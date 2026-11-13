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Μίνι profit taking στο ΧΑ, οι δύο «άσσοι» της Helleniq Energy, οι υπερβολές στην Jumbo, οι στόχοι της CrediaBank, γρήγορα αντανακλαστικά Θεοδωρικάκου, τα περιθώρια της Star Bulk

«Κλείδωσαν» τα κέρδη

Inside Stories 13.11.2026, 07:00
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Μίνι profit taking στο ΧΑ, οι δύο «άσσοι» της Helleniq Energy, οι υπερβολές στην Jumbo, οι στόχοι της CrediaBank, γρήγορα αντανακλαστικά Θεοδωρικάκου, τα περιθώρια της Star Bulk
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Κάπου στις 2.660 μονάδες φαίνεται ότι οι αγοραστές του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισαν να κάνουν ένα διάλειμμα.

Μετά από τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών έβαλαν τέλος στο θετικό σερί, χωρίς πάντως να ανατρέπουν, τουλάχιστον προς το παρόν, την εικόνα της αγοράς.

Μικρό το κακό, όπως σχολίαζαν χρηματιστηριακές πηγές, αρκεί η υποχώρηση να μην αποκτήσει μεγαλύτερη έκταση και αρχίσει να δοκιμάζει τις αντοχές των αγοραστών.

Χρηματιστήριο Αθηνών

Το ενδιαφέρον είναι ότι το τελευταίο δίμηνο η ζώνη των 2.660–2.665 μονάδων αποδεικνύεται δύσκολο εμπόδιο.

Μια καθαρή διάσπαση πάντως της περιοχής θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα.

Μέχρι τότε… το σήριαλ της Nvidia, αλλά και η μεγάλη διόρθωσή της, θα απασχολεί τους απανταχού traders.

Με μια σκέψη στο πίσω μέρος του μυαλού τους… να αποδειχθεί ως βαλβίδα εκτόνωσης της γιγάντωσης των κλάδων γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο νοών… νοείτο!

Το ντίζελ, οι εξαγωγές και το επόμενο μέρισμα

Εντυπωσιακή η κερδοφορία της HELLENiQ ENERGY, όπως αναμενόταν. Αλλά η στήλη θα μείνει σε μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια.

Την ώρα που οι ευρωπαϊκές αγορές αντιμετώπιζαν ελλείψεις καυσίμων, τα ελληνικά διυλιστήρια κατάφεραν να λειτουργήσουν χωρίς διακοπές, αξιοποιώντας την ευελιξία τους στην προμήθεια διαφορετικών τύπων αργού.

Έτσι, ο όμιλος αύξησε τις εξαγωγές ντίζελ και αεροπορικών καυσίμων στους 900.000 τόνους, με τις συνολικές εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν πλέον το 46% των πωλήσεων.

Ο Ανδρέας Σιάμισιης στάθηκε ιδιαίτερα σε αυτή τη δυνατότητα, εκτιμώντας μάλιστα ότι η ύπαρξη ισχυρής εγχώριας διύλισης εξασφαλίζει όφελος 0,15–0,20 ευρώ ανά λίτρο σε σύγκριση με την εισαγωγή έτοιμων καυσίμων.

Και δεν είναι αμελητέο ότι, παρά τα υψηλά περιθώρια, ο όμιλος διέθεσε περίπου 50 εκατ. ευρώ για εκπτώσεις στα καύσιμα κίνησης, με το συνολικό κόστος των σχετικών πρωτοβουλιών να αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ.

Ισχυρή ρευστότητα

Το δεύτερο στοιχείο που αξίζει προσοχής είναι η διαχείριση της ισχυρής ρευστότητας.

Με ελεύθερες ταμειακές ροές 1 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, η HELLENiQ ENERGY μείωσε τον καθαρό δανεισμό της κατά περίπου 600 εκατ. ευρώ, στα 1,5 δισ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα επένδυσε 565 εκατ. ευρώ, κατευθύνοντας περίπου τα μισά κεφάλαια σε αναπτυξιακά έργα.

Και βέβαια, διπλασίασε το προσωρινό μέρισμα στα 0,40 ευρώ ανά μετοχή, με αποκοπή στις 18 Ιανουαρίου και πληρωμή στις 25 Ιανουαρίου 2027.

Το επόμενο ραντεβού των μετόχων είναι τον Φεβρουάριο, όταν θα ανακοινωθεί το συνολικό μέρισμα της χρήσης.

Ο Ανδρέας Σιάμισιης έχει ήδη προϊδεάσει για αυξημένη διανομή, ενώ παράλληλα προετοιμάζει το νέο στρατηγικό σχέδιο της επόμενης δεκαετίας, με μεγαλύτερη παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και επιτάχυνση των επενδύσεων στην ενέργεια.

Οι υπερβολές στην Jumbo

Η προοπτική εισόδου της ολλανδικής Action στην ελληνική αγορά ήταν αρκετή στη χθεσινή συνεδρίαση για να προκαλέσει πιέσεις στη μετοχή της Jumbo, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τον ανταγωνισμό.

Μόνο που, όπως σχολίαζαν στη στήλη άνθρωποι της αγοράς, οι αντιδράσεις μοιάζουν πρόωρες, καθώς παραμένουν άγνωστα τόσο το χρονοδιάγραμμα όσο και το εύρος της σχεδιαζόμενης επέκτασης.

Το θέμα, βέβαια, δεν είναι καινούργιο για τους αναλυτές.

Η Citi είχε ήδη επικαλεστεί την πιθανή είσοδο της Action στην Ελλάδα για να υποβαθμίσει τη σύστασή της για την Jumbo και την τιμή-στόχο της. Από τον περασμένο Ιανουάριο, σας θυμίζω, αν έχει κάποια σημασία το timing.

Αλλά σας θυμίζω και τι είχε πει στα τέλη Σεπτεμβρίου ο Απόστολος Βακάκης, κατά την ενημέρωση των αναλυτών.

Ο επικεφαλής της Jumbo είχε περιγράψει μια στρατηγική σταδιακής ανάπτυξης, με μικρότερα καταστήματα από το 2027 και επέκταση στην Ουγγαρία, χωρίς βιαστικές κινήσεις παρά την ισχυρή ρευστότητα του ομίλου.

Άλλωστε, είχε χρησιμοποιήσει και μια χαρακτηριστική παρομοίωση, λέγοντας ότι η Jumbo «πετά σαν αεροπλάνο και όχι σαν πύραυλος».

Προς το παρόν, λοιπόν, η αγορά αποτιμά έναν δυνητικό ανταγωνιστή, χωρίς ακόμη να γνωρίζει πότε και με ποια στρατηγική θα διεκδικήσει μερίδιο από την ελληνική αγορά.

Η CrediaBank στο εννεάμηνο έπιασε τον ετήσιο στόχο

Στην CrediaBank ο ετήσιος στόχος για την πιστωτική επέκταση καλύφθηκε πριν αρχίσει το τελευταίο τρίμηνο.

Η τράπεζα ξεπέρασε το 1,5 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, έναντι στόχου 1,3–1,4 δισ. ευρώ για ολόκληρο το 2026, με νέες εκταμιεύσεις 3,5 δισ. ευρώ.

CrediaBank

Μόνο στο τρίτο τρίμηνο η καθαρή πιστωτική επέκταση ξεπέρασε τα 700 εκατ. ευρώ.

Η Ελένη Βρεττού έχει, επομένως, συγκεκριμένους αριθμούς να επικαλεστεί όταν μιλά για τα καλύτερα αποτελέσματα στην ιστορία της τράπεζας.

Οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 45% σε ετήσια βάση, έναντι 9% για το τραπεζικό σύστημα. Με τέτοια διαφορά στον ρυθμό, η διεκδίκηση μεγαλύτερου μεριδίου στην αγορά αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο

Τα περιθώρια της Star Bulk

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχήματα στη ναυλαγορά ξηρού φορτίου εντόπισε η NBG Securities στη Star Bulk, θέτοντας μάλιστα την τιμή στόχο τα 33,10 ευρώ, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 30%.

Όπως εκτίμησαν οι αναλυτές της, μετά το αδύναμο 2025, η ναυτιλιακή οδεύει προς εντυπωσιακή ανάκαμψη της κερδοφορίας, με EBITDA 685 εκατ. δολαρίων και καθαρά κέρδη 490 εκατ. δολαρίων το 2026, αυξημένα κατά 126% και 482% αντίστοιχα.

Το πλεονέκτημά της βρίσκεται στο μέγεθος και στη διαφοροποίηση του στόλου, ο οποίος αριθμεί 133 πλοία και αναμένεται να φτάσει τα 138 με την παραλαβή πέντε νέων Kamsarmax.

Εκείνο, πάντως, που ξεχωρίζει στην ανάλυση είναι οι εκτιμήσεις για τις επιστροφές στους μετόχους.

Η NBG Securities προβλέπει μέρισμα 3,81 δολαρίων ανά μετοχή το 2026 και 3,86 δολαρίων το 2027, που αντιστοιχούν σε μερισματικές αποδόσεις 13,5% και 13,7% αντίστοιχα.

Ακόμη και το 2028, όταν η κερδοφορία εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει λόγω χαμηλότερων ναύλων, η προβλεπόμενη απόδοση παραμένει στο 10%.

Το κρίσιμο για τη συνέχεια θα είναι η πορεία της κινεζικής ζήτησης και των ναύλων, καθώς από εκεί θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό εάν οι υψηλές αποδόσεις που προβλέπουν οι αναλυτές θα επιβεβαιωθούν.

Στις 4 Μαρτίου μεταφέρεται το κρίσιμο ραντεβού στη Βραζιλία

Νέα παράταση παίρνει το θρίλερ με το διαδικτυακό στοίχημα στη Βραζιλία, εξέλιξη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Allwyn.

Ο πρόεδρος του Κογκρέσου, Davi Alcolumbre, μετέφερε στις 4 Μαρτίου 2027 την προθεσμία για την έγκριση της απαγόρευσης, αντί της 23ης Νοεμβρίου που ίσχυε αρχικά.

Έτσι, η απόφαση δεν αλλάζει το υφιστάμενο καθεστώς, καθώς το προσωρινό μέτρο της 25ης Σεπτεμβρίου παραμένει σε ισχύ.

Ουσιαστικά, μετατίθεται η οριστική νομοθετική απόφαση για μια αγορά που αποτελεί σημαντική παράμετρο στις εκτιμήσεις των επενδυτών για την Allwyn.

Βροχή τροπολογιών

Το παρασκήνιο, πάντως, έχει ενδιαφέρον. Στο Κογκρέσο έχουν κατατεθεί 99 τροπολογίες, αρκετές από τις οποίες προτείνουν να επιτραπεί το αθλητικό στοίχημα και να περιοριστούν οι απαγορεύσεις στα διαδικτυακά καζίνο.

Η αρμόδια επιτροπή δεν έχει ακόμη αποκτήσει πρόεδρο και εισηγητή (λόγω εκλογών), ενώ ο προϋπολογισμός του 2027 προηγείται στην κυβερνητική ατζέντα.

Και μιας και μιλάμε για Λατίνους, βέβαια, να σας πω ότι οι κοινοβουλευτικές εργασίες θα διακοπούν για τις γιορτές και θα επανεκκινήσουν τον Φεβρουάριο!

Γρήγορα αντανακλαστικά

Στον αντίποδα, τώρα, για άλλη μία φορά ο Τάκης Θεοδωρικάκος έδειξε γρήγορα αντανακλαστικά, επιλύοντας ένα θέμα που θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα στην αγορά και στους καταναλωτές και μάλιστα πριν από την Black Friday αλλά και την περίοδο των γιορτών.

Θεοδωρικάκος

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος προκειμένου  να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα όσοι καταναλωτές θέλουν να συνεχίσουν να κάνουν αγορές με δόσεις, αξιοποιώντας προγράμματα χρηματοδότησης μεγάλων εταιριών,  κατέθεσε τροπολογία που προβλέπει μεταβατική περίοδο για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων που παρέχουν πιστώσεις στο πλαίσιο συμπληρωματικής δραστηριότητας, χωρίς οι καταναλωτές να επηρεάζονται από ενδεχόμενες καθυστερήσεις στη διαδικασία αδειοδότησης των επιχειρήσεων αυτών.

Σύμφωνα με την ρύθμιση οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να κάνουν τις σχετικές διαδικασίες αδειοδότησης έως το τέλος Ιουνίου 2027.

Η ρύθμιση αυτή  εντάσσεται στον νέο νομικό πλαίσιο,  στο  οποίο ενσωματώθηκε η ευρωπαϊκή Οδηγία για την καταναλωτική πίστη,με την οποία θεσπίστηκαν αυστηρότερες απαιτήσεις για τη χορήγηση καταναλωτικών πιστώσεων, καθώς και υποχρεώσεις αδειοδότησης και εποπτείας από την αρμόδια εποπτική αρχή.

Το ανησυχητικό σήμα

Μέσα στον κουρνιαχτό της Nvidia πάντως, πέρασε λίγο στα ψιλά κάτι που είπε το νορβηγικό fund, το μεγαλύτερο στον κόσμο. Το Norges.

Έχει εντοπίσει έναν νέο κίνδυνο για τη διεθνή χρηματοπιστωτική σταθερότητα, στρέφοντας την προσοχή στις τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και κυρίως στον τρόπο χρηματοδότησής τους.

Nvidia

Όπως επισημαίνει στην έκθεσή του, ολοένα μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων στην AI στηρίζεται στον δανεισμό, μέσω ομολόγων, τραπεζών και ιδιωτικών πιστωτικών κεφαλαίων.

Το πρόβλημα είναι ότι οι αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών έχουν ενσωματώσει υψηλές προσδοκίες για μελλοντικά κέρδη, τα οποία μένει να επιβεβαιωθούν.

Εάν οι αποδόσεις των επενδύσεων αποδειχθούν χαμηλότερες των προσδοκιών, το Norges προειδοποιεί για απότομες διορθώσεις τόσο στις μετοχές όσο και στα ομόλογα, με πιθανές επιπτώσεις στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ουσιαστικά, το μήνυμα του Norges είναι ότι μια αναταραχή στον τεχνολογικό κλάδο θα μπορούσε να μεταφερθεί πολύ γρήγορα στις αγορές κεφαλαίου και από εκεί στην πραγματική οικονομία.

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HELLENiQ Energy: Η εκτόξευση των περιθωρίων, το μεγάλο πλεονέκτημα και η νέα μερισματική πολιτική
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HELLENiQ Energy: Κέρδη ρεκόρ, ισχυρά περιθώρια ανόδου

Τι λέει η NBG Securities για την πορεία της HELLENiQ Energy στο τέταρτο τρίμηνο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Jefferies: Σύσταση Buy και τιμή-στόχος 1,30 ευρώ για CrediaBank
Τράπεζες

Jefferies για Credia Bank: Σύσταση Buy και τιμή-στόχος 1,30 ευρώ

Σύμφωνα με τη Jefferies, η CrediaBank διατηρεί ισχυρή δυναμική στα βασικά της έσοδα, με την αύξηση των χορηγήσεων να αποτελεί τον σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευλογιά προβάτων: Νέα παράταση των προληπτικών μέτρων στην Κρήτη
AGRO

Νέα παράταση των προληπτικών μέτρων για την ευλογιά στην Κρήτη

Παρότι η Κρήτη παραμένει «ελεύθερη» από την ευλογιά προβάτων είναι επιβεβλημένη η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας

Στενά του Ορμούζ: Τέσσερα δεξαμενόπλοια χτυπήθηκαν από εκρήξεις
Ποντοπόρος

Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μ. Ανατολή - Χτυπήθηκαν δεξαμενόπλοια

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες, αφού αγνόησαν προειδοποιήσεις και εισήλθαν σε απαγορευμένες περιοχές

Λάμπρος Καραγεώργος
Πόνος στα πόδια όταν περπατάτε – Πότε μπορεί να «δείχνει» πρόβλημα στις αρτηρίες
Τα νέα της αγοράς

Πόνος στα πόδια όταν περπατάτε – Πότε μπορεί να «δείχνει» πρόβλημα στις αρτηρίες

Πού εμφανίζεται ο πόνος, πότε πρέπει να ανησυχήσετε και πώς γίνεται η διάγνωση - Η θεραπεία και η πρόληψη

Αγορά εργασίας: Περιζήτητοι οι Έλληνες του εξωτερικού για τις ανώτατες θέσεις στελεχών
Executive

Περιζήτητοι οι Έλληνες του εξωτερικού για τις ανώτατες θέσεις στελεχών

Η επιστροφή είναι πλέον εφικτή και οικονομικά για ένα στέλεχος που κάνει καριέρα στο εξωτερικό - Τι δείχνει η αγορά εργασίας

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