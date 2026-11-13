McDonald’s: Η ανακαίνιση στο Σύνταγμα, η αναδιοργάνωση του δικτύου και η νέα εποχή «McDonald’s Next»

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Με κλειστές πόρτες βρίσκει αυτές τις ημέρες τους περαστικούς το McDonald’s του Συντάγματος, καθώς το κατάστημα έχει σταματήσει να λειτουργεί για ανακαίνιση.

Το κλείσιμο είχε προαναγγελθεί, αλλά δεν είχε γίνει αντιληπτό, με αποτέλεσμα η απουσία του από την καθημερινή κίνηση της πλατείας να προκαλεί ερωτήματα. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, στόχος είναι να επαναλειτουργήσει μέσα στον Νοέμβριο και πάντως πριν από την εορταστική περίοδο.

Η επιστροφή του συνδέεται και με τη συμπλήρωση 35 χρόνων παρουσίας της αλυσίδας στην Ελλάδα. Πρόκειται για κατάστημα με βάρος από ένα σημείο του δικτύου, αφού βρίσκεται σε μία από τις μεγαλύτερες διαδρομές Αθηναίων και επισκεπτών, λειτουργώντας ως βιτρίνα της μάρκας στην πρωτεύουσα.

Ο ρόλος του τουρισμού και η αναδιοργάνωση του δικτύου

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι η ανακαίνιση θα απαιτήσει επένδυση αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να προσδιορίζουν τον προϋπολογισμό. Η τουριστική κίνηση έχει ενισχύσει τις επιχειρήσεις του κέντρου και αποτελεί παράγοντα στον σχεδιασμό για την περίοδο.

Η παρέμβαση στο Σύνταγμα εντάσσεται στην αναδιοργάνωση του δικτύου από την Premier Capital του Melo Hili, που κατέχει τα δικαιώματα ανάπτυξης των McDonald’s στην ελληνική αγορά.

Έχουν προηγηθεί επενδύσεις σε νέα σημεία, αλλά και αποχωρήσεις, όπως από το Χαλάνδρι. Στις κινήσεις ανανέωσης περιλαμβάνεται το κατάστημα στο The Mall Athens, που άνοιξε τον Μάιο με το δεύτερο «Project Ray» παγκοσμίως. Στον σχεδιασμό που περιγράφουν οι πηγές βρίσκεται επίσης η ενίσχυση της παρουσίας στη Θεσσαλονίκη, με αναφορά στην πλατεία Αγίας Σοφίας. Παράλληλα, το ενδιαφέρον για τη Μύκονο παραμένει.

Η εταιρεία έχει ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης και επιδιώκει την επίλυση των διοικητικών ζητημάτων που έχουν προκύψει, χωρίς να εγκαταλείπει το εγχείρημα. Η κατεύθυνση συνδυάζει μεγάλες αστικές αγορές με προορισμούς ισχυρής τουριστικής ζήτησης. Ήδη λειτουργούν εποχικά εστιατόρια σε Σαντορίνη, Ρόδο, Κρήτη και Ζάκυνθο, ενώ οι επενδύσεις στην Ελλάδα ξεπερνούν τα 51 εκατ. ευρώ από το 2011.

Για το Σύνταγμα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ολοκλήρωση των εργασιών και στην επιστροφή πριν αρχίσουν οι γιορτές.

McDonald’s Next: Η νέα στρατηγική και οι λόγοι

Τη νέα εποχή της McDonald’s αποκάλυψε ο Chris Kempczinski, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και CEO της εταιρείας σε πρόσφατη συνέντευξή του, τονίζοντας ότι η απόφαση για τη νέα στρατηγική γεννήθηκε από δύο συνιστώσες: την ικανότητα της εταιρείας και το ανταγωνιστικό πλαίσιο όπου αυτή δραστηριοποιείται.

«Διαπιστώσαμε ότι άλλαξαν οι δύο αυτοί παράγοντες», επεσήμανε ο ίδιος, καθόσον το περιβάλλον της αγοράς μεταμορφώθηκε πλήρως.

«Πριν από δύο χρόνια κανείς δεν μιλούσε για την τεχνητή νοημοσύνη, για τα GLP-1», πρόσθεσε ο Chris Kempczinski. Και όπως είπε, το επόμενο βήμα για τη McDonald’s, που ονομάζεται «McDonald’s Next», αποτελεί απότοκο εκείνων των παραγόντων.

Τι μένει ίδιο και τι αλλάζει

Πώς όμως ισορροπείς ανάμεσα στο καθιερωμένο και στο νέο;

Ο πρόεδρος και CEO της εταιρείας σημείωσε πως «η αντίληψη ότι πρέπει συνεχώς να ανανεώνεσαι, να συμβαδίζεις με τον πελάτη και να κατανοείς προς τα πού κατευθύνεται» υπήρχε διαχρονικά στην εταιρεία.

Όπως είπε ο ίδιος, αν υπάρχει κάτι θεμελιακό που δεν αλλάζει, «αυτό είναι οι αξίες μας – αυτές δεν αλλάζουν». Υπάρχουν και στοιχεία που αποτελούν μέρος του DNA του brand, όπως ρόλος μας στις τοπικές κοινωνίες και η αξία.

«Υπάρχουν θεμελιώδη στοιχεία που θα αποτελούν πάντα μέρος της εμπειρίας στα McDonald’s. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο εκφράζονται αυτά φαίνεται διαφορετικός», εξήγησε ο Chris Kempczinski.

«Αν σκεφτείτε την εποχή που ο Ρέι Κροκ ξεκίνησε αυτή την εταιρεία, δεν σερβίραμε πρωινό. Δεν είχαμε κοτόπουλο. Με την πάροδο του χρόνου, προσθέσαμε νέα είδη στο μενού. Προσθέσαμε νέες δυνατότητες, και το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και αυτή τη φορά».