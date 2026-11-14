BMW: Οι ιδιοκτήτες τους καλούνται να σταθμεύουν σε υπαίθρια πάρκινγκ λόγω φόβων για ανάφλεξη

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Οι οδηγοί περίπου 721.000 οχημάτων της BMW θα πρέπει να σταθμεύουν σε εξωτερικούς χώρους λόγω ενός ελαττώματος που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ανακοίνωσε την Παρασκευή η Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NHTSA).

Τα οχήματα είχαν ανακληθεί και παλαιότερα, το 2024, λόγω προβλήματος με την αντλία νερού και πρέπει να επισκευαστούν εκ νέου

Η BMW προχώρησε την περασμένη εβδομάδα σε ανάκληση 14 μοντέλων των ετών κατασκευής 2012 έως 2018, λόγω ακατάλληλης στεγανοποίησης ενός ηλεκτρικού συνδετήρα στην αντλία νερού, ο οποίος ενδέχεται να εκτεθεί σε νερό και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς ενώ το όχημα είναι σταθμευμένο και με τον κινητήρα σβηστό.

Τα οχήματα είχαν ανακληθεί και παλαιότερα, το 2024, λόγω προβλήματος με την αντλία νερού και πρέπει να επισκευαστούν εκ νέου. Η BMW εντόπισε 10 περιστατικά που ενδέχεται να σχετίζονται με το πρόβλημα σε οχήματα που είχαν επισκευαστεί στο πλαίσιο της προηγούμενης ανάκλησης, ανέφερε η NHTSA. Δεν έχουν αναφερθεί ατυχήματα ή τραυματισμοί.

BMW μακριά από κτίρια

«Εάν διαθέτετε ένα από αυτά τα οχήματα, θα πρέπει να το σταθμεύετε σε εξωτερικό χώρο και μακριά από κτίρια και άλλα οχήματα έως ότου επισκευαστεί», ανέφερε η υπηρεσία σε προειδοποίηση προς τους καταναλωτές την Παρασκευή.

Η εταιρεία δεν διαθέτει ακόμη λύση για το πρόβλημα, αν και βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης. Οι ειδοποιήσεις αναμένεται να αποσταλούν ταχυδρομικά από τις 25 Δεκεμβρίου, ανέφερε η NHTSA.

Η BMW δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Η BMW επιδιώκει να μειώσει τα έξοδα και να αναδιαρθρώσει τη διοικητική της ιεραρχία, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες. Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τα κέρδη την περασμένη εβδομάδα και παρουσίασε σχέδια για την ενίσχυση της παραγωγής των μοντέλων επόμενης γενιάς, με στόχο τη στήριξη της κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια.