Binance: Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν κρυπτονομίσματα που είχαν κλαπεί αξίας 1,2 δισ. δολαρίων

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Οι αμερικανικές αρχές κατάσχεσαν περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εικονικά περιουσιακά στοιχεία που είχαν κλαπεί από το χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων Binance τον περασμένο μήνα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης την Πέμπτη, καθώς δεσμεύτηκε να λάβει μέτρα για την καταπολέμηση των διαδικτυακών απατών που προέρχονται από τη Βόρεια Κορέα.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) ανακοίνωσε ότι έλαβε δικαστική έγκριση για την κατάσχεση ή τον περιορισμό της κυκλοφορίας κρυπτονομισμάτων αξίας άνω των 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχαν κλαπεί από την Binance

Πάνω από 6 δισεκατομμύρια δολάρια εκλάπησαν από τον γίγαντα του κλάδου Binance στις 29 Οκτωβρίου, γεγονός που το Υπουργείο Δικαιοσύνης απέδωσε σε δράστες που συνδέονται με τις Ένοπλες Δυνάμεις της Βόρειας Κορέας.

Οι συλλογικές προσπάθειες της αμερικανικής κυβέρνησης και του ιδιωτικού τομέα οδήγησαν στο πάγωμα ποσού άνω των 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το συνολικό αυτό ποσό.

Το FBI αποδίδει την ευθύνη για την επίθεση, η οποία κλόνισε την εμπιστοσύνη στην ασφάλεια της αγοράς κρυπτονομισμάτων, σε μέλη του στρατού της Βόρειας Κορέας που αποκαλεί «TraderTraitor».

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι αναλαμβάνει συντονισμένη δράση κατά αυτού που χαρακτήρισε ως «σχέδια της κυβέρνησης της Βόρειας Κορέας για τη χρηματοδότηση του καθεστώτος της μέσω της μαζικής κλοπής κρυπτονομισμάτων».

Αυτό περιλαμβάνει «την δικαστικά εγκεκριμένη κατάσχεση και δέσμευση κρυπτονομισμάτων αξίας άνω των 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων που εκλάπησαν πρόσφατα από την Binance», ανέφερε.

Οι μονάδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης (DOJ), οι συνεργάτες των αρχών επιβολής του νόμου και οι πάροχοι υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων συνεργάζονται για την κατάσχεση των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων.

Συνεχίζεται το «ξέπλυμα» κρυπτονομισμάτων

Ωστόσο, οι προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων συνεχίζονται, καθώς τα μέλη της ομάδας «TraderTraitor» συνεχίζουν να τα ξεπλένουν μέσω διαφόρων καναλιών κρυπτονομισμάτων.

Οι αρχές κατάσχεσαν επίσης υποδομή που βασίζεται στο cloud και χρησιμοποιήθηκε σε μια τεράστια απάτη πλαστοπροσωπίας γνωστή ως «FaceStealer», στο πλαίσιο της οποίας εκλάπησαν κρυπτονομίσματα αξίας άνω των 400 εκατομμυρίων δολαρίων σε διάστημα 18 μηνών, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, οι χάκερ οργανώνουν ψεύτικες βιντεοδιασκέψεις χρησιμοποιώντας κλεμμένους λογαριασμούς και ηχογραφήσεις ατόμων γνωστών στον στόχο, με τη χρήση deepfakes που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη. Στη συνέχεια, οι χάκερ ισχυρίζονται ότι υπάρχει τεχνικό πρόβλημα που απαιτεί επιδιόρθωση, εγκαθιστούν κακόβουλο λογισμικό σε έναν υπολογιστή και αναλαμβάνουν τον έλεγχο των επικοινωνιών του θύματος, κλέβουν τα κρυπτονομίσματά του και στοχεύουν τις επαφές του — μερικές φορές μήνες ή και περισσότερο από ένα χρόνο μετά την αρχική παραβίαση.

Τα άτομα που εργάζονται στους κλάδους των κρυπτονομισμάτων και του web3 αποτελούν πρωταρχικούς στόχους.

Ο υπεύθυνος αναπληρωτής διευθυντής Πάτρικ Γκράντι, του τοπικού γραφείου του FBI στο Λος Άντζελες, χαρακτήρισε το FaceStealer ως «ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό σχέδιο κοινωνικής μηχανικής, ικανό να εξαπατήσει ακόμη και τον πιο έμπειρο χρήστη υπολογιστών με υψηλή ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας».

«Εκμεταλλεύεται την εμπιστοσύνη μας στις πανταχού παρούσες πλατφόρμες βιντεοδιασκέψεων και στις πολύτιμες προσωπικές σχέσεις. Αν δεν μπορείτε να φανταστείτε ένα σενάριο στο οποίο θα μπορούσατε να πέσετε θύμα του, δεν σκέφτεστε αρκετά δημιουργικά», πρόσθεσε ο Γκράντι.

«Η κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας χρηματοδοτεί το παράνομο καθεστώς της και το παράνομο πρόγραμμα όπλων της μέσω της κλοπής κρυπτονομισμάτων», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Κύριος Αναπληρωτής Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας για θέματα Εθνικής Ασφάλειας, M. Σκοτ Πρόκτορ.

«Η Αμερική θα αντισταθεί στις προσπάθειες αυτού του διεφθαρμένου καθεστώτος να αποκομίσει κέρδη μέσω του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Η Διεύθυνση Εθνικής Ασφάλειας θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή της για να κατάσχει και να επιστρέψει τα παράνομα κέρδη της Βόρειας Κορέας».