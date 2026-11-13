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Καταναλωτική πίστη: Παράταση έως τον Ιούνιο του 2027 για τις εμπορικές αλυσίδες

Οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν αίτηση στην Τράπεζα της Ελλάδος έως τις 20 Νοεμβρίου 2026 θα μπορούν να συνεχίσουν προσωρινά τη χρηματοδότηση αγορών, μέχρι να ολοκληρωθεί η αδειοδότησή τους, το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2027

Economy 13.11.2026, 07:00
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Καταναλωτική πίστη: Παράταση έως τον Ιούνιο του 2027 για τις εμπορικές αλυσίδες
Ρεπορτάζ Δημήτρης Χαροντάκης

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Παράταση για περίπου επτά μήνες – ως τις 30 Ιουνίου 2027 – δίνει με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, στις αλυσίδες εμπορικών καταστημάτων που παρέχουν πιστώσεις προς τους καταναλωτές, με δική τους χρηματοδότηση, να εγγραφούν στο αντίστοιχο μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος. Πρόκειται για δανειοδοτήσεις που κάνουν οι αλυσίδες προς τους καταναλωτές, εκτός του τραπεζικού συστήματος, αναλαμβάνοντας οι ίδιες την ευθύνη και το ρίσκο. Όπως είναι γνωστό με την νομοθέτηση της αντίστοιχης κοινοτικής οδηγίας η χορήγηση καταναλωτικών πιστώσεων έχει πλέον ενταχθεί σε ένα αυστηρότερο πλαίσιο.

Δόθηκε όμως μεταβατική περίοδος ως τις 20 Νοεμβρίου προκειμένου οι εμπορικές επιχειρήσεις που χορηγούν καταναλωτικές πιστώσεις να αιτηθούν την ένταξη τους στο σχετικό μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος. Όμως σύμφωνα με πληροφορίες τα αποτελέσματα ήταν πενιχρά από την άποψη του ενδιαφέροντος κι ως εκ τούτου και δεδομένου ότι υπάρχουν πολλοί καταναλωτές, οι οποίοι είναι πχ στον Τειρεσία και αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν πιστωτικές κάρτες, η ανάληψη του ρίσκου από τις εμπορικές αλυσίδες, είναι ουσιαστικά η μοναδική τους χρηματοδοτική κάλυψη.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Ανάπτυξης τους παρέχεται «η δυνατότητα να συνεχίσουν να πραγματοποιούν αγορές με δόσεις και να αξιοποιούν προγράμματα χρηματοδότησης». Η σχετική ρύθμιση  προβλέπει μεταβατική περίοδο για την αδειοδότηση των μεσιτών πιστώσεων καταναλωτικής πίστης και των επιχειρήσεων που παρέχουν πιστώσεις στο πλαίσιο συμπληρωματικής δραστηριότητας, χωρίς οι καταναλωτές να επηρεάζονται από ενδεχόμενες καθυστερήσεις στη διαδικασία αδειοδότησης των επιχειρήσεων αυτών.

Η ευρωπαϊκή οδηγία για καταναλωτική πίστη

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις αυτές θα μπορούν να συνεχίσουν προσωρινά τη δραστηριότητά τους μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησής τους, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Τράπεζα της Ελλάδος έως τις 20 Νοεμβρίου 2026. Η εξέταση των αιτήσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2027. Η ρύθμιση εντάσσεται στο νέο πλαίσιο του Ν. 5317/2026, με τον οποίο ενσωματώθηκε η ευρωπαϊκή Οδηγία για την καταναλωτική πίστη και θεσπίστηκαν αυστηρότερες απαιτήσεις για τη χορήγηση καταναλωτικών πιστώσεων, καθώς και υποχρεώσεις αδειοδότησης και εποπτείας από την αρμόδια εποπτική αρχή. Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και η αποτελεσματικότερη προστασία των καταναλωτών.

Η προσωρινή συνέχιση της δραστηριότητας δεν συνεπάγεται καμία έκπτωση στην προστασία των καταναλωτών. Καθ’ όλη τη μεταβατική περίοδο, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να υπόκεινται στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, υποχρεούνται να τηρούν όλες τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και καταχωρίζονται στα αντίστοιχα μητρώα, με ειδική επισήμανση του προσωρινού καθεστώτος λειτουργίας τους.

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση διασφαλίζεται η συνέχιση της πρόσβασης των καταναλωτών σε υπηρεσίες πιστωτικής διαμεσολάβησης και σε προγράμματα αγοράς αγαθών και υπηρεσιών με αποπληρωμή σε δόσεις. Παράλληλα, διασφαλίζεται η προστασία των συμφερόντων και των δικαιωμάτων τους, καθώς οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να τηρούν στο ακέραιο τις υποχρεώσεις τους απέναντί τους, χωρίς να διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς και η συνέχιση των εμπορικών συναλλαγών.

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