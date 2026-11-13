Nvidia: Οι δύο βετεράνοι που καλούνται να διαχειριστούν την κρίση μετά την αποχώρηση Χουάνγκ

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Ένα πρωτοφανές διοικητικό κενό αφήνει η αιφνίδια αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της Nvidia, σε μία από τις σημαντικότερες εταιρείες της παγκόσμιας οικονομίας. Τη δύσκολη αποστολή να σταθεροποιήσουν την Nvidia αναλαμβάνουν δύο στελέχη με βαθιά γνώση της επιχείρησης: ο νέος πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Χάρβεϊ Τζόουνς και η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, η οποία ορίστηκε προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος.

Η ανακοίνωση της αποχώρησής του την Πέμπτη συνοδεύτηκε από απώλειες περίπου 200 δισ. δολαρίων στη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας, υπογραμμίζοντας πόσο στενά είχε συνδεθεί η εικόνα της Nvidia με τον ιδρυτή της.

«Η Nvidia είναι το κέντρο βάρους της σημερινής έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης», σημειώνει στους Financial Times ο αναλυτής Μπεν Μπατζαρίν της Creative Strategies, εκτιμώντας ότι οι δύο νέοι επικεφαλής καλούνται να επαναφέρουν την ισορροπία σε ολόκληρο το οικοσύστημα.

Ο μέντορας που γνώριζε την Nvidia από την αρχή

Ο Τζόουνς, 73 ετών, βρίσκεται στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia από την ίδρυσή του, το 1993, καθώς υπήρξε ένας από τους πρώτους επενδυτές της εταιρείας. Γνώρισε τον Χουάνγκ και αρκετούς από τους ιδρυτικούς μηχανικούς μέσω της Synopsys, εταιρείας λογισμικού σχεδιασμού ημιαγωγών, την οποία διηύθυνε στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Έζησε επίσης τις δύσκολες πρώτες περιόδους της Nvidia, όταν η εταιρεία βρέθηκε κοντά στη χρεοκοπία. Σε συνέντευξή του το 2009, είχε αναφερθεί στις επανειλημμένες οριακές καταστάσεις που αντιμετώπισε η επιχείρηση, αποδίδοντας την επιβίωσή της στην επιχειρηματική ικανότητα των ιδρυτών της.

Ο Τζόουνς θεωρείται έμπειρος γνώστης της αγοράς και στενός συνεργάτης του Χουάνγκ επί δεκαετίες. Συμμετέχει στις επιτροπές ελέγχου, υποψηφιοτήτων και εταιρικής διακυβέρνησης του διοικητικού συμβουλίου, ενώ κατέχει περισσότερες από 7 εκατ. μετοχές της Nvidia, αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων. Η νέα του θέση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Χουάνγκ επί χρόνια αντιστεκόταν στην ιδέα να αναλάβει κάποιος άλλος την προεδρία του συμβουλίου.

Η Κρες και οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη

Η Κρες εντάχθηκε στη Nvidia το 2013, προερχόμενη από τη Cisco, και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη χρηματοοικονομική στρατηγική της εταιρείας. Επέβλεψε επενδύσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων στο ευρύτερο οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης, από εταιρείες υποδομών cloud, όπως η CoreWeave και η Nebius, μέχρι νεοφυείς επιχειρήσεις όπως η OpenAI και η Anthropic.

Παρότι ο Χουάνγκ είχε άμεση συμμετοχή σε πολλές από αυτές τις κινήσεις, η Κρες συνέβαλε στη διαμόρφωσή τους. Μάλιστα, σύμφωνα με δύο πηγές των FT, είχε εκφράσει επιφυλάξεις για ορισμένες αποφάσεις του ιδρυτή, μεταξύ των οποίων και η συμφωνία ύψους 250 δισ. δολαρίων για τη στήριξη επενδύσεων της OpenAI σε κέντρα δεδομένων. Η Nvidia συμφώνησε τελικά να παράσχει εγγύηση 100 δισ. δολαρίων, με δυνατότητα επέκτασης της στήριξης.

Η Κρες θα έχει κεντρικό ρόλο και στην παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Nvidia την επόμενη εβδομάδα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις σταθερότητας.

Ποιος θα διαδεχθεί τον ιδρυτή;

Οι δύο επικεφαλής θα συνεργαστούν με τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στελέχη για την επιλογή μόνιμου διευθύνοντος συμβούλου. Μεταξύ των εσωτερικών υποψηφίων που συζητούνται βρίσκεται ο Ίαν Μπακ, επικεφαλής της κρίσιμης δραστηριότητας των κέντρων δεδομένων και δημιουργός της πλατφόρμας λογισμικού CUDA. Ωστόσο, η εταιρεία θα μπορούσε να στραφεί και σε εξωτερική λύση, όπως ο επικεφαλής της Arm, Ρενέ Χάας.

Οι Τζόουνς και Κρες πρέπει να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη των αγορών και των συνεργατών, αλλά και να αποδείξουν ότι η Nvidia μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την κυριαρχική παρουσία του ιδρυτή της. Το γεγονός ότι και οι δύο έχουν διαμορφώσει την επαγγελματική τους πορεία υπό την ηγεσία του Χουάνγκ αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα γνώσης, αλλά ενδέχεται να δυσκολέψει την προσπάθεια για μια πραγματικά νέα αρχή.