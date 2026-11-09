Καββαδάς: Πρωτοβουλίες για τη βιωσιμότητα της παράκτιας αλιείας

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Η ενίσχυση του εισοδήματος των παράκτιων αλιέων, η αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, τον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου και η αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων βρέθηκαν στο επίκεντρο ευρείας συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπό τον Υφυπουργό Θανάση Καββαδά, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της παράκτιας αλιείας από διάφορες περιοχές της χώρας.

Κατά τη συνάντηση οι αλιείς ανέφεραν, πως για πρώτη φορά η κυβέρνηση είναι «δίπλα τους». Στη συνέχεια, η συζήτηση επικεντρώθηκε στη βιωσιμότητα της παράκτιας αλιείας. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι έθεσαν το κόστος των καυσίμων, την διαχείριση του λαγοκέφαλου, τις αποζημιώσεις για ζημιές των αλιευτικών εργαλείων από θαλάσσια θηλαστικά. Τέλος, τέθηκε το ζήτημα του αθέμιτου ανταγωνισμού και ο διαχωρισμός επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας.

Ειδικά για τα καύσιμα, επισημάνθηκαν οι δυσκολίες λήψης των ενισχύσεων από μικρά παράκτια σκάφη που προμηθεύονται περιορισμένες ποσότητες από πρατήρια

Ειδικά για τα καύσιμα, επισημάνθηκαν οι δυσκολίες λήψης των ενισχύσεων από μικρά παράκτια σκάφη που προμηθεύονται περιορισμένες ποσότητες από πρατήρια. Ο Υφυπουργός αναγνώρισε την ανάγκη πρακτικών λύσεων, προσαρμοσμένων στις συνθήκες του κλάδου, και παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου.

Πιλοτικό πρόγραμμα για τον λαγοκέφαλο

Προετοιμάζεται κοινή δράση Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, αρχικού προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ. Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση έχει ήδη υπογραφεί από τον Υφυπουργό και απομένουν η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και τα υπόλοιπα διοικητικά στάδια.

Η έναρξη εξ’ αλίευσης εκτιμάται για τους πρώτους μήνες του 2027, ενώ θα εξεταστεί σε δεύτερο χρόνο η επέκταση της δράσης και σε άλλες περιοχές, όπως η Πελοπόννησος.

Ενισχύσεις για τον εκσυγχρονισμό των σκαφών

Ισχυρό ενδιαφέρον καταγράφηκε για τη δράση εκσυγχρονισμού των αλιευτικών σκαφών, προϋπολογισμού 16 εκατ. ευρώ, για την οποία υποβλήθηκαν 339 αιτήσεις μέχρι τις 30.10.2026, που έληξε η σχετική προθεσμία. Η αιτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε περίπου 20 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές προτεινόμενες επενδύσεις φτάνουν τα 29,9 εκατ. ευρώ.

Αποζημιώσεις για ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία από θαλάσσια προστατευόμενα είδη

Το 2024 και το 2025 καταβλήθηκαν περίπου 41 εκατ. ευρώ σε 9.500 επαγγελματίες αλιείς για ζημιές της περιόδου 2022–2024, ενώ προωθείται νέα διαδικασία αποζημιώσεων για το 2026. Για τον σκοπό αυτό υπεγράφη από τον ΥφΑΑΤ Θανάση Καββαδά η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2004/11.11.2024 απόφασης για τη Δράση 1.6.2, που αφορά την καταστροφή αλιευτικών εργαλείων και την απώλεια παραγωγής από θαλάσσια προστατευόμενα είδη.

Η τροποποίηση ανταποκρίνεται στο αίτημα των αλιέων για δικαιότερη κατανομή των πόρων, καλύπτοντας σκάφη με δίχτυα και αγκιστρωτά εργαλεία, με τεκμηρίωση της δραστηριότητας μέσω μηνιαίων δελτίων παραγωγής. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης σε ΦΕΚ, η πρόσκληση αναμένεται να εκδοθεί.

Δανειοδότηση των αλιέων- Εκσυγχρονισμός σκαφών και αντικατάσταση κινητήρων

Ο κ. Καββαδάς ανέφερε, ότι διερευνάται η δυνατότητα χορήγησης δανείων σε αλιείς αντίστοιχο με αυτόν που θα χορηγηθούν στους αγρότες. Για τον σκοπό αυτό έχουν ξεκινήσει ήδη σχετικές συναντήσεις. Ο Υπουργός κος Μαργαρίτης Σχοινάς βρίσκεται σε επαφή με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές υπηρεσίες για τη δυνατότητα χρηματοδότησης του εκσυγχρονισμού των σκαφών και αντικατάστασης κινητήρων κατά τη νέα προγραμματική περίοδο.

Συλλογική Οργάνωση

Παράλληλα, ο Υφυπουργός επισήμανε ότι, με τον νέο νόμο Ν.5336/26 που ψηφίστηκε, οι αλιείς αποκτούν, ανά αλιευτικό εργαλείο, νόμιμη εκπροσώπηση σε επίπεδο ομοσπονδίας και συνομοσπονδίας, με στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους. Ο κ. Καββαδάς επανέλαβε ότι προτεραιότητα αποτελούν η βιωσιμότητα της παράκτιας αλιείας, η προστασία του εισοδήματος και η αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, μέσα από συνεχή διάλογο με τους επαγγελματίες αλιείς.

Στη συνάντηση, την οποία χαιρέτισε ο υπουργός κ. Σχοινάς, συμμετείχαν ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο πρώην Υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης, οι Βουλευτές Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας και Βασίλης Υψηλάντης, ο Βουλευτής Λακωνίας Νεοκλής Κρητικός, ο Βουλευτής Ηρακλείου Κώστας Κεφαλογιάννης, καθώς και οι Αντιπεριφερειάρχες Αγροτικής Οικονομίας Πελοποννήσου Σπύρος Ζαχαριάς, Νοτίου Αιγαίου Φιλήμων Ζαννετίδης και Κρήτης Σταύρος Τζεδάκης.