Microsoft: Φρένο στη χρήση «neoclouds», νέα ένδειξη επιβράδυνσης στα συστήματα ΑΙ

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Mειώνει τον κατάλογο των συνεργατών της η Microsoft στον τομέα του «neocloud», καθώς επικεντρώνεται στη συνεργασία με λίγους βασικούς προμηθευτές και αναπτύσσει τα δικά της κέντρα δεδομένων, σύμφωνα με πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα.

Τα σχέδια του γίγαντα του λογισμικού αποτελούν μια ακόμη πιθανή πρόκληση για έναν τομέα της αγοράς της τεχνητής νοημοσύνης που παρουσιάζει σημάδια πίεσης λόγω της αύξησης του κόστους δανεισμού, του μεγάλου χρέους και των ανησυχιών για το ενδεχόμενο επιβράδυνσης της ανάπτυξης.

Η Microsoft έχει δημιουργήσει σχέσεις τα τελευταία χρόνια με μια σειρά από εταιρείες «neoclouds», μεταξύ των οποίων οι CoreWeave, Nebius, Chronoscale, IREN, Lambda και Nscale, καθώς και με την Oracle, η οποία επενδύει σημαντικά κεφάλαια στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Η Microsoft βρίσκεται τώρα στο στάδιο της αξιολόγησης και δεν έχει αποφασίσει ποιες εταιρείες «neoclouds» θα σταματήσει να χρησιμοποιεί, ανέφεραν δύο πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστεθούν, καθώς οι συζητήσεις είναι εμπιστευτικές. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η Microsoft επιθυμεί να δώσει προτεραιότητα στο δικό της δίκτυο κέντρων δεδομένων. Δύο πηγές ανέφεραν ότι η Microsoft επέλεξε να μην ανανεώσει τη συμφωνία της με την Oracle.

Ένας εκπρόσωπος της Microsoft δήλωσε σε ανακοίνωση που απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η στρατηγική της εταιρείας για την υποδομή «βασίζεται στην ευελιξία και την επιλογή».

«Συνδυάζουμε κέντρα δεδομένων που ανήκουν στη Microsoft, μισθωμένες εγκαταστάσεις και στρατηγικές συνεργασίες με τρίτους παρόχους, προκειμένου να παρέχουμε την χωρητικότητα που χρειάζονται οι πελάτες μας, όπου και όταν τη χρειάζονται», ανέφερε ο εκπρόσωπος. «Εξετάζουμε τακτικά αυτές τις επενδύσεις σε σχέση με τη ζήτηση των πελατών. Αυτό περιλαμβάνει την παρακολούθηση της παροχής υπηρεσιών και την προσαρμογή των σχεδίων καθώς αλλάζουν οι συνθήκες».

Οι μετοχές των εταιρειών «neocloud» έχουν σημειώσει έντονες διακυμάνσεις στη Wall Street τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η άνοδος των επιτοκίων ενίσχυσε τους φόβους ότι πολλές εταιρείες έχουν καταστεί υπερβολικά εξαρτημένες από το χρέος, στην προσπάθειά τους να επεκτείνουν γρήγορα την παραγωγική τους ικανότητα. Οι μετοχές των CoreWeave, Nebius και IREN έχουν όλες υποχωρήσει κατά περίπου 50% τον τελευταίο μήνα, ακόμη και μετά την άνοδο που σημείωσαν την Παρασκευή.

Μια πρόσφατη μελέτη του κλάδου κατέγραψε 323 εταιρείες «neocloud», και οι ειδικοί προβλέπουν ότι πολλές από αυτές δεν θα επιβιώσουν.

Στην έκθεση αποτελεσμάτων της την Πέμπτη, η IREN ανέφερε ότι παρέδωσε χωρητικότητα κέντρου δεδομένων στη Microsoft τον Αύγουστο, αλλά η Microsoft ζήτησε αναβάθμιση του δικτυακού εξοπλισμού, με αποτέλεσμα η υποδομή να τεθεί σε λειτουργία τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο αντί για φέτος.

Η οικονομική διευθύντρια της Microsoft, Amy Hood, δήλωσε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα αποτελέσματα του πρώτου οικονομικού τριμήνου της εταιρείας λογισμικού τον Οκτώβριο ότι ορισμένες συμβάσεις cloud που αφορούσαν μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) αναβλήθηκαν μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2027, επηρεάζοντας την ανάπτυξη του Azure cloud. Η Microsoft ανέφερε κεφαλαιουχικές δαπάνες και χρηματοδοτικές μισθώσεις αξίας 45,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά το τελευταίο τρίμηνο και δήλωσε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θα επιταχυνθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους.

Οι κεφαλαιαγορές είναι «πιο επιλεκτικές»

Οι εταιρείες CoreWeave και Nebius έχουν προγραμματίσει να ανακοινώσουν τα τριμηνιαία τους αποτελέσματα την επόμενη εβδομάδα. Η μετοχή της IREN σημείωσε άνοδο 16% την Παρασκευή, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα έσοδα από την τεχνητή νοημοσύνη (AI) υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, φτάνοντας τα 200 εκατομμύρια δολάρια. Ο συν-διευθύνων σύμβουλος της IREN, Ντάνιελ Ρόμπερτς, δήλωσε στο CNBC ότι υπάρχει «απόκλιση μεταξύ αυτού που παρατηρούμε στις δημόσιες αγορές και αυτού που παρατηρούμε σε επίπεδο πελατών».

Ωστόσο, αναγνώρισε την πρόκληση που παρουσιάζουν οι συνθήκες της αγοράς.

«Οι κεφαλαιαγορές έχουν γίνει πιο επιλεκτικές τις τελευταίες εβδομάδες, και τα ερωτήματα έχουν αναμφίβολα μετατοπιστεί από το πόσο μεγάλη είναι η σύμβαση στο αν μπορεί να υλοποιηθεί, να χρηματοδοτηθεί και να λειτουργήσει με κέρδος», δήλωσε ο Ρόμπερτς κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα αποτελέσματα.

Η Microsoft έχει ήδη περιορίσει σημαντικά τη συνεργασία της με την εδρεύουσα στο Ηνωμένο Βασίλειο εταιρεία neocloud Nscale, αποχωρώντας από μια εγκατάσταση που σκόπευε να χρησιμοποιήσει στην Αγγλία. Ο Darren Hardman, διευθύνων σύμβουλος της Microsoft για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, δήλωσε στο CNBC τον Οκτώβριο ότι η απόφαση είχε να κάνει με την ικανότητα της Nscale να εξασφαλίσει πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια.

Οι Financial Times ανέφεραν αυτή την εβδομάδα ότι η Microsoft αποφάσισε να μην ανανεώσει τη σύμβαση με την Nscale στο Τέξας. Η Nscale υπέβαλε αίτηση για εισαγωγή στο χρηματιστήριο στα μέσα Σεπτεμβρίου, αλλά δεν έχει ενημερώσει το ενημερωτικό της δελτίο από τότε. Η εταιρεία ανέφερε στην αίτηση για την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) ότι αναμένει η Microsoft να αποτελέσει «σημαντικό πελάτη στο μέλλον».

Η μεγάλη στροφή της Microsoft προς τις εταιρείες «neoclouds» ήρθε μετά την κυκλοφορία του ChatGPT το 2022, η οποία οδήγησε σε ραγδαία αύξηση της ζήτησης για GPU. Αναζητώντας εναλλακτικές λύσεις, η Microsoft σύναψε συμφωνία με την CoreWeave, η οποία τότε ήταν μια ιδιωτική startup με ρίζες στην εξόρυξη κρυπτονομισμάτων. Όταν η CoreWeave εισήχθη στο χρηματιστήριο πέρυσι, ανέφερε ότι το 62% των εσόδων της για το 2024 προήλθε από τη Microsoft.

Κατά τη στιγμή της κυκλοφορίας του ChatGPT, η OpenAI χρησιμοποιούσε αποκλειστικά το Azure. Πλέον, στους προμηθευτές cloud της εταιρείας περιλαμβάνονται επίσης η Amazon, η Cerebras, η CoreWeave, η Google και η Oracle.

Ο εκπρόσωπος της Microsoft δήλωσε ότι η προσέγγισή της όσον αφορά την αξιολόγηση των επενδύσεων σε «neoclouds» αποτελεί «έναν φυσιολογικό και υπεύθυνο τρόπο διαχείρισης μεγάλων και πολύπλοκων έργων υποδομής» και ότι «ο ρυθμός των νέων συμφωνιών μας αντανακλά τις σημερινές μας ανάγκες».