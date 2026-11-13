De Beers: Η Αγκόλα θέλει μερίδιο 10% με την προτεινόμενη αποχώρηση της Anglo

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Η Αγκόλα επιδιώκει να αποκτήσει μερίδιο 10% στη De Beers, στο πλαίσιο της προτεινόμενης πώλησης από την Anglo American του μεριδίου της στον μεγάλο παραγωγό διαμαντιών, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Ορυχείων στο Reuters την Παρασκευή.

Η De Beers Group έχει επενδύσει 15 εκατομμύρια δολάρια για την αναζήτηση διαμαντιών στην Ανγκόλα, καθιστώντας τη χώρα το μεγαλύτερο ενεργό πρόγραμμα εξερεύνησης της εταιρείας διεθνώς

Η Anglo American έθεσε προς πώληση την De Beers, η οποία δραστηριοποιείται και διεξάγει έρευνες για διαμάντια χώρες της Αφρικής, όπως στη Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια, την Αγκόλα και τη Νότια Αφρική, καθώς και τον Καναδά, το 2024, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης εν μέσω της πτώσης των τιμών των διαμαντιών και του αυξανόμενου ανταγωνισμού από τα συνθετικά πετράδια.

Η Μποτσουάνα, η οποία είχε το δικαίωμα πρώτης προτίμησης για το μερίδιο της Anglo American, υποστήριξε τη συμφωνία, δηλώνοντας ότι θα διπλασιάσει τη συμμετοχή της στο 30%.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Ορυχείων της Αγκόλας επιβεβαίωσε ένα δημοσίευμα της εβδομαδιαίας εφημερίδας Novo Jornal.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ναμίμπια επιδιώκει επίσης να αποκτήσει μερίδιο 10% στην De Beers.

Επενδύσεις και εξερεύνηση στην Ανγκόλα από την De Beers

Η De Beers Group έχει επενδύσει 15 εκατομμύρια δολάρια για την αναζήτηση διαμαντιών στην Ανγκόλα, καθιστώντας τη χώρα το μεγαλύτερο ενεργό πρόγραμμα εξερεύνησης της εταιρείας διεθνώς.

Μέσω εναέριων μαγνητικών ερευνών στην επαρχία Λούντα-Σουλ (Lunda-Sul), εντοπίστηκαν νέοι στόχοι κιμπερλίτη υψηλού δυναμικού, σε συνεργασία με την κρατική εταιρεία Endiama.

Βάσει μνημονίου συνεργασίας του 2024, οι δύο πλευρές προωθούν την ιχνηλασιμότητα των διαμαντιών μέσω των πλατφορμών Tracr και GemFair. Η τοπική ομάδα της De Beers αποτελείται κατά 90% από πολίτες της Ανγκόλας