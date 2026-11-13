Microsoft: Επανέρχονται οι υπηρεσίες σε Ασία και Ειρηνικό – Συνεχής πρόοδος σε Ευρώπη και Β. Αμερική

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Συνεχή πρόοδο στην αποκατάσταση των υπηρεσιών σε όλες τις επηρεαζόμενες περιοχές καταγράφει η Microsoft, με τη βελτίωση να παρατηρείται πλέον στη Βόρεια Αμερική και σταθεροποιημένη ανάκαμψη στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, όπως αναφέρει η εταιρεία στην τελευταία ανακοίνωσή της στο Service Health Status.

«Ενθαρρυντικές ενδείξεις επαναφοράς καταγράφονται επίσης στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (APAC), αν και ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιστασιακά προβλήματα πρόσβασης ή καθυστερήσεις στην παράδοση των email, καθώς οι ενέργειες αποκατάστασης συνεχίζονται στα εναπομείναντα τμήματα της επηρεαζόμενης υποδομής», αναφέρει η εταιρεία στην πιο πρόσφατη ανακοίνωση.

Νωρίτερα, η Microsoft είχε αναφερθεί σε «ενθαρρυντική πρόοδο στην αποκατάσταση των υπηρεσιών στην Ευρώπη» καθώς και σε Ιαπωνία και σε ΗΠΑ.

We’re seeing encouraging recovery progress, with service availability and email delivery performance improving across a growing portion of affected Microsoft 365 infrastructure. Some users may still experience intermittent issues as recovery actions continue. We’re focused on recovery for the remaining affected environments while prioritizing email queue and backlog reduction. The extended 48-hour email timeout window remains in place to help protect delayed messages as delivery catches up. A more comprehensive update can be found at MO1550821 in the Microsoft 365 admin center, as well as https://t.co/bVoAAh3D2G if the admin center is not available to you. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 13, 2026

«Παρατηρούμε ενθαρρυντική πρόοδο στην αποκατάσταση των υπηρεσιών στην Ευρώπη, με τη διαθεσιμότητα και την επίδοση παράδοσης των email να βελτιώνονται σε ένα ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα της επηρεαζόμενης υποδομής του Microsoft 365. Η Ιαπωνία παραμένει συγκριτικά πιο σταθερή, ενώ βελτίωση καταγράφεται και στη Βόρεια Αμερική. Ωστόσο, ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιστασιακά προβλήματα, καθώς οι ενέργειες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη», ανέφερε η εταιρεία.

Παραμένει το «παράθυρο» 48 ωρών για ηλ. ταχυδρομείο

Η Microsoft εστιάζει επίσης «στην αποκατάσταση των εναπομεινάντων σημείων δυσλειτουργίας και στη διασφάλιση της σταθερότητας των υπηρεσιών σε όλες τις επηρεαζόμενες υποδομές».

Σε προηγούμενη ανακοίνωση η εταιρεία ανέφερε ότι «η αποσυμφόρηση των email queues και του συσσωρευμένου όγκου μηνυμάτων παραμένει ύψιστη προτεραιότητα, ενώ το διευρυμένο χρονικό όριο λήξης των 48 ωρών παραμένει ενεργό, προκειμένου να αποφευχθεί η απόρριψη των καθυστερημένων μηνυμάτων κατά τη διαδικασία ομαλοποίησης της παράδοσης».

Τα πρώτα σημάδια αποκατάστασης σε Ασία-Ειρηνικό

Νωρίτερα σήμερα, η Microsoft είχε αναφέρει ότι είχε ολοκληρώσει τις ενέργειες επαναφοράς σε τμήματα της επηρεαζόμενης υποδομής στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (APAC).

We’ve made additional progress toward recovery, with actions now completed across portions of affected infrastructure and traffic being gradually restored. We’re seeing improvements in key scenarios, including mailbox access and delayed email processing, though some intermittent issues may continue. Our focus is extending these recovery actions across remaining affected infrastructure while continuing stabilization and adding capacity to improve consistency. A more comprehensive update can be found at MO1550821 in the Microsoft 365 admin center, as well as https://t.co/bVoAAh3D2G if the admin center is not available to you. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 13, 2026

Νωρίτερα: Ομαλοποίηση στην πρόσβαση σε emails

«Η ροή της κίνησης επανέρχεται σταδιακά και παρατηρούμε βελτίωση σε βασικές λειτουργίες των χρηστών, όπως η πρόσβαση στα mailboxes και η διεκπεραίωση των καθυστερημένων emails. Ωστόσο, ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν περιστασιακά προβλήματα», αναφέρει η εταιρεία.

«Πλέον, εστιάζουμε στην επέκταση αυτών των ενεργειών αποκατάστασης και στις επηρεαζόμενες υποδομές άλλων περιοχών, συνεχίζοντας παράλληλα τις προσπάθειες σταθεροποίησης και προσθέτοντας επιπλέον πόρους για τη διασφάλιση της σταθερότητας της υπηρεσίας. Η αποσυμφόρηση των email queues και του συσσωρευμένου όγκου μηνυμάτων παραμένει προτεραιότητα, ενώ το διευρυμένο χρονικό όριο λήξης των 48 ωρών παραμένει σε ισχύ, προκειμένου να μην απορριφθούν τα καθυστερημένα μηνύματα μέχρι να ομαλοποιηθεί πλήρως η παράδοση», συνεχίζει η ενημέρωση.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, για την ώρα δεν υπάρχουν ενδείξεις κακόβουλης ενέργειας πίσω από το περιστατικό.