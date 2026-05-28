Κυβερνοέγκλημα: Τέσσερα σημαντικά συμπεράσματα από την έκθεση του FBI για το διαδίκτυο

Η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία κάνει τόσα πολλά πράγματα ευκολότερα, βοηθά επίσης τους εγκληματίες να διαπράττουν κυβερνοέγκλημα. Αυτή είναι μια από τις πολλές τάσεις που εμφανίζονται στην τελευταία έκθεση του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών σχετικά με τις καταγγελίες για διαδικτυακά εγκλήματα.

Καθώς το κυβερνοέγκλημα συνεχίζει να αυξάνεται, οι νέοι και οι επενδυτές κρυπτονομισμάτων πλήττονται περισσότερο και περισσότεροι απατεώνες παριστάνουν κυβερνητικούς αξιωματούχους. Η Wall Street Journal σταχυολόγησε τέσσερα σημαντικά συμπεράσματα από την έκθεση.

Οι κυβερνοεγκληματίες αγκαλιάζουν την τεχνητή νοημοσύνη

Το Κέντρο Παραπόνων για το Διαδικτυακό Έγκλημα του FBI αναφέρει ότι έλαβε περισσότερες από 22.000 καταγγελίες για απάτες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη πέρυσι, με τις απώλειες των θυμάτων να ανέρχονται συνολικά σε περίπου 893 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή είναι η πρώτη χρονιά που το FBI δημοσιοποιεί δεδομένα για εγκλήματα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Με την τεχνητή νοημοσύνη, οι δόλιες επικοινωνίες «μπορεί να φαίνονται πολύ επίσημες και πολύ νόμιμες ακόμη και στα πιο εκπαιδευμένα άτομα», είπε στην Journal ο Μάικλ Μάχτινγκερ, αναπληρωτής βοηθός διευθυντής του Τμήματος Κυβερνοασφάλειας του FBI.

Οι εγκληματίες, όπως όλοι οι άλλοι, εξακολουθούν να προσπαθούν να καταλάβουν πώς να χρησιμοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη, βλέποντας και κάνοντας. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν μόνο πιο δημιουργικοί και πιο επικίνδυνοι, λέει ο Τζέικ Μπράουν, εκτελεστικός διευθυντής της Πρωτοβουλίας Κυβερνοπολιτικής στη Σχολή Δημόσιας Πολιτικής Harris του Πανεπιστημίου του Σικάγο.

Ο Μπράουν θεωρεί ότι το επίπεδο της ΑΙ συνεχώς θα ανεβαίνει, όπως και ο αριθμός των σχετιζόμενων εγκλημάτων.

Οι έφηβοι αποτελούν πρωταρχικό στόχο για κυβερνοέγκλημα

Το FBI έλαβε περισσότερες από 31.000 καταγγελίες για κυβερνοέγκλημα εναντίον ατόμων κάτω των 20 ετών πέρυσι, αύξηση 74% από το 2024 και περίπου τριπλάσια από τον αριθμό του 2015.

Οι νεότεροι, που έχουν βυθιστεί στην τεχνολογία όλη τους τη ζωή, «ζουν διαδικτυακά. Εμπιστεύονται αυτό που κάνουν», και νομίζουν ότι οι ίδιοι είναι άτρωτοι είπε στην WSJ ο Έιντ Κλούλοου, αναπληρωτής διευθυντής και ανώτερος σύμβουλος στην εταιρεία συμβούλων για την κυβερνοασφάλεια NCC Group.

Οι απατεώνες τείνουν να συχνάζουν πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου πολλοί νέοι, ειδικότερα, περνούν σημαντικό χρόνο. Συχνά, οι εγκληματίες χρησιμοποιούν τους νέους ως τρόπο για να αποκτήσουν πρόσβαση σε άλλα πιθανά θύματα στα δίκτυά τους, συμπεριλαμβανομένων των γονέων τους.

Αυξάνονται οι απάτες πλαστοπροσωπίας κρατικών λειτουργών

Οι απάτες πλαστοπροσωπίας έχουν γίνει πιο διαδεδομένες, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Υπήρξαν περισσότερες από 32.000 καταγγελίες στο FBI πέρυσι, από περίπου 17.000 το προηγούμενο έτος.

«Αυτό που ξεκίνησε ως αδέξια τηλεφωνήματα από ψεύτικους πράκτορες της IRS που απαιτούσαν δωροκάρτες έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο εξελιγμένο και πολύ πιο δύσκολο να αγνοηθεί», λέει ο λέει ο Τζάντσον Ντρέσλερ, διευθυντής του κέντρου επιχειρήσεων κινδύνου στην εταιρεία διαχείρισης κυβερνοκινδύνων Resilience.

Τα αναγνωριστικά κλήσεως για ψεύτικες κλήσεις εμφανίζονται ως νόμιμοι αριθμοί πρακτορείων, τα email φέρουν επίσημες σφραγίδες και ακριβή γλώσσα πρακτορείων, και σε πιο προηγμένες επιθέσεις, ο ήχος και το βίντεο deepfake που δημιουργούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη παριστάνουν έναν δημόσιο αξιωματούχο, λέει ο Ντρέσλερ.

Κλέφτες, παριστάνοντας τους αξιωματούχους του FBI, έπεισαν ηλικιωμένη στο Οχάιο μέσω μιας σειράς συνομιλιών ότι εγκληματίες είχαν στοχεύσει τα περιουσιακά της στοιχεία. Την έπεισαν να αδειάσει τους λογαριασμούς της και να καταθέσει τα χρήματα σε ΑΤΜ κρυπτονομισμάτων, από όπου οι κλέφτες μπόρεσαν να τα αποσύρουν.

Οι απατεώνες συχνά εκμεταλλεύονται ηλικιωμένους, πολλοί από τους οποίους είναι μόνοι και δεν έχουν ένα μεγάλο δίκτυο για να ανταλλάσσουν ιδέες και να ενημερώνονται.

Αύξηση της απάτης σε κρυπτονομίσματα

Το κυβερνοέγκλημα σε επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα ήταν η μεγαλύτερη πηγή οικονομικών απωλειών για τα θύματα του διαδικτυακού εγκλήματος στις ΗΠΑ πέρυσι, με αναφερόμενες απώλειες 7,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο έτος. Οι απώλειες έχουν αυξηθεί σταθερά τα τελευταία χρόνια.

Πολλοί οικονομικοί σύμβουλοι δεν προσφέρουν συμβουλές για επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, επομένως οι άνθρωποι που θέλουν να επενδύσουν συχνά αναζητούν ευκαιρίες μόνοι τους, κάτι που μερικές φορές τους οδηγεί σε απάτες.

Το FBI ξεκίνησε μια πρωτοβουλία που ονομάζεται Operation Level Up τον Ιανουάριο του 2024 για να εντοπίσει και να ειδοποιήσει τα θύματα απάτης σε επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025, το FBI είχε ειδοποιήσει 8.103 θύματα, εξοικονομώντας τους περίπου 511 εκατομμύρια δολάρια.

Σε γενικές γραμμές, το FBI έχει επίσης ενισχύσει τις εκπαιδευτικές του προσπάθειες σχετικά με την κυβερνοαπάτη. Μία πηγή πληροφορίες βρίσκεται στο IC3.gov, τον ιστότοπο του Κέντρου Παραπόνων για το Διαδικτυακό Έγκλημα. Έχουν αναρτηθεί περισσότερες από πέντε εκατομμύρια λήψεις συμβουλευτικών οδηγιών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στον ιστότοπο, λέει ο Μάχτινγκερ του FBI.

Προτρέπει τα θύματα να αναφέρουν προβλήματα στο FBI μέσω του IC3.gov. «Θα μπορούσε να σας βοηθήσει και να αποτρέψει πολλά άλλα άτομα από το να πέσουν θύματα παρόμοιων ειδών εγκληματικής δραστηριότητας».