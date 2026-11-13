Microsoft: Εκτός λειτουργίας το Outlook – Τι συνέβη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Εκτός λειτουργίας βρίσκονται εδώ και ώρες υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Microsoft σε όλον τον κόσμο, καθώς η εταιρεία δυσκολεύεται να αποκαταστήσει την πρόσβαση σε ορισμένα από τα κορυφαία λογισμικά της, περισσότερες από εννέα ώρες μετά την έναρξη μιας διακοπής λειτουργίας.

Πρόκειται για μία από τις σοβαρότερες διαταραχές λειτουργίας που έχει αντιμετωπίσει ο τεχνολογικός κολοσσός τα τελευταία χρόνια, όπως επισημαίνει το Bloomberg, με το Outlook, το Teams και την υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης Copilot να έχουν παραμείνει μη διαθέσιμα για χρήστες κατά το μεγαλύτερο μέρος της εργάσιμης ημέρας της Πέμπτης στις ΗΠΑ.

Τα προϊόντα της Microsoft συγκαταλέγονται στα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα λογισμικά από επιχειρήσεις, κυβερνητικούς οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η διακοπή λειτουργίας, για την οποία καταγράφηκαν περίπου 200.000 αναφορές προβλημάτων σε υπηρεσίες της Microsoft στην πλατφόρμα Downdetector, συγκαταλέγεται μεταξύ των σοβαρότερων που έχει αντιμετωπίσει η εταιρεία.

Προηγούμενες διακοπές λειτουργίας σπάνια είχαν διαρκέσει περισσότερο από μερικές ώρες. Η μετοχή της Microsoft υποχώρησε κατά 0,4% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Η Microsoft δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα

Σε μια σειρά ενημερώσεων στη σελίδα κατάστασης των υπηρεσιών της, η εταιρεία περιέγραψε τις αποτυχημένες μέχρι στιγμής προσπάθειές της να επιδιορθώσει τα προβληματικά συστήματα και να ανακατευθύνει την κίνηση των χρηστών μακριά από τους διακομιστές που επηρεάστηκαν.

Αφού αρχικά δυσκολεύτηκε να εντοπίσει το πρόβλημα και να δοκιμάσει πιθανές λύσεις, η εταιρεία ανέφερε σε ενημέρωσή της ότι «παρατηρεί θετικά αποτελέσματα από τις προσπάθειές μας να επανεκκινήσουμε τις υποδομές που έχουν επηρεαστεί».

Επικαλούμενη τη διακοπή λειτουργίας, η Workhorse Group Inc., κατασκευάστρια εταιρεία φορτηγών και λεωφορείων, ανακοίνωσε ότι θα αναβάλει την προγραμματισμένη για την Πέμπτη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων της για τη Δευτέρα.

Σχολικές περιφέρειες, πανεπιστήμια και νοσοκομεία ήταν μεταξύ των οργανισμών που προειδοποίησαν ότι οι δυνατότητες επικοινωνίας τους ενδέχεται να είναι περιορισμένες.

Παρότι ο αριθμός των νέων αναφορών προβλημάτων έχει μειωθεί, οι υπηρεσίες δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί.

«Συνεχίζουμε να αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμη δυνατότητα για την αποκατάσταση των υπηρεσιών, καθώς οι ενέργειες που έχουμε πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής δεν έχουν αποφέρει την αναμενόμενη ανακούφιση», ανέφερε η εταιρεία σε προηγούμενη ενημέρωσή της.

«Η έρευνά μας έδειξε ότι μια βασική διεργασία στους διακομιστές που έχουν επηρεαστεί υπερφορτώνεται, με αποτέλεσμα οι διακομιστές να σταματούν να ανταποκρίνονται και να προκαλείται απώλεια χωρητικότητας».

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η εταιρεία διεύρυνε τον κατάλογο των υπηρεσιών στις οποίες ενδέχεται να μην έχουν πρόσβαση οι χρήστες.

Προβλήματα παρουσιάστηκαν επίσης σε υπηρεσίες που απευθύνονται σε επαγγελματίες της τεχνολογίας, όπως λογισμικό κυβερνοασφάλειας, υπηρεσίες κοινής χρήσης αρχείων και εργαλεία διαχείρισης συστημάτων.

Η εταιρεία διαθέτει αυτά τα προϊόντα, μαζί με βασικές εφαρμογές εργασίας όπως το Word και το Excel, σε ένα ενιαίο πακέτο με την εμπορική ονομασία M365.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X νωρίτερα την Πέμπτη, η Microsoft ανέφερε ότι οι χρήστες «σε οποιαδήποτε περιοχή του κόσμου» ενδέχεται να επηρεαστούν.

Παράλληλα, η κοινή κυβερνητική πλατφόρμα πληροφορικής της Ιαπωνίας αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα λειτουργίας, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου, Masanao Ozaki, κατά τη διάρκεια τακτικής συνέντευξης Τύπου.