Anglo American: Αναζητά αγοραστή για τη De Beers

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Ενα από τα αλλοτινά «κοσμήματά» της, την εταιρεία εξόρυξης De Beers, αναγκάζεται να πουλήσει η Anglo American καθώς η αγορά των ορυκτών διαμαντιών έχει σχεδόν καταρρεύσει μπροστά στο κύμα των φθηνότερων διαμαντιών που παράγονται στο εργαστήριο.

Μάλιστα, η αναστολή παραγωγής στο μεγαλύτερο ορυχείο της εταιρείας στη Νότια Αφρική για τουλάχιστον δύο χρόνια , λόγω της κατάρρευσης των τιμών (περίπου στο μισό της τιμής που είχε πριν από τέσσερα χρόνια) , είναι μια σημαντική καμπή στην ιστορία της που άρχισε το 1871.

Ωστόσο, η προσπάθεια της Anglo American να πουλήσει το πλειοψηφικό της μερίδιο στην εταιρεία εξόρυξης διαμαντιών De Beers έναντι 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων , δεν είναι εύκολη καθώς η τιμή πώλησης του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων που κυκλοφορεί, σύμφωνα με αναφορά του Bloomberg, φαίνεται ιδιαίτερα χαμηλή και δείχνει πόσο δύσκολη έχει γίνει η κατάσταση τον τελευταίο καιρό για τους προμηθευτές του λαμπερού πολύτιμου λίθου.

Η Anglo κατέχει επί του παρόντος μερίδιο 85% στη De Beers, ενώ η κυβέρνηση της Μποτσουάνα κατέχει το υπόλοιπο 15%. Αν και η Anglo κατέχει μερίδιο στη De Beers εδώ και δεκαετίες, έγινε πλειοψηφική ιδιοκτήτρια το 2011, όταν αγόρασε επιπλέον 40% από την οικογένεια Oppenheimer έναντι 5,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξάνοντας το συνολικό της μερίδιο στο 85%.

Απώλειες για την Anglo American

Μια τιμή 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για το σύνολο της συμμετοχής της Anglo αντιπροσωπεύει μείωση της αξίας κατά περισσότερο από 90%, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός, αναφέρει το Barron’ s.

Τα έσοδα της Anglo από την De Beers έχουν μειωθεί δραστικά από το υψηλότερο επίπεδο των 6,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2022 στα 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας.

Ενώ οι βασικές δραστηριότητές της στον τομέα του χαλκού και του σιδηρομεταλλεύματος αντιπροσώπευαν τη συντριπτική πλειοψηφία των λειτουργικών κερδών της, ύψους σχεδόν 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025, η εταιρεία υπέστη ζημίες ύψους μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων από τη δραστηριότητα διαμαντιών της De Beers, η οποία έχει λογιστική αξία 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το Global Diamond Consortium — μια ιδιωτική ομάδα υποψηφίων αγοραστών με επικεφαλής τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της De Beers Γκάρεθ Πένι, στην οποία συμμετέχουν επίσης, μεταξύ άλλων, κρατικές συμμετοχές από τη Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια και την Αγκόλα — είναι ο προτιμώμενος υποψήφιος αγοραστής που βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Anglo, πρόσθεσε το Bloomberg.

Το παρελθόν της De Beers

Για έναν αιώνα, ωστόσο, η De Beers ήταν ένα αδίστακτο καρτέλ που διατηρούσε τις τιμές τεχνητά υψηλές περιορίζοντας την προσφορά, σημειώνει η Washington Post που προσθέτει ότι το το μονοπώλιο της De Beers που δημιουργηθηκε «μέσα στις αμαρτωλές φλόγες του βρετανικού αποικιοκρατισμού, κατάφερε να εξασφαλίσει σχεδόν απόλυτο έλεγχο στη διανομή των πολύτιμων λίθων. Τα υπερβολικά κέρδη της χρηματοδότησαν μια διαφημιστική καμπάνια που επέμενε ότι τα δαχτυλίδια αρραβώνων πρέπει να είναι διαμάντια και ότι πρέπει να κοστίζουν τον μισθό ενός μήνα — και στη συνέχεια δύο μηνών — γιατί πώς μπορείς να βάλεις τιμή στην αιωνιότητα; «Ένα διαμάντι», έλεγαν οι διαφημίσεις τους, «είναι για πάντα».

Δυστυχώς, η αιώνια τελειότητα κοστίζει περισσότερο από μερικούς μισθούς. Η φανταστική κερδοφορία του εμπορίου τους τροφοδότησε συγκρούσεις και διαφθορά, οδηγώντας σε δημόσια αντίδραση τόσο κατά των «διαμαντιών του αίματος» όσο και κατά των φαύλων επιχειρηματικών πρακτικών του καρτέλ.

Μαζί με τις ενέργειες κατά των μονοπωλίων στην Αμερική και την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη δεκαετία του 1990, αυτό συνέβαλε στη διάβρωση της κυριαρχίας του καρτέλ πάνω σε αυτή την ιδιαίτερη ποικιλία καθαρού, κρυσταλλωμένου άνθρακα.