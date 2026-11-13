AXIA Alpha Finance: Τι περιμένει για τη ΔΕΗ στο τρίτο τρίμηνο

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Υποχώρηση της λειτουργικής κερδοφορίας της ΔΕΗ στο τρίτο τρίμηνο του 2026, χωρίς ωστόσο να τίθενται υπό αμφισβήτηση οι στόχοι για το σύνολο της χρονιάς, αναμένει η AXIA Alpha Finance.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η απόφαση της διοίκησης να απορροφήσει μέρος της αύξησης των χονδρεμπορικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να περιορίσει την επιβάρυνση των καταναλωτών, θα επηρεάσει τα αποτελέσματα του τριμήνου.

Ωστόσο, η προσαρμογή των τιμολογίων λιανικής και η αυξανόμενη συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναμένεται να στηρίξουν την κερδοφορία στη συνέχεια του έτους.

Στην έκθεσή της ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, μετά το κλείσιμο της αγοράς, η AXIA Alpha Finance προβλέπει ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA του ομίλου θα διαμορφωθούν στα 608,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 9,7% σε ετήσια βάση, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας εκτιμώνται στα 180 εκατ. ευρώ, έναντι 211 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Παρά την αναμενόμενη κάμψη, η εικόνα του εννεαμήνου παραμένει θετική. Η AXIA Alpha Finance προβλέπει προσαρμοσμένα EBITDA 1,847 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 10,6% σε ετήσια βάση, και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 553,8 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 36,4%.

Οι εκτιμήσεις αυτές διατηρούν τη ΔΕΗ σε τροχιά επίτευξης των στόχων που έχει θέσει η διοίκηση για το 2026, δηλαδή προσαρμοσμένα EBITDA 2,4 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη περίπου 700 εκατ. ευρώ. Η τιμή στόχος παραμένει στα 29,10 ευρώ και η σύσταση για αγορά (buy).

Η αύξηση των τιμών ενέργειας πιέζει τα περιθώρια

Σύμφωνα με την AXIA Alpha Finance, η ΔΕΗ είχε καταγράψει ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις στο πρώτο μέρος του 2026, κυρίως χάρη στη σημαντική αύξηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ιδιαίτερα από τα υδροηλεκτρικά.

Ωστόσο, το τρίτο τρίμηνο χαρακτηρίστηκε από απότομη αύξηση των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά, μέρος της οποίας η διοίκηση επέλεξε να μην περάσει άμεσα στους καταναλωτές.

Η τιμή του φυσικού αερίου στον ευρωπαϊκό κόμβο TTF αυξήθηκε στα 63,6 ευρώ ανά MWh, από 33 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 93% σε ετήσια και 39% σε τριμηνιαία βάση. Παράλληλα, οι τιμές των δικαιωμάτων εκπομπών CO2 ενισχύθηκαν κατά 13,7% σε ετήσια βάση, στα 82,55 ευρώ ανά τόνο.

Οι αυξήσεις αυτές μεταφέρθηκαν και στις χονδρεμπορικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Στην Ελλάδα, η τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας (DAM) ανήλθε στα 133,1 ευρώ ανά MWh, από 90,2 ευρώ το δεύτερο τρίμηνο, σημειώνοντας άνοδο 47,7% σε τριμηνιαία και 50% σε ετήσια βάση.

Ακόμη εντονότερη ήταν η αύξηση στη Ρουμανία, όπου η χονδρεμπορική τιμή διαμορφώθηκε περίπου στα 148,9 ευρώ ανά MWh, από 109,4 ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που συνδέεται και με τη μειωμένη παραγωγή πυρηνικής ενέργειας.

Η AXIA Alpha Finance εκτιμά ότι η επιβάρυνση από τις υψηλότερες τιμές χονδρικής θα είναι προσωρινή, καθώς τα τιμολόγια λιανικής έχουν ήδη αναπροσαρμοστεί ανοδικά, ενώ η διευρυμένη παραγωγική βάση των ΑΠΕ συνεχίζει να προσφέρει στήριξη.

Έσοδα 2,75 δισ. ευρώ και σταθερά μερίδια αγοράς

Σε επίπεδο εσόδων, οι αναλυτές προβλέπουν ότι ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ θα φθάσει περίπου τα 2,75 δισ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 4,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Το μερίδιο αγοράς της επιχείρησης στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να διατηρηθεί μεταξύ 49% και 50%, με τη συνολική ζήτηση να εκτιμάται ότι αυξήθηκε περίπου κατά 1%.

Στη Ρουμανία, το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ εκτιμάται ότι παρέμεινε κοντά στο 14%, όπως και στο πρώτο εξάμηνο.

Η AXIA Alpha Finance αναμένει αύξηση των εσόδων από τις πωλήσεις ενέργειας, λόγω των τιμών, αλλά μικρή υποχώρηση των εσόδων από τις υπόλοιπες δραστηριότητες.

Στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, βασικό χαρακτηριστικό του τριμήνου αναμένεται να είναι η περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής των ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών, χάρη στην αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος και τις ευνοϊκότερες υδρολογικές συνθήκες.

Αυξημένο κόστος αγορών ενέργειας

Στο σκέλος των δαπανών, η AXIA Alpha Finance προβλέπει σημαντική αύξηση του κόστους αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κατά 31% σε ετήσια βάση, εξαιτίας των υψηλότερων χονδρεμπορικών τιμών.

Αντίθετα, το κόστος υγρών καυσίμων αναμένεται να μειωθεί λόγω της χαμηλότερης παραγωγής από πετρέλαιο, ενώ το κόστος φυσικού αερίου εκτιμάται ότι θα αυξηθεί, ακολουθώντας την άνοδο των διεθνών τιμών.

Οι δαπάνες για δικαιώματα εκπομπών CO2 προβλέπεται να παραμείνουν περίπου σταθερές, καθώς η αύξηση των τιμών αντισταθμίζεται εν μέρει από τη μειωμένη θερμική παραγωγή.

Όσον αφορά τις λειτουργικές δαπάνες, η AXIA Alpha Finance αναμένει αύξηση του μισθολογικού κόστους κατά 3% σε ετήσια βάση, αλλά σταθεροποίηση σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο, με τη συνδρομή των εξοικονομήσεων από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που εφαρμόστηκε στα τέλη του 2025.

Παράλληλα, προβλέπει μικρή αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις και υψηλότερες λοιπές δαπάνες.

Συνολικά, τα λειτουργικά έξοδα του ομίλου εκτιμώνται στα 2,14 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 10,6% σε ετήσια βάση.

Στον τομέα της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, πάντως, η AXIA Alpha Finance αναμένει βελτίωση της κερδοφορίας, λόγω των αναπροσαρμογών στις χρεώσεις δικτύου που ξεκίνησαν τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους.

Σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων

Κάτω από τη γραμμή των EBITDA, η AXIA Alpha Finance εκτιμά αποσβέσεις ύψους 281 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 3% σε ετήσια βάση και περίπου σταθερές σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σημαντική θετική επίδραση αναμένεται να έχει η μείωση των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων, τα οποία προβλέπεται να υποχωρήσουν στα 77,5 εκατ. ευρώ, από 114 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Η μείωση συνδέεται κυρίως με τη μεταβατική περίοδο προς το νέο πρόγραμμα τιτλοποίησης, το οποίο ξεκίνησε το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Με την εφαρμογή κανονικοποιημένου φορολογικού συντελεστή 22%, έναντι 23,4% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας εκτιμώνται στα 165 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 22,3% σε ετήσια βάση.

Εξαιρουμένων των έκτακτων στοιχείων, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αναμένεται να διαμορφωθούν στα 180 εκατ. ευρώ.

Επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, επιτάχυνση στο τέταρτο τρίμηνο

Ιδιαίτερο βάρος δίνει η AXIA Alpha Finance στην επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος της ΔΕΗ, το οποίο αναμένεται να ενταθεί σημαντικά κατά το δεύτερο εξάμηνο.

Έπειτα από επενδύσεις 1,4 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του τρίτου τριμήνου θα κινηθούν μεταξύ 1 και 1,1 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των επενδύσεων του εννεαμήνου περίπου στα 2,5 δισ. ευρώ.

Η επενδυτική δραστηριότητα αναμένεται να επιταχυνθεί περαιτέρω στο τέταρτο τρίμηνο, καθώς η ΔΕΗ προχωρά στην ολοκλήρωση ήδη ανακοινωμένων εξαγορών λειτουργούντων έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα, την Ουγγαρία και την Πολωνία, ενώ συνεχίζει την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των υπόλοιπων έργων της.

Υπενθυμίζεται ότι το επικαιροποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ προβλέπει συνολικές επενδύσεις 4,5 δισ. ευρώ για το 2026.

Η αύξηση των επενδύσεων, σε συνδυασμό με τις εποχικές ανάγκες κεφαλαίου κίνησης που σχετίζονται με τις πληρωμές δικαιωμάτων εκπομπών CO2 του προηγούμενου έτους, αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση του καθαρού δανεισμού.

Η AXIA Alpha Finance εκτιμά ότι το καθαρό χρέος θα διαμορφωθεί μεταξύ 4 και 4,5 δισ. ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου, από περίπου 2,7 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου.

Στο επίκεντρο οι στόχοι του 2027 και το data center στην Κοζάνη

Η AXIA Alpha Finance εκτιμά ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών κατά την τηλεδιάσκεψη που θα ακολουθήσει την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα επικεντρωθεί κυρίως σε δύο ζητήματα.

Το πρώτο αφορά την επιβεβαίωση των στόχων για το 2026 και τις προοπτικές του 2027, υπό το πρίσμα των αυξημένων χονδρεμπορικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Το δεύτερο αφορά την πρόοδο του σχεδιαζόμενου κέντρου δεδομένων ισχύος 300 MW στην Κοζάνη, το οποίο αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ερωτήσεων προς τη διοίκηση.

Συνολικά, η AXIA Alpha Finance εκτιμά ότι η αναμενόμενη υποχώρηση της κερδοφορίας στο τρίτο τρίμηνο δεν μεταβάλλει τις προοπτικές της ΔΕΗ για το σύνολο του έτους, καθώς η ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ και η προσαρμογή των τιμολογίων λιανικής συνεχίζουν να στηρίζουν την επίτευξη των ετήσιων στόχων.