Τουρισμός: Με ρεκόρ κλείνει το 2026, αλλά χτυπά το πρώτο καμπανάκι για τον χειμώνα

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Με δύο διαφορετικές ταχύτητες κινείται ο ελληνικός τουρισμός. Από τη μία πλευρά, το 2026 οδεύει προς την ολοκλήρωσή του με ισχυρή αύξηση αφίξεων και εισπράξεων, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της χώρας στη διεθνή τουριστική αγορά. Από την άλλη, τα πρώτα σύννεφα εμφανίζονται στον ορίζοντα της χειμερινής περιόδου 2026-2027, καθώς η ενεργειακή κρίση, το αυξημένο κόστος των αεροπορικών μετακινήσεων και η πίεση στα εισοδήματα των Ευρωπαίων καταναλωτών αρχίζουν να επηρεάζουν τον προγραμματισμό των αεροπορικών εταιρειών.

Το πρώτο καμπανάκι έρχεται από τις διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις σε διεθνείς πτήσεις προς την Ελλάδα, οι οποίες εμφανίζουν μείωση για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Airdata tracker του ΙΝΣΕΤΕ, οι προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις για το διάστημα Νοεμβρίου 2026 – Μαρτίου 2027 περιορίζονται σε 6,05 εκατομμύρια, έναντι 6,20 εκατομμυρίων την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Πρόκειται για μείωση 2,4%, που αντιστοιχεί σε περίπου 150.000 λιγότερες θέσεις και αποτυπώνει έναν πιο συγκρατημένο σχεδιασμό από τις αεροπορικές εταιρείες. Η εξέλιξη δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα μειωθούν και οι τουριστικές αφίξεις, καθώς τα προγράμματα μπορούν να αναθεωρηθούν, αποτελεί όμως μια πρώτη ένδειξη ότι η διεθνής αβεβαιότητα αρχίζει να επηρεάζει τις προσδοκίες για τη χειμερινή ζήτηση.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις επιδόσεις που καταγράφει μέχρι στιγμής ο ελληνικός τουρισμός.

Αφίξεις και εισπράξεις σε ανοδική τροχιά

Σύμφωνα με την έκθεση European Tourism: Trends & Prospects – Q3/2026 της European Travel Commission (ETC), που δημοσιεύθηκε χθες, οι διεθνείς αφίξεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 8,6% στο επτάμηνο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 12%, καταγράφοντας νέο ρεκόρ για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Η ελληνική επίδοση ξεχωρίζει σε σχέση με τη συνολική ευρωπαϊκή αγορά, όπου οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 2,9% και οι διανυκτερεύσεις κατά 2,7%, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της ETC. Ωστόσο, πίσω από τα θετικά στοιχεία εμφανίζεται μια διαφοροποίηση. Ενώ οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 8,6%, οι διανυκτερεύσεις ενισχύθηκαν μόλις κατά 2%, γεγονός που υποδηλώνει περιορισμό της μέσης διάρκειας παραμονής.

Η ETC συνδέει αυτή την τάση με την ανάπτυξη των αεροπορικών συνδέσεων χαμηλού κόστους και τη μεγαλύτερη συμμετοχή επισκεπτών από γειτονικές χώρες, οι οποίοι πραγματοποιούν συχνότερα ταξίδια μικρότερης διάρκειας.

Οι κερδισμένες και οι χαμένες αγορές

Η Ιταλία αναδεικνύεται σε μία από τις πλέον δυναμικές αγορές για την Ελλάδα, με τις αφίξεις Ιταλών τουριστών να αυξάνονται κατά 24,6%.

Σύμφωνα με την ETC, οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή στρέφουν μέρος της ζήτησης προς μεσογειακούς προορισμούς που θεωρούνται ασφαλέστεροι, ενισχύοντας την ανταγωνιστική θέση της Ελλάδας.

Ισχυρή είναι και η βρετανική αγορά, με αύξηση αφίξεων 12,3%, εξέλιξη στην οποία συμβάλλει και το εκτεταμένο πρόγραμμα πτήσεων της Jet2.

Από τη Γερμανία καταγράφεται αύξηση 7,7%, παρά το γεγονός ότι οι Γερμανοί ταξιδιώτες εμφανίζονται περισσότερο προσεκτικοί στις δαπάνες τους, αναζητώντας οικονομικότερες επιλογές και προσφορές.

Αντίθετα, η γαλλική αγορά εμφανίζει μείωση 5,1%, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, από όπου οι αφίξεις περιορίστηκαν κατά 8,2%, αλλά οι ταξιδιωτικές δαπάνες αυξήθηκαν.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη δυνατότητα ενίσχυσης των εσόδων ακόμη και χωρίς αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των επισκεπτών.

Η Ελλάδα κερδίζει έδαφος στη Μεσόγειο

Οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις επηρεάζουν διαφορετικά τους ανταγωνιστικούς μεσογειακούς προορισμούς.

Στην Ισπανία οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 5,4% στο οκτάμηνο, ενώ στην Ιταλία η άνοδος περιορίστηκε στο 1,2% στο επτάμηνο.

Η Κύπρος κατέγραψε μείωση 7%, καθώς οι ανησυχίες για την ασφάλεια επηρέασαν τη ζήτηση, ενώ στην Τουρκία οι αφίξεις υποχώρησαν κατά 1,8%, με την ETC να επισημαίνει τις επιπτώσεις των αυξημένων τιμών στην ανταγωνιστικότητα.

Παράλληλα, η Ελλάδα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Lighthouse που περιλαμβάνονται στην έκθεση, η μέση μικτή ημερήσια τιμή των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης ήταν κατά 23% υψηλότερη το τρίτο τρίμηνο σε σχέση με το δεύτερο.

Το αυξημένο κόστος απειλεί τη χειμερινή ζήτηση

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τους επόμενους μήνες είναι η αύξηση του κόστους των ταξιδιών. Η ενεργειακή κρίση ανεβάζει τις λειτουργικές δαπάνες των αεροπορικών εταιρειών, ενώ οι πιέσεις στα εισοδήματα περιορίζουν την αγοραστική δυνατότητα των ευρωπαϊκών νοικοκυριών.

Σύμφωνα με την έρευνα Travel Industry Monitor της ETC, το 50% των επαγγελματιών του τουρισμού θεωρεί το αυξημένο λειτουργικό κόστος μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις, ενώ το 83% εκφράζει οικονομικές ανησυχίες.

Η πίεση δεν αφορά μόνο τις αεροπορικές εταιρείες αλλά και τα ξενοδοχεία. Παρότι τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 4,6% στο εννεάμηνο, το υψηλότερο ενεργειακό και μισθολογικό κόστος περιορίζει τα περιθώρια κερδοφορίας.

Πάντως, οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν θετικές. Η Tourism Economics προβλέπει αύξηση των διεθνών αφίξεων στην Ευρώπη κατά 5,3% το 2026 και 5,4% το 2027.

Για τη Νότια και Μεσογειακή Ευρώπη οι αντίστοιχες εκτιμήσεις διαμορφώνονται σε 6% και 5,9%.