Microsoft: Το βρετανικό «ΕΣΥ» αναπρογραμμάτισε τις επεμβάσεις

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Τεράστιες είναι οι επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο από το “κρασάρισμα” του outlook της Microsoft καθώς έχουν διακοπεί οι επικοινωνίες ακόμα και σε συστήματα υγείας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το βρετανικό εθνικό σύστημα υγείας NHS.

Η κυβέρνηση της Βρετανίας καταρτίζει εφεδρικά σχέδια για τον μετριασμό τυχόν διαταραχών στις βρετανικές δημόσιες υπηρεσίες, ενώ τα υπουργεία συνεργάζονται στενά με τη Microsoft για να αξιολογήσουν τυχόν επιπτώσεις στις κυβερνητικές υπηρεσίες

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Bloomberg, η Εθνική Υπηρεσία Υγείας της Βρετανίας αναγκάστηκε να αναπρογραμματίσει ορισμένες επεμβάσεις, αφού η διακοπή λειτουργίας της Microsoft επηρέασε τις επικοινωνίες μεταξύ των διευθυντικών στελεχών και του υγειονομικού προσωπικού. Αν και η κλινική εργασία δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί, οι επιπτώσεις ήταν σημαντικές, ανέφεραν οι πηγές αυτές, ζητώντας να μην κατονομαστεθούν, καθώς πρόκειται για εμπιστευτικές πληροφορίες.

Το Microsoft Teams αποτελεί βασικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ των διευθυντικών στελεχών και του υγειονομικού προσωπικού. Το προσωπικό καταφεύγει σε τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα κειμένου, ανέφεραν, ενώ υπάρχουν αναφορές για αναπρογραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις.

Χρήστες σε όλο τον κόσμο ανέφεραν την Παρασκευή προβλήματα με το Outlook, το Teams και το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Copilot.

Αρκετοί νοσοκομειακοί όμιλοι της Βρετανίας δημοσίευσαν μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέροντας ότι δεν είχαν πρόσβαση στις υπηρεσίες της Microsoft, μεταξύ των οποίων και το Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust. «Προς το παρόν δεν είμαστε σε θέση να στέλνουμε ή να λαμβάνουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι υπηρεσίες μας λειτουργούν κανονικά και οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται όπως έχει προγραμματιστεί», ανέφερε το Trust σε ανάρτησή του στο Facebook την Παρασκευή το πρωί.

Πενταετής συμφωνία

Το 2023, το NHS της Αγγλίας υπέγραψε πενταετή σύμβαση αξίας περίπου 700 εκατομμυρίων λιρών για εργαλεία παραγωγικότητας της Microsoft. Το NHS δεν απάντησε αμέσως στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στις τηλεφωνικές κλήσεις με αίτημα για σχόλιο.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της κυβέρνησης, τα υπουργεία σε ολόκληρη τη βρετανική κυβέρνηση προετοιμάζουν εφεδρικά σχέδια για τον μετριασμό πιθανών διαταραχών στις βρετανικές δημόσιες υπηρεσίες, μετά τις τεχνικές διαταραχές.

«Παρακολουθούμε τις εκτεταμένες διαταραχές στον τομέα της πληροφορικής που επηρεάζουν επί του παρόντος τις πλατφόρμες της Microsoft», δήλωσε ο εκπρόσωπος σε ανακοίνωση.

«Συνεργαζόμαστε στενά με τη Microsoft για να αξιολογήσουμε τυχόν επιπτώσεις στις κυβερνητικές υπηρεσίες, ενώ έχουμε θέσει σε εφαρμογή ισχυρά σχέδια έκτακτης ανάγκης για την ελαχιστοποίηση των διαταραχών.»

Η Microsoft ανέφερε ότι η έρευνα για το περιστατικό αποκάλυψε ότι «μια βασική διεργασία στους επηρεαζόμενους διακομιστές υπερφορτώνεται, γεγονός που προκαλεί τη διακοπή της απόκρισης των διακομιστών και συμβάλλει στην απώλεια χωρητικότητας». Η απώλεια πρόσβασης στα συστήματα του NHS έχει επηρεάσει τον οργανισμό και στο παρελθόν. Μια επίθεση με λογισμικό εκβιασμού εναντίον ενός παρόχου εργαστηριακών υπηρεσιών το 2024 οδήγησε στην καθυστέρηση εκατοντάδων χειρουργικών επεμβάσεων στο Λονδίνο