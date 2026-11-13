FBI: Πώς Βορειοκορεάτες χάκερς έκλεψαν 400 εκατ. δολάρια

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Χρησιμοποιώντας ψεύτικες βιντεοκλήσεις για να υποκλέψουν τις ταυτότητες ανυποψίαστων πολιτών, απέσπασαν περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές χάκερς που δρουν για λογαριασμό της Βόρειας Κορέας.

Όπως αναφέρει το FBI, τους τελευταίους 18 μήνες, περισσότερα από 900 άτομα έχουν πέσει θύματα αυτής της απάτης, την οποία το Γραφείο αποκαλεί «FaceStealer».

«Το καθεστώς της Βόρειας Κορέας βασίζεται στα έσοδα από κλοπές κρυπτονομισμάτων μεγάλης κλίμακας για να χρηματοδοτήσει το παράνομο πρόγραμμα εξοπλισμών του, έχοντας αφαιρέσει δισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία χρόνια», ανέφερε στο BBC ο Μπρετ Λέδερμαν, στέλεχος του FBI αρμόδιο για θέματα κυβερνοχώρου.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται μία εβδομάδα αφότου το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, η Binance, ανακοίνωσε ότι χάκερ χρησιμοποίησαν ψεύτικες συνεντεύξεις για εργασία προκειμένου να κλέψουν από την εταιρεία το ποσό-ρεκόρ των 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου απέδωσαν την κυβερνοεπίθεση εναντίον της Binance —η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί ποτέ στον χώρο των κρυπτονομισμάτων— σε δράστες που συνδέονται με τη Βόρεια Κορέα. Η Πιονγιάνγκ αρνείται τον ισχυρισμό αυτό.

Σύμφωνα με τις αρχές, το «FaceStealer» —όπως ονομάζεται η εν λόγω απάτη— στοχεύει συστηματικά άτομα που δραστηριοποιούνται στους τομείς των κρυπτονομισμάτων και του Web3, και ειδικότερα όσους ασχολούνται με την ανάπτυξη και τη συντήρηση λογισμικού ανοιχτού κώδικα.

To FBI προειδοποιεί ακόμη και τους πλέον έμπειρους χρήστες

Όπως αναφέρουν το FBI και το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, οι δράστες πίσω από το «FaceStealer» χρησιμοποιούν πλαστούς ή παραβιασμένους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προσκαλέσουν τα υποψήφια θύματα σε βιντεοκλήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω «ψεύτικων εκδοχών» (imposter versions) γνωστών πλατφορμών, όπως το Zoom, το Microsoft Teams και το Google Meet.

Στη συνέχεια, οι χάκερς προβάλλουν προ-ηχογραφημένα βίντεο με πρόσωπα που το θύμα γνωρίζει, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση μιας πραγματικής συνομιλίας — με τη διαφορά ότι, κατά τη διάρκεια της κλήσης, εμφανίζεται δήθεν πρόβλημα στον ήχο.

Τότε, στην οθόνη του θύματος εμφανίζεται ένα μήνυμα που το προτρέπει να «διορθώσει» το πρόβλημα στον ήχο κάνοντας κλικ σε έναν σύνδεσμο. Αυτή η «διόρθωση» οδηγεί στην εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού (malware) στη συσκευή του θύματος, δίνοντας στους χάκερ πρόσβαση στις επαφές και τις εφαρμογές του, διευρύνοντας έτσι τον κύκλο των πιθανών μελλοντικών θυμάτων.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, οι χάκερ κατέγραφαν κρυφά αυτές τις συνομιλίες και χρησιμοποιούσαν το υλικό για να εξαπατήσουν νέα θύματα.

Το FBI περιγράφει το «FaceStealer» ως «μια εξαιρετικά αποτελεσματική μέθοδο κοινωνικής μηχανικής, ικανή να εξαπατήσει ακόμη και τους πιο έμπειρους χρήστες υπολογιστών, οι οποίοι δια «Εκμεταλλεύεται την εμπιστοσύνη μας σε πλατφόρμες τηλεδιασκέψεων που χρησιμοποιούνται παντού, καθώς και σε πολύτιμες προσωπικές σχέσεις», δήλωσε στο BBC την Πέμπτη ο Patrick Grandy, βοηθός διευθυντής υπεύθυνος για το τοπικό γραφείο του Ομοσπονδιακού Γραφείου (FBI) στο Λος Άντζελες.

«Αν δεν μπορείτε να φανταστείτε ένα σενάριο στο οποίο θα μπορούσατε να πέσετε θύματα, τότε δεν σκέφτεστε αρκετά δημιουργικά».