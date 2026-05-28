Κυβερνοέγκλημα: Τέσσερα σημαντικά συμπεράσματα από την έκθεση του FBI για το διαδίκτυο

Το κυβερνοέγκλημα που σχετίζενται με την τεχνητή νοημοσύνη έχουν αυξηθεί, καθώς οι κυβερνοεγκληματίες διαπιστώνουν ότι κάνει τη δουλειά τους πολύ πιο εύκολη

Τεχνολογία 28.05.2026, 06:45
Σχολιάστε
Κυβερνοέγκλημα: Τέσσερα σημαντικά συμπεράσματα από την έκθεση του FBI για το διαδίκτυο
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία κάνει τόσα πολλά πράγματα ευκολότερα, βοηθά επίσης τους εγκληματίες να διαπράττουν κυβερνοέγκλημα. Αυτή είναι μια από τις πολλές τάσεις που εμφανίζονται στην τελευταία έκθεση του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών σχετικά με τις καταγγελίες για διαδικτυακά εγκλήματα.

Καθώς το κυβερνοέγκλημα συνεχίζει να αυξάνεται, οι νέοι και οι επενδυτές κρυπτονομισμάτων πλήττονται περισσότερο και περισσότεροι απατεώνες παριστάνουν κυβερνητικούς αξιωματούχους. Η Wall Street Journal σταχυολόγησε τέσσερα σημαντικά συμπεράσματα από την έκθεση.

Οι κυβερνοεγκληματίες αγκαλιάζουν την τεχνητή νοημοσύνη

Το Κέντρο Παραπόνων για το Διαδικτυακό Έγκλημα του FBI αναφέρει ότι έλαβε περισσότερες από 22.000 καταγγελίες για απάτες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη πέρυσι, με τις απώλειες των θυμάτων να ανέρχονται συνολικά σε περίπου 893 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή είναι η πρώτη χρονιά που το FBI δημοσιοποιεί δεδομένα για εγκλήματα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Με την τεχνητή νοημοσύνη, οι δόλιες επικοινωνίες «μπορεί να φαίνονται πολύ επίσημες και πολύ νόμιμες ακόμη και στα πιο εκπαιδευμένα άτομα», είπε στην Journal ο Μάικλ Μάχτινγκερ, αναπληρωτής βοηθός διευθυντής του Τμήματος Κυβερνοασφάλειας του FBI.

Οι εγκληματίες, όπως όλοι οι άλλοι, εξακολουθούν να προσπαθούν να καταλάβουν πώς να χρησιμοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη, βλέποντας και κάνοντας. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν μόνο πιο δημιουργικοί και πιο επικίνδυνοι, λέει ο Τζέικ Μπράουν, εκτελεστικός διευθυντής της Πρωτοβουλίας Κυβερνοπολιτικής στη Σχολή Δημόσιας Πολιτικής Harris του Πανεπιστημίου του Σικάγο.

Ο Μπράουν θεωρεί ότι το επίπεδο της ΑΙ συνεχώς θα ανεβαίνει, όπως και ο αριθμός των σχετιζόμενων εγκλημάτων.

κυβερνοέγκλημα

Οι έφηβοι αποτελούν πρωταρχικό στόχο για κυβερνοέγκλημα

Το FBI έλαβε περισσότερες από 31.000 καταγγελίες για κυβερνοέγκλημα εναντίον ατόμων κάτω των 20 ετών πέρυσι, αύξηση 74% από το 2024 και περίπου τριπλάσια από τον αριθμό του 2015.

Οι νεότεροι, που έχουν βυθιστεί στην τεχνολογία όλη τους τη ζωή, «ζουν διαδικτυακά. Εμπιστεύονται αυτό που κάνουν», και νομίζουν ότι οι ίδιοι είναι άτρωτοι είπε στην WSJ ο Έιντ Κλούλοου, αναπληρωτής διευθυντής και ανώτερος σύμβουλος στην εταιρεία συμβούλων για την κυβερνοασφάλεια NCC Group.

Οι απατεώνες τείνουν να συχνάζουν πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου πολλοί νέοι, ειδικότερα, περνούν σημαντικό χρόνο. Συχνά, οι εγκληματίες χρησιμοποιούν τους νέους ως τρόπο για να αποκτήσουν πρόσβαση σε άλλα πιθανά θύματα στα δίκτυά τους, συμπεριλαμβανομένων των γονέων τους.

Αυξάνονται οι απάτες πλαστοπροσωπίας κρατικών λειτουργών

Οι απάτες πλαστοπροσωπίας έχουν γίνει πιο διαδεδομένες, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Υπήρξαν περισσότερες από 32.000 καταγγελίες στο FBI πέρυσι, από περίπου 17.000 το προηγούμενο έτος.

«Αυτό που ξεκίνησε ως αδέξια τηλεφωνήματα από ψεύτικους πράκτορες της IRS που απαιτούσαν δωροκάρτες έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο εξελιγμένο και πολύ πιο δύσκολο να αγνοηθεί», λέει ο λέει ο Τζάντσον Ντρέσλερ, διευθυντής του κέντρου επιχειρήσεων κινδύνου στην εταιρεία διαχείρισης κυβερνοκινδύνων Resilience.

Τα αναγνωριστικά κλήσεως για ψεύτικες κλήσεις εμφανίζονται ως νόμιμοι αριθμοί πρακτορείων, τα email φέρουν επίσημες σφραγίδες και ακριβή γλώσσα πρακτορείων, και σε πιο προηγμένες επιθέσεις, ο ήχος και το βίντεο deepfake που δημιουργούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη παριστάνουν έναν δημόσιο αξιωματούχο, λέει ο Ντρέσλερ.

Κλέφτες, παριστάνοντας τους αξιωματούχους του FBI, έπεισαν ηλικιωμένη στο Οχάιο μέσω μιας σειράς συνομιλιών ότι εγκληματίες είχαν στοχεύσει τα περιουσιακά της στοιχεία. Την έπεισαν να αδειάσει τους λογαριασμούς της και να καταθέσει τα χρήματα σε ΑΤΜ κρυπτονομισμάτων, από όπου οι κλέφτες μπόρεσαν να τα αποσύρουν.

Οι απατεώνες συχνά εκμεταλλεύονται ηλικιωμένους, πολλοί από τους οποίους είναι μόνοι και δεν έχουν ένα μεγάλο δίκτυο για να ανταλλάσσουν ιδέες και να ενημερώνονται.

Αύξηση της απάτης σε κρυπτονομίσματα

Το κυβερνοέγκλημα σε επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα ήταν η μεγαλύτερη πηγή οικονομικών απωλειών για τα θύματα του διαδικτυακού εγκλήματος στις ΗΠΑ πέρυσι, με αναφερόμενες απώλειες 7,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο έτος. Οι απώλειες έχουν αυξηθεί σταθερά τα τελευταία χρόνια.

Πολλοί οικονομικοί σύμβουλοι δεν προσφέρουν συμβουλές για επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, επομένως οι άνθρωποι που θέλουν να επενδύσουν συχνά αναζητούν ευκαιρίες μόνοι τους, κάτι που μερικές φορές τους οδηγεί σε απάτες.

Το FBI ξεκίνησε μια πρωτοβουλία που ονομάζεται Operation Level Up τον Ιανουάριο του 2024 για να εντοπίσει και να ειδοποιήσει τα θύματα απάτης σε επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025, το FBI είχε ειδοποιήσει 8.103 θύματα, εξοικονομώντας τους περίπου 511 εκατομμύρια δολάρια.

Σε γενικές γραμμές, το FBI έχει επίσης ενισχύσει τις εκπαιδευτικές του προσπάθειες σχετικά με την κυβερνοαπάτη. Μία πηγή πληροφορίες βρίσκεται στο IC3.gov, τον ιστότοπο του Κέντρου Παραπόνων για το Διαδικτυακό Έγκλημα. Έχουν αναρτηθεί περισσότερες από πέντε εκατομμύρια λήψεις συμβουλευτικών οδηγιών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στον ιστότοπο, λέει ο Μάχτινγκερ του FBI.

Προτρέπει τα θύματα να αναφέρουν προβλήματα στο FBI μέσω του IC3.gov. «Θα μπορούσε να σας βοηθήσει και να αποτρέψει πολλά άλλα άτομα από το να πέσουν θύματα παρόμοιων ειδών εγκληματικής δραστηριότητας».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Μέση Ανατολή: Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν
Κόσμος

Μέση Ανατολή: Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν
Premia Properties: Άνοιγμα στον τουρισμό με νέα θυγατρική
Business

Premia Properties: Άνοιγμα στον τουρισμό με νέα θυγατρική
Ελ Νίνιο: Ζεσταίνει την αγορά ναυλώσεων στα πλοία χύδην ξηρού φορτίου
Ναυτιλία

Το Ελ Νίνιο ζεσταίνει την αγορά χύδην ξηρού φορτίου
Τουρισμός: Γιατί η Κάρπαθος προσελκύει διεθνείς ταξιδιώτες
Τουρισμός

Ποιος είναι ο «ανέγγιχτος παράδεισος» της Μεσογείου
Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid
Υγεία

Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid
Τσίπρας: «Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία»
Πολιτική

Τσίπρας: «Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία»

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Online αγορές: Πώς πληρώνουν οι Έλληνες – Ποια προϊόντα αγοράζουν
Business

Αλλάζουν «πίστα» οι online αγορές [γραφήματα]

Πού δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση οι καταναλωτές κατά τις online αγορές τους - Το στοίχημα των επιχειρήσεων

Μαρία Σιδέρη
ElevenLabs: Η AI εταιρεία που μπαίνει στο ελληνικό ψηφιακό κράτος
Tεχνητή νοημοσύνη

Φωνητική AI από την ElevenLabs στο Ελληνικό Δημόσιο

Με τρεις άξονες συνεργασίας, η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει τις λύσεις της ElevenLabs για υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό.

Γιώργος Πολύζος
Το ηλεκτρικό μοντέλο της Ferrari διαθέτει πολλαπλούς αερόσακους
Reuters Breakingviews

Το EV της Ferrari θα είναι αποτυχία;

Το νέο Luce μπορεί κάλλιστα να προσελκύσει ορισμένους αγοραστές που δεν αγοράζουν παραδοσιακές Ferrari, όπως σκέφτονται στελέχη της Silicon Valley

Neil Unmack
ΕΦΚΑ: Θέμα ολίγων ημερών η έκδοση των συντάξεων από το 2027
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Θέμα ολίγων ημερών η έκδοση των συντάξεων από το 2027

Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των ενσήμων «ανοίγει» το δρόμο για άμεση έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων – Ενοποιείται η διαδικασία έκδοσης κύριας και επικουρικής σύνταξης

Κώστας Παπαδής
Ελληνική οικονομία: Τα «Δημοσιονομικά Στενά» μειώνουν τα περιθώρια της κυβέρνησης
Economy

Γιατί στενεύουν τα περιθώρια για επιδόματα και Market Pass

Η ανησυχία στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, πλέον είναι πολύ πιο βαθιά για το πώς θα εξελιχθεί η ελληνική οικονομία

Αλέξανδρος Κλώσσας
Lamda: Πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό
Business

Πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό

Αισιόδοξη εμφανίζεται η Lamda για τις πωλήσεις ή μισθώσεις το υπόλοιπο 2026 - Θα ρίξει στην αγορά 300 νέες κατοικίες στη γειτονιά Little Athens

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ελληνική ναυτιλία: Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά τον χρόνο
Ναυτιλία

Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά της ναυτιλίας

Η ελληνική εφοπλιστική κοινότητα επενδύει ετησίως περίπου 1,5 δισ. δολάρια σε τομείς όπως τα ακίνητα, η ενέργεια, ο τουρισμός και οι τράπεζες

Λάμπρος Καραγεώργος
Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026
Business

Με νέα δομή και ισχυρές επιδόσεις η MOH - Μέρισμα 1,75 ευρώ/μετοχή

Ο Όμιλος Motor Oil ανακοίνωσε για το α' τρίμηνο του έτους αύξηση 113% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη - Υψηλότρα, στα 381 εκατ. ευρώ τα adj. EBITDA

Χρήστος Κολώνας
Περισσότερα από Τεχνολογία
ElevenLabs: Η AI εταιρεία που μπαίνει στο ελληνικό ψηφιακό κράτος
Tεχνητή νοημοσύνη

Φωνητική AI από την ElevenLabs στο Ελληνικό Δημόσιο

Με τρεις άξονες συνεργασίας, η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει τις λύσεις της ElevenLabs για υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό.

Γιώργος Πολύζος
Nvidia: Επενδύσεις 150 δισ. δολ. στην Ταϊβάν
Tεχνητή νοημοσύνη

Πόσα θα επενδύσει ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia στην πατρίδα του

Η Nvidia θα κατασκευάσει κεντρικά γραφεία στην Ταϊβάν, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία έως το 2030 και θα απασχολούν 4.000 άτομα

SK Hynix: Σε αποτίμηση 1 τρισ. δολ., καθώς η άνθηση ΑΙ ανεβάζει τις μετοχές τσιπ της Νότιας Κορέας
Tεχνητή νοημοσύνη

Στο 1 τρισ. δολ. η αποτίμηση της SK Hynix

Η SK Hynix ακολουθεί την Samsung Electronics στην αποτίμηση άνω του 1 τρισ. επωφελούμενη από το κύμα άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης

ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία
Tεχνητή νοημοσύνη

ΔΕΗ: Η ΑΜΚ τελείωσε, τα data centers έρχονται...

Στα 2,3 δισ. ευρώ το συνολικό ύψος της επένδυσης για το Mega Data Center 300 MW στη Δ. Μακεδονία - Στα 1,2 δισ. ευρώ τα κεφάλαια της ΔΕΗ

Χρήστος Κολώνας
Τεχνητή νοημοσύνη: 5 τρόποι προστασίας της δουλειάς σας από την επέλαση της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Πέντε τρόποι προστασίας της εργασίας από την επέλαση της ΑΙ

Καθώς πολλοί ρόλοι κινούνται προς την «ενίσχυση» και όχι την πλήρη αντικατάσταση, η βελτίωση των δεξιοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνει τη διαφορά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή νοημοσύνη: Το φιάσκο του πρώτου ευρωπαϊκού καφενείου με διεύθυνση τη Μόνα της Google Gemini
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς η Google Gemini τα έκανε θάλασσα στο «Κυβερνοκαφέ της Στοκχόλμης»

Διευθυντική θέση ανέλαβε η τεχνητή νοημοσύνη σε καφενείο της Στοκχόλμης

Αλέξανδρος Καψύλης
Micron: Πλησιάζει σε χρηματιστηριακή αξία το 1 τρισ. δολάρια
World

Κοντά στο 1 τρισ. δολ. η αξία της Micron

Η UBS τριπλάσιασε την τιμή-στόχο για την Micron στα 1.625 δολάρια από τα 535 δολάρια αρχικά και το κλείσιμο της μετοχής την Παρασκευή στα 751 δολάρια

Latest News
Μέση Ανατολή: Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν
Κόσμος

Μέση Ανατολή: Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Νέο γύρο έντασης πυροδότησαν τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να αναφέρουν ότι έπληξαν ως απάντηση, αμερικανική βάση στην περιοχή

Παρασκευή Τσιβόλα
Premia Properties: Άνοιγμα στον τουρισμό με νέα θυγατρική
Business

Premia Properties: Άνοιγμα στον τουρισμό με νέα θυγατρική

H Premia Properties στοχεύει σε χαρτοφυλάκιο 1 δισ. ευρώ εντός του 2026 - Ο ρόλος της θυγατρικής

Ελ Νίνιο: Ζεσταίνει την αγορά ναυλώσεων στα πλοία χύδην ξηρού φορτίου
Ναυτιλία

Το Ελ Νίνιο ζεσταίνει την αγορά χύδην ξηρού φορτίου

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο προκαλεί ξηρασίες σε περιοχές της Κεντρικής Αμερικής, της Αυστραλίας, της Ινδίας και της Ασίας

Λάμπρος Καραγεώργος
Τουρισμός: Γιατί η Κάρπαθος προσελκύει διεθνείς ταξιδιώτες
Τουρισμός

Ποιος είναι ο «ανέγγιχτος παράδεισος» της Μεσογείου

Σε σημαντικό τουριστικό προορισμό έχει αναδειχθεί η Κάρπαθος σύμφωνα με συγκριτική έρευνα του Travel And Tour World

Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid
Υγεία

Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν νέο αλγόριθμο Tεχνητής Nοημοσύνης για να αναλύσουν ιατρικά αρχεία σχεδόν 460.000 ασθενών που είχαν προηγουμένως βρεθεί θετικοί σε COVID-19 από 58 νοσοκομεία σε τέσσερις περιοχές των ΗΠΑ.

Τσίπρας: «Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία»
Πολιτική

Τσίπρας: «Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία»

Με ένα βίντεο από την παρουσίαση του νέου κόμματος ΕΛΑΣ στο Θησείο στις 26 Μαΐου , ο Αλέξης Τσίπρας καλεί τον κόσμο να συμμετέχει μαζί του σε ένα «όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα»

Πετρέλαιο: Άλμα στα 97,8 δολ. μετά την ιρανική επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση
Commodities

Πλησιάζει ξανά τα 100 δολ. το πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις στο Ιράν

Η ανακοίνωση των Φρουρών στο Ιράν ότι έπληξαν βάση των ΗΠΑ και σχόλια του Τραμπ ότι δεν βιάζεται για συμφωνία έστειλαν το πετρέλαιο και πάλι σε ανοδική πορεία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Πώς διαβάζουν την «επιστροφή» Τσίπρα
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Πώς διαβάζουν την «επιστροφή» Τσίπρα

Στα «χαρακώματα» βρίσκονται ΠΑΣΟΚ και Τσίπρας για την ηγεμονία στην κεντροαριστερά, με τη Χαριλάου Τρικούπη να διατηρεί υψηλούς τόνους εναντίον του πρώην πρωθυπουργού

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Alter Ego Media Opens Next Phase of Growth Strategy
English Edition

Alter Ego Media Opens Next Phase of Growth Strategy

Group forecasts 25% rise in consolidated EBITDA to €67 million in 2026, as CEO outlines expansion plans to analysts

ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή καταβάλλονται τα επιδόματα – Οι κατηγορίες
Economy

Ποια επιδόματα καταβάλλονται την Παρασκευή

Οι δικαιούχοι και οι κατηγορίες των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ - Το συνολικό ύψος ανέρχεται σε 275.075.217 ευρώ

Πανελλαδικές 2026: Με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας ξεκινούν την Παρασκευή οι εξετάσεις
Κοινωνία

Με Νεοελληνική Γλώσσα ξεκινούν αύριο οι Πανελλαδικές

Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις

Αμοιβαία κεφάλαια: Επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης πωλήσεων στο 5μηνο
Τράπεζες

Πού αποδίδεται η κάμψη στο asset management

Στα πιο δημοφιλή αμοιβαία κεφάλαια μέχρι και σήμερα, τα ομολογιακά προκαθορισμένης διάρκειας, οι προσφερόμενες αποδόσεις μειώθηκαν αισθητά

Αγης Μάρκου
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»
Economy

«Παγίδες» στο δρόμο της ανάπτυξης: Οι νέες προβλέψεις του ΔΝΤ

Επιβράδυνση της ανάπτυξης κάτω από 2% και προσωρινό «σοκ» στις τιμές βλέπει το ΔΝΤ – Τι λέει για τις τράπεζες, τα πλεονάσματα και το στεγαστικό

Γιώργος Μανέττας
Επιδόματα: Έρχεται το ψηφιακό «μάτι» – Ποια στοιχεία θα καταγράφονται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται ψηφιακό «μάτι» στα επιδόματα - Ποια θα σκανάρονται

Ανοίγει η πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει επιδόματα και ενισχύσεις - Στην τελική ευθεία το Εθνικό Μητρώο Παροχών

Ανδρομάχη Παύλου
ΑΒ Βασιλόπουλος: Εξαγόρασε καταστήματα της Carrefour στη Σαντορίνη – Στο 80% ο μετασχηματισμός του δικτύου
Τρόφιμα – ποτά

Πώς χτίζεται η νέα ΑΒ Βασιλόπουλος - Τα deals για τα Carrefour

Τι δήλωσε ο Νίκος Λαβίδας της ΑΒ Βασιλόπουλος για την πορεία των πωλήσεων, το νέο δίκτυο με τα 700 franchise σημεία και τη συμμαχία με το WWF Ελλάδας

Δημήτρης Χαροντάκης
ElevenLabs: Η AI εταιρεία που μπαίνει στο ελληνικό ψηφιακό κράτος
Tεχνητή νοημοσύνη

Φωνητική AI από την ElevenLabs στο Ελληνικό Δημόσιο

Με τρεις άξονες συνεργασίας, η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει τις λύσεις της ElevenLabs για υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό.

Γιώργος Πολύζος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies