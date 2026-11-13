Drones: Παραδίδουν φαγητό στο Σενζέν που φιλοξενεί τη σύνοδο APEC – Εκατοντάδες χιλιάδες παραδόσεις σε αστικά κέντρα

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Ένας συνεχής βόμβος πλανάται στον αέρα γύρω από πολυσύχναστες τουριστικές περιοχές στο Σενζέν, το τεχνολογικό κέντρο της νότιας Κίνας, το οποίο ετοιμάζεται να υποδεχθεί ηγέτες από όλο τον κόσμο στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής του APEC την επόμενη εβδομάδα. Ο ήχος προέρχεται από ένα στόλο drones που διασχίζουν τον ουρανό, μεταφέροντας έτοιμο φαγητό, καφέ και τσάι με πέρλες (bubble tea) σε τουρίστες, οι οποίοι σκανάρουν κωδικούς QR και παραγγέλνουν προϊόντα σε πάρκα και αξιοθέατα.

«Μου φαίνεται κάτι αρκετά πρωτότυπο», δήλωσε στο Reuters ο Λιέου Κι Χο, επισκέπτης από τη Νοτιοανατολική Ασία. «Στη Μαλαισία, από όπου κατάγομαι, δεν έχω δει ποτέ drones να χρησιμοποιούνται για την παράδοση τσαγιού με γάλα ή φαγητού. Οτιδήποτε δοκιμάζεις για πρώτη φορά φαντάζει πάντα πρωτόγνωρο και συναρπαστικό».

Η Κίνα έχει αναδειχθεί σε μία από τις πιο προηγμένες αγορές παγκοσμίως όσον αφορά την εμπορική χρήση drones για παραδόσεις, υποστηριζόμενη από μια τεράστια κατασκευαστική βάση, την κρατική στήριξη για τη λεγόμενη «οικονομία χαμηλού υψομέτρου» και δίκτυα διανομής που επεκτείνονται ραγδαία.

Ο όρος αναφέρεται στον εναέριο χώρο έως ένα ύψος περίπου 1.000 μέτρων.

Η επέλαση των drones

Οι αρχές πολιτικής αεροπορίας ανέφεραν ότι, έως το τέλος του 2025, είχαν καταγραφεί 3,29 εκατομμύρια drones, ενώ οι ετήσιες ώρες πτήσης τους αυξήθηκαν κατά σχεδόν 70%, φτάνοντας τα 45,3 εκατομμύρια.

Σε ένα επίπεδο εμπορικής εφαρμογής που σπανίζει στις περισσότερες χώρες, εταιρείες όπως η Meituan έχουν καθιερώσει τακτικά δρομολόγια για εκατοντάδες χιλιάδες παραδόσεις με drones σε πόλεις όπως η πρωτεύουσα Πεκίνο, το εμπορικό κέντρο Σαγκάη, το Σενζέν, ακόμη και στο Σινικό Τείχος.

«Νομίζω ότι σε μέρη όπως τα πάρκα, η παράδοση μέσω drone είναι αρκετά χρήσιμη», δήλωσε στο Reuters ένας άλλος τουρίστας, ο Κιν Πέι, εξηγώντας ότι για τους διανομείς φαγητού είναι συχνά δύσκολο να εντοπίσουν τους πελάτες σε τέτοιους χώρους.

«Αυτή η μέθοδος είναι επίσης ιδιαίτερα κατάλληλη για τις συνθήκες ακραίας ζέστης που παρατηρούνται στην Κίνα», πρόσθεσε ο 40χρονος. «Επομένως, είναι πολύ πιο λογικό να χρησιμοποιούνται μηχανές».

Ωστόσο, τουλάχιστον στο Σενζέν, η διεξαγωγή μιας συνόδου κορυφής θα θέσει προσωρινά τέλος σε αυτή την ευκολία.

Η Meituan ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τις παραδόσεις μέσω drones στην περιοχή για 10 ημέρες, ξεκινώντας από τις 11 Νοεμβρίου, κατόπιν αιτήματος των ρυθμιστικών αρχών, χωρίς ωστόσο να έχει οριστεί ημερομηνία επανέναρξης. Τα δρομολόγια σε άλλες πόλεις παραμένουν ανεπηρέαστα.