ΔΥΠΑ: Στην Θεσσαλονίκη το 14ο JobReady by DYPA

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Στη Θεσσαλονίκη διοργανώνει η ΔΥΠΑ την 14η εκδήλωση «JobReady by DYPA», την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 18:00.

Σε ποιους απευθύνεται η εκδήλωση της ΔΥΠΑ

Η εκδήλωση περιλαμβάνει δωρεάν εργαστήρια για όσους αναζητούν εργασία, επιθυμούν να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες ή ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν καλύτερα για την αναζήτηση εργασίας και να ενισχύσουν τις οριζόντιες δεξιότητές τους (soft skills).

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν στελέχη ανθρώπινου δυναμικού επιχειρήσεων (HR) καθώς και επαγγελματίες από τον χώρο της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.

Παράλληλα, επιχειρηματίες θα μοιραστούν την εμπειρία τους από την αξιοποίηση των υπηρεσιών συμβουλευτικής και των προγραμμάτων Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών της ΔΥΠΑ για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους πρωτοβουλιών, όπως αναφέρεται σχετικά.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους και η δήλωση συμμετοχής βρίσκεται στη διεύθυνση: https://dypa.evendia.gr/events/jobready-thessaloniki-2026.

Τι περιλαμβάνει

Μέσα από τα εργαστήρια, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να:

βελτιώσουν τη σύνταξη και την παρουσίαση του βιογραφικού τους,

προετοιμαστούν αποτελεσματικά για μια συνέντευξη εργασίας,

εντοπίσουν και να αναδείξουν τις επαγγελματικές και προσωπικές τους δεξιότητες,

μάθουν πώς μπορούν να αναπτύξουν μια επιχειρηματική ιδέα,

γνωρίσουν καλές πρακτικές μέσα από την εμπειρία επιχειρηματιών,

ανακαλύψουν τις δυνατότητες της ψηφιακής επιχείρησης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης,

ενημερωθούν για τις νέες ψηφιακές εφαρμογές της ΔΥΠΑ που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Επιπλέον, στα CV Corner και Business Corner, εξειδικευμένοι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα παρέχουν εξατομικευμένη καθοδήγηση για τη σύνταξη και την παρουσίαση του βιογραφικού, καθώς και για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών.