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Πρωτοψάλτης: Παρατείνεται η επιδότηση στο αλιευτικό πετρέλαιο και για Νοέμβριο – Δεκέμβριο

Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί το ύψος της επιδότησης, είπε ο γ.γ. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης

AGRO 14.11.2026, 13:55
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Πρωτοψάλτης: Παρατείνεται η επιδότηση στο αλιευτικό πετρέλαιο και για Νοέμβριο – Δεκέμβριο
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Εκκληση στους παράκτιους αλιείς να υποβάλουν εγκαίρως τις αιτήσεις τους για την καταβολή των αποζημιώσεων απηύθυνε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης. Όπως ανέφερε, η σχετική πλατφόρμα άνοιξε την Παρασκευή (13/11) και θα παραμείνει διαθέσιμη έως τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι.

Ο γ.γ. εξήγησε ότι το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά την παράκτια αλιεία και προβλέπει αποζημιώσεις για δύο έτη, το 2025 και το 2026, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός αυξήθηκε από τα 10-15 εκατ. ευρώ στα 25 εκατ. ευρώ. Πρόκειται, όπως σημείωσε, για πάγιο αίτημα των παράκτιων αλιέων, ενώ η απλοποιημένη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων αποσκοπεί στην ολοκλήρωση των πληρωμών εντός του 2026.

Αλιευτικό πετρέλαιο

Αναφερόμενος στην επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου, ο Γενικός Γραμματέας σημείωσε ότι η αρχική πρόβλεψη αφορούσε επτά μήνες, από τον Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο. Η επιδότηση διπλασιάστηκε και διαμορφώθηκε στα 32 λεπτά, ενώ για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο αυξήθηκε στα 40 λεπτά.

Παράλληλα, προανήγγειλε, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ότι το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί το ύψος της ενίσχυσης για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, γεγονός που θα επεκτείνει το μέτρο σε συνολικά εννέα μήνες.

«Υπάρχει άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των αλιέων», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών και με γνώμονα τη διασφάλιση μιας ισχυρής, βιώσιμης και ανθεκτικής ελληνικής αλιείας.

Ο κ. Πρωτοψάλτης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τους αλιείς και ότι τα μέτρα στήριξης προσαρμόζονται στις ανάγκες που οι ίδιοι αναδεικνύουν. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκαλούν τα μεγάλα θαλάσσια θηλαστικά στα αλιευτικά δίχτυα, καθώς και στην επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου.

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