Microsoft: Το χάος στις επικοινωνίες έστειλε τους χρηματιστές στα… φαξ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μέσω τηλεφώνου και WhatsApp αναγκάστηκαν να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους οι χρηματιστές, οι οποίοι μάλιστα έφτασαν σε σημείο να ενεργοποιήσουν τα φαξ τους, μπροστά στην παγκόσμια διακοπή λειτουργίας του λογισμικού της Microsoft που παρέλυσε τις επικοινωνίες και προκάλεσε προβλήματα στις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα χρηματιστήρια.

Στη Σιγκαπούρη, οι χρηματιστές ανέφεραν ότι ορισμένες τράπεζες δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν κάποιες συναλλαγές, ενώ οι Euronext NV, Nasdaq Inc. και Deutsche Boerse AG δήλωσαν ότι αντιμετώπιζαν προβλήματα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Το πλήγμα από τη Microsoft

Ιαπωνικές εταιρείες ανέφεραν ότι οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν μέσω φαξ, ενώ ινδικές χρηματιστηριακές εταιρείες ανακοίνωσαν ότι ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση στην απάντηση σε ερωτήματα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πολλές είναι οι περιπτώσεις που αναφέρει το Bloomberg, που τεκμηριώνει το μέγεθος και το εύρος του πλήγματος. Ενδεικτικά, αναφέρει πως η διακοπή λειτουργίας εμπόδισε πολλούς που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους, να λάβουν ενημερώσεις για την αγορά που τους βοηθούν να παρέχουν συμβουλές στους ιδιώτες πελάτες τους. Αρκετοί μάλιστα επισήμαναν πως «αν η διακοπή ξεπεράσει τις 24 ώρες, τότε θα βρεθούμε σε κρίσιμη κατάσταση».

Η αποκατάσταση

Η Microsoft Corp. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκαταστήσει την πρόσβαση στο βασικό της λογισμικό, αφού υπέστη μία από τις σοβαρότερες διακοπές λειτουργίας της τα τελευταία χρόνια.

Η εταιρεία εξακολουθεί να αγωνίζεται να αποκαταστήσει την πρόσβαση σε ορισμένα από τα βασικά της λογισμικά, μισή μέρα μετά την έναρξη της διακοπής, η οποία επηρέασε τα συστήματα Outlook, Teams και Copilot.

Τα προβλήματα αυτά παρεμπόδισαν τις ροές εργασίας στα τμήματα συναλλαγών, καθυστέρησαν την ανακοίνωση εταιρικών στοιχείων και προκάλεσαν ακόμη και την προσωρινή αναβολή του briefing για την ενημέρωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Richemont, ιδιοκτήτριας της Cartier.

Η Microsoft ανέφερε σε ενημέρωση που δημοσίευσε την Παρασκευή ότι διαπιστώνει «θετικά σημάδια για τη σταθερότητα των διακομιστών», αν και οι υπηρεσίες δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί. Η διαπραγμάτευση στις παγκόσμιες αγορές ήταν σχετικά ήρεμη, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 να παρουσιάζουν ελάχιστες μεταβολές.

Ο Ριουτάρο Κιμούρα, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής ομολόγων της BNP Paribas Asset Management με έδρα το Τόκιο, δήλωσε ότι, ενώ οι συναλλαγές καθεαυτές δεν επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό, «οι επιβεβαιώσεις συσσωρεύτηκαν, δημιουργώντας προβλήματα διακανονισμού για τα τμήματα υποστήριξης».

Επιστροφή σε τηλέφωνα και φαξ

«Τα τμήματα συναλλαγών συνέχιζαν να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές μέσω τηλεφώνου και φαξ», πρόσθεσε. Εν τω μεταξύ, οι διαπραγματευτές της CMC Markets κατέφυγαν σε «παραδοσιακούς» τρόπους συναλλαγών, καθώς τα συστήματα της Microsoft έμειναν εκτός λειτουργίας.

«Όλοι επέστρεψαν στο τηλέφωνο, και οι συνομιλίες μας στο WhatsApp ήταν πιο έντονες από το συνηθισμένο», δήλωσε ο Eugene Koh, έμπορος πωλήσεων στην CMC Markets Σιγκαπούρη. «Κάτι που κανονικά διαρκεί ένα δευτερόλεπτο μέσω email, τώρα μπορεί να απαιτήσει ένα τηλεφώνημα και μερικά λεπτά για να ολοκληρωθεί».

Ο Andy Kent, μεσίτης της Kyte Broking με έδρα το Λονδίνο, δήλωσε ότι η διακοπή λειτουργίας επηρέαζε περισσότερο την επεξεργασία των συναλλαγών παρά τη δυνατότητα πραγματοποίησής τους. «Αυτό θα έχει αντίκτυπο στη ρευστότητα, καθώς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα είναι λιγότερο πρόθυμα να πραγματοποιήσουν συναλλαγές έως ότου οι λειτουργίες της απευθείας επεξεργασίας (straight-through processing) επανέλθουν και λειτουργήσουν κανονικά», δήλωσε ο Kent.

Ο Matthew Haupt, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Wilson Asset Management, ανέφερε ότι η ομάδα μικρής κεφαλαιοποίησης της εταιρείας τον ενημέρωσε ότι ορισμένοι όγκοι συναλλαγών σε μετοχές έχουν μειωθεί λόγω της διακοπής λειτουργίας.

Μετά από μια ταραχώδη πορεία στις αγορές, με την απομάκρυνση του Τζένσεν Χουάνγκ από την Nvidia Corp. και τα υψηλά στοιχεία για τον πληθωρισμό, οι επενδυτές ανέφεραν ότι η διακοπή επικοινωνίας αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα που έκλεισε την εβδομάδα.

«Το Outlook είναι το παράρτημα του σύγχρονου κόσμου των χρηματοοικονομικών συναλλαγών», τόνισε ο Calvin Yeoh, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Blue Edge Advisors. «Έτσι, εκτός από το γεγονός ότι ολόκληρη η υποδομή των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών συναλλαγών, από την αρχή μέχρι το τέλος, έχει παραλύσει, και με την Nvidia να καταρρέει και τις αγορές επιτοκίων να έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο αυτή την εβδομάδα, ναι, όλα πήγαν μια χαρά».