική ζήτηση αυξήθηκε κατά 0,3% τον περασμένο μήνα, έπειτα από άνοδο 1,4% τον Σεπτέμβριο (ποσοστό που αναθεωρήθηκε ανοδικά), όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει άνοδο του δείκτη κατά 0,4%, μετά την αύξηση κατά 1,3% που είχε σημειωθεί τον Σεπτέμβριο.

Σε ετήσια βάση, ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού ενισχύθηκε κατά 6,5% —σημειώνοντας αύξηση 0,2 ποσοστιαίων μονάδων— φτάνοντας στο υψηλότερο ετήσιο ποσοστό από τον Νοέμβριο του 2022.

PPI for final demand increases 0.3% in October; goods advance 0.5%, services rise 0.2% #BLSData https://t.co/6dfjPNFXZD — BLS-Labor Statistics (@BLS_gov) November 13, 2026

Η έκθεση δημοσιεύεται λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την επόμενη συνεδρίαση της Federal Reserve για τη νομισματική πολιτική, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 8-9 Δεκεμβρίου. Οι αγορές έχουν ήδη ενσωματώσει πλήρως την προσδοκία για αύξηση κατά 0,25% στο βασικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας, ενώ υπάρχουν μικρές πιθανότητες η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) να επιλέξει αύξηση μισής ποσοστιαίας μονάδας (0,50%).

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις χρηματιστηριακές αγορές διεύρυναν τα κέρδη τους μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων (Treasuries) παρουσίασαν μεικτή εικόνα.

Ο πληθωρισμός λιανικής

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (BLS) ανέφερε ότι ο πληθωρισμός στις τιμές καταναλωτή ήταν υψηλότερος από το αναμενόμενο.

Ο γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή σημείωσε αύξηση 0,4% τον Οκτώβριο, ενώ ο δομικός δείκτης αυξήθηκε κατά 0,3% — και τα δύο μεγέθη ήταν κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα από τις προβλέψεις. Λόγω της αναστολής λειτουργίας των κυβερνητικών υπηρεσιών τον Οκτώβριο του 2025, το BLS δεν μπόρεσε να συλλέξει ορισμένα στοιχεία και απέφυγε να δημοσιεύσει το ποσοστό του ετήσιου (12μηνου) πληθωρισμού για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ).

Ωστόσο, τα στοιχεία έδειξαν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τον στόχο της για πληθωρισμό 2%.

Επιπλέον, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αρχίζουν να ανησυχούν ότι ο πληθωρισμός που προκαλείται από τον πόλεμο στο Ιράν και τις υψηλότερες τιμές των καυσίμων —σε συνδυασμό με τους δασμούς που επέβαλε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ— αρχίζει να διαχέεται σε όλη την οικονομία.

Συνήθως, η Fed θα αντιμετώπιζε τέτοιου είδους πιέσεις στις τιμές ως προσωρινές, αλλά το εύρος του πληθωρισμού ενδέχεται να υποδηλώνει ότι αυτός καθίσταται πιο παγιωμένος.

«Εδώ και αρκετούς συνεχόμενους μήνες παρατηρούμε ενδείξεις προβλημάτων» υπογραμμίζει ο Πρόεδρος της Fed του Σικάγο, Austan Goolsbee, σε συνέντευξή του στο CNBC.

«Αν εξετάσει κανείς πόσο ευρεία είναι η βάση του πληθωρισμού, το ζήτημα δεν είναι απλώς ότι βρισκόμαστε πάνω από τον στόχο —κάτι που συμβαίνει εδώ και αρκετό καιρό— αλλά ότι σε κατηγορίες που δεν επηρεάζονται από τις τιμές του πετρελαίου ή τους δασμούς, η πρόοδος έχει σταματήσει, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται ακόμη και αρνητική εξέλιξη».