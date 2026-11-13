Microsoft: «Χακάρισμα» και επιπτώσεις στην αγορά – Τι «βλέπει» το ΕΒΕΠ

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Καθυστερήσεις στις συναλλαγές, απώλεια παραγωγής, παραγγελιών και πρόσθετο λειτουργικό κόστος «βλέπει» το ΕΒΕΠ ως βασικές επιπτώσεις στην αγορά από τα προβλήματα στη Microsoft.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα «χακάρισμα» και το περιστατικό που ξεκίνησε στις 12 Νοεμβρίου και συνεχίζεται, 13 Νοεμβρίου 2026, ενώ η Microsoft δηλώνει ότι δεν έχει ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας. Πρόκειται για εκτεταμένη διακοπή υπηρεσιών, με προβλήματα σε Outlook, Teams και άλλες εφαρμογές Microsoft 365. Οι τελευταίες διαθέσιμες ενημερώσεις αναφέρουν σταδιακή βελτίωση, χωρίς ακόμη επιβεβαίωση πλήρους αποκατάστασης.

Συνέπειες από το μπλακάουτ στη Microsoft

Για τις επιχειρήσεις, οι πιθανές συνέπειες είναι οι εξής, ανάλογα με την εξάρτησή τους από τις επηρεαζόμενες υπηρεσίες:

Παραγγελίες και πωλήσεις: Καθυστερούν προσφορές, επιβεβαιώσεις παραγγελιών και απαντήσεις σε πελάτες. Ορισμένες πωλήσεις μπορούν να χαθούν.

Εισπράξεις και ρευστότητα: Καθυστερούν η αποστολή τιμολογίων, οι εγκρίσεις και οι επιβεβαιώσεις πληρωμών που διακινούνται μέσω email.

Εφοδιαστική αλυσίδα: Δυσκολεύει ο συντονισμός προμηθευτών, αποθηκών και μεταφορέων, όταν οι οδηγίες και τα έγγραφα ανταλλάσσονται μέσω των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Παραγωγικότητα: Χάνονται εργατοώρες και δημιουργείται συσσωρευμένη εργασία που πρέπει να διεκπεραιωθεί μετά την αποκατάσταση.

Εξυπηρέτηση πελατών: Αυξάνονται οι χρόνοι απόκρισης, τα παράπονα και η πίεση στα τηλεφωνικά κέντρα.

Λειτουργικό κόστος: Προκύπτουν πρόσθετη τεχνική υποστήριξη, χειροκίνητες διαδικασίες και πιθανές υπερωρίες.

Εκτιμήσεις

Τα παραπάνω είναι εκτίμηση των μηχανισμών επίδρασης, όχι απολογισμός καταγεγραμμένων ζημιών στην Ελλάδα. Επίσης, η δυσλειτουργία του Microsoft 365 δεν αποδεικνύει διαρροή δεδομένων, ούτε συνεπάγεται ότι έχουν σταματήσει συλλήβδην POS, τράπεζες ή ηλεκτρονικά καταστήματα.

Για τις ΜμΕ, το κρίσιμο ζήτημα είναι ότι ακόμη και λίγες ώρες διακοπής μπορούν να επηρεάσουν δυσανάλογα την καθημερινή λειτουργία, όταν δεν υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας και πρόσβασης σε κρίσιμα έγγραφα.

Για εμπόριο και ναυτιλιακές υπηρεσίες στον Πειραιά, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι χρονικά ευαίσθητες παραγγελίες, οι παραδόσεις και ο συντονισμός με συνεργάτες διαφορετικών ζωνών ώρας. Άμεσα χρειάζονται:

-Τηλεφωνική επιβεβαίωση επειγουσών παραγγελιών και παραδόσεων

-Έλεγχος από τον υπεύθυνο πληροφορικής της κατάστασης υπηρεσιών Microsoft

-Καταγραφή καθυστερήσεων και έλεγχος εκκρεμών μηνυμάτων μετά την επαναφορά, ώστε να αποφευχθούν παραλείψεις ή διπλές εκτελέσεις.

Σχετικά ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης επισήμανε πως «από τη θέση του ΕΒΕΠ, το ουσιαστικό συμπέρασμα είναι ότι η ψηφιακή αναβάθμιση των ΜμΕ πρέπει να συνοδεύεται από σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας. Η πρόσβαση στο icloud χρειάζεται εφεδρικές διαδικασίες για τις κρίσιμες λειτουργίες, ενώ οι εναλλακτικοί πάροχοι επαγγελματικού mail είναι ελάχιστοι και κυριώς άγνωστοι. Επί του παρόντος, δεν μπορούμε να έχουμε ακόμη αξιόπιστη αποτίμηση της συνολικής οικονομικής ζημιάς ή της επιβάρυνσης ειδικά των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά σίγουρα αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα λειτουργίας μας».