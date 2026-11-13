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Microsoft: Χάος σε επιχειρήσεις και κρατικές υπηρεσίες – Παράταση 48 ωρών για να μη χαθούν τα emails

Μάχη με τον χρόνο δίνει η Microsoft για την αποκατάσταση του Outlook και του Copilot - Πρόβλημα συνολικά στο Microsoft 365 Business ή Enterprise

Τεχνολογία 13.11.2026, 11:33
Upd: 12:09
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Microsoft: Χάος σε επιχειρήσεις και κρατικές υπηρεσίες – Παράταση 48 ωρών για να μη χαθούν τα emails
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Προβλήματα σε επιχειρήσεις και κρατικές υπηρεσίες  έχει προκαλέσει η παγκόσμια διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών της Microsoft, αφήνοντας τους χρήστες χωρίς πρόσβαση σε επαγγελματικό λογισμικό.

Σε εξέλιξη η αποκατάσταση – Παραμένει η παράταση για τα email

«Οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη και προχωρούν σταδιακά στις επηρεαζόμενες υποδομές του Microsoft 365. Τα παγκόσμια δεδομένα τηλεμετρίας και οι αναφορές χρηστών δείχνουν σταδιακή βελτίωση σε αρκετές υπηρεσίες. Ωστόσο, η λειτουργία του συστήματος παραμένει ασταθής και η διαθέσιμη χωρητικότητα δεν έχει επιστρέψει ακόμη στα κανονικά της επίπεδα», αναφέρει η Microsoft σε νεότερη ενημέρωση.

Microsoft

Η ανακοίνωση στις 10:01:07 AM UTC (12:01:07 μ.μ. ώρα Ελλάδας)

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «οι παρεμβάσεις στη διαχείριση του δικτύου και της κίνησης δεδομένων συνεχίζονται. Για να διασφαλιστεί η παράδοση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης, δίνεται προτεραιότητα στην αποσυμφόρηση των συσσωρευμένων μηνυμάτων, ενώ το χρονικό όριο λήξης των email παρατάθηκε στις 48 ώρες ώστε να μη χαθούν όσα έχουν καθυστερήσει.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το περιστατικό οφείλεται σε κακόβουλη ενέργεια ή κυβερνοεπίθεση. Η εταιρεία συνεχίζει να αντιμετωπίζει το ζήτημα ως κατεπείγον μέχρι την πλήρη επίλυσή του και δεσμεύεται να δημοσιεύσει αναλυτική έκθεση με τα ακριβή αίτια και τα μέτρα θωράκισης των συστημάτων μόλις ολοκληρωθεί η αποκατάσταση».

Microsoft: Eπεκτείνει στις 48 ώρες το όριο αναμονής των email

Σύμφωνα με προηγούμενη ενημέρωση από το Service Health Status της εταιρείας «οι προσπάθειες αποκατάστασης συνεχίζονται σε όλες τις επηρεαζόμενες υποδομές. Παρατηρούμε τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης, ωστόσο η χωρητικότητα των υπηρεσιών δεν έχει επιστρέψει ακόμη σε κανονικά επίπεδα και η εύρυθμη λειτουργία τους παραμένει ασταθής καθώς η κίνηση δεδομένων επανεισάγεται σταδιακά και με προσοχή. Η βασική μας στρατηγική αντιμετώπισης εξακολουθεί να επικεντρώνεται στη σταθερότητα των υπηρεσιών και την ελεγχόμενη επαναφορά. Οι ομάδες μηχανικών μας υποβάλλουν τις επηρεαζόμενες υποδομές σε κύκλους αποσυμφόρησης της κίνησης, επανεκκίνησης, επιδιόρθωσης και σταδιακής επανένταξης σε λειτουργία, παρακολουθώντας στενά την πορεία τους. Παράλληλα, αξιολογούμε πρόσθετες επιλογές αντιμετώπισης για να βελτιώσουμε την ταχύτητα και τη συνέπεια της αποκατάστασης.

Οι ενέργειες διαχείρισης δικτύου και κίνησης παραμένουν σε εξέλιξη, ενώ συνεχίζουμε να δίνουμε προτεραιότητα στην ομαλή διαχείριση των συσσωρευμένων αιτημάτων και των ουρών αναμονής, ώστε να διαφυλαχθούν τα καθυστερημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, παρατείνουμε το χρονικό περιθώριο λήξης (timeout) των email στις 48 ώρες, προκειμένου να προστατεύσουμε τα μηνύματα που έχουν καθυστερήσει όσο συνεχίζεται η αποκατάσταση των υπηρεσιών».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «μέχρι στιγμής, δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι το περιστατικό προκλήθηκε από κακόβουλη ενέργεια. Θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε το ζήτημα ως κατεπείγον μέχρι την πλήρη αποκατάστασή του και θα δημοσιεύσουμε μια αναλυτική έκθεση μετά το πέρας του συμβάντος, με τα βαθύτερα αίτια και τις ενέργειες ενίσχυσης της άμυνας των συστημάτων μας, μόλις ολοκληρωθεί η επαναφορά».

Microsoft

Η ανακοίνωση στο Service Health Status στις 9:14:20 AM UTC (11:14 π.μ. ώρα Ελλάδας)

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές αστοχίες της εταιρείας τα τελευταία χρόνια. Η διακοπή, η οποία ξεκίνησε την Πέμπτη, είχε ως αποτέλεσμα οι χρήστες να μην μπορούν να στείλουν ή να λάβουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του Outlook.

Επηρεάστηκαν επίσης το Microsoft Teams, ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης Copilot και άλλες υπηρεσίες του Microsoft 365.

Ο Charles Lamanna, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Microsoft για τα Copilot, Agents και Platform, δήλωσε στην πλατφόρμα X ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις πως η διακοπή οφειλόταν σε «κακόβουλη ενέργεια ή κυβερνοεπίθεση».

Παγκόσμια αναταραχή σε εταιρείες και κυβερνήσεις

Καθώς το πρόβλημα εξαπλωνόταν σε ολόκληρο τον κόσμο, επιχειρήσεις που βασίζονται στην τεχνολογία της Microsoft ανέφεραν ότι αδυνατούσαν να εκτελέσουν τις καθημερινές τους εργασίες και δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν κρίσιμα εργαλεία επικοινωνίας.

Η Richemont, ο ελβετικός όμιλος πολυτελών ειδών που έχει στην ιδιοκτησία του εμπορικά σήματα όπως τα Cartier και Chloé, αναγκάστηκε να αναβάλει την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου την Παρασκευή. Παράλληλα, η αμερικανική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών φορτηγών Workhorse Group ανέβαλε την ανακοίνωση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της την Πέμπτη.

Οι OpenAI και Anthropic ανέφεραν επίσης την εμφάνιση «σφαλμάτων» που επηρέασαν τις διασυνδέσεις τους με το Microsoft 365.

Κρατικές υπηρεσίες στις ΗΠΑ, την Αυστραλία και την Ιαπωνία επηρεάστηκαν από τη διακοπή, μεταξύ των οποίων και οι αστυνομικές και υπηρεσίες πληροφοριών της Αυστραλίας.

Οι αρχές της Σιγκαπούρης ανακοίνωσαν ότι η διακοπή επηρέασε ορισμένα κρατικά πληροφοριακά συστήματα της χώρας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παρέμειναν «πλήρως λειτουργικές».

Στην Ινδία, εργαζόμενοι που επέστρεφαν στις δουλειές τους έπειτα από την παρατεταμένη αργία για το Ντιβάλι εξέφρασαν επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη δυσαρέσκειά τους για τη διακοπή των υπηρεσιών της Microsoft.

Στην Ιαπωνία, η κυβέρνηση και πολλές μεγάλες επιχειρήσεις επηρεάστηκαν από τα προβλήματα. Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου, Masanao Ozaki, προειδοποίησε ότι η κοινή πληροφοριακή υποδομή της κυβέρνησης, η οποία βασίζεται στη Microsoft, αντιμετώπιζε προβλήματα λειτουργίας.

Αρκετές ιαπωνικές εταιρείες δήλωσαν στους Financial Times ότι ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στην αποστολή και παραλαβή ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω των προβλημάτων στο Microsoft Outlook.

Η εταιρεία logistics Sagawa Express αναγκάστηκε να αναστείλει σε εθνικό επίπεδο τις κρατήσεις αυθημερόν για τις υπηρεσίες φύλαξης αποσκευών που προσφέρει σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και αεροδρόμια.

Τέλος, σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης, ορισμένες τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες αναγκάστηκαν να καταφύγουν στη χρήση φαξ για την επιβεβαίωση συναλλαγών.

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