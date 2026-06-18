BMW: «Βρίσκεται στον σωστό δρόμο», δηλώνει ο πρόεδρος – Μείωση κερδών, πλήγμα στη μετοχή

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Η BMW βρίσκεται «στον σωστό δρόμο» με τα μοντέλα νέας γενιάς της, δήλωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου Νικόλας Πέτερ, λίγες ημέρες μετά από μια αιφνιδιαστική προειδοποίηση για μείωση των κερδών που έπληξε τη μετοχή της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η «Neue Klasse» είναι μια νέα σειρά μοντέλων που αποτελεί τη βάση για την ανανέωση της γκάμας της BMW, καθώς η εταιρεία αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό και πτώση των πωλήσεων στην Κίνα

Οι παραγγελίες για τα μοντέλα «Neue Klasse» της BMW είναι ισχυρές και αποτελούν «καλά νέα τόσο για τον κατασκευαστή όσο και για τους προμηθευτές που συμμετέχουν στο έργο», δήλωσε ο Πέτερ σε δημοσιογράφους στο Παρίσι.

Η «Neue Klasse» είναι μια νέα σειρά μοντέλων που αποτελεί τη βάση για την ανανέωση της γκάμας της BMW, καθώς η εταιρεία αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό και πτώση των πωλήσεων στην Κίνα, ένας βασικός παράγοντας που οδήγησε στην αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεων την Τρίτη.

H μετοχή της εταιρείας σημείωσε εκ νέου πτώση την Πέμπτη, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδό της από τις 2 Νοεμβρίου 2020. Έκλεισε με πτώση 4%, αφού χρηματιστηριακές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Citi και η HSBC, μείωσαν τις τιμές-στόχους.

Προκλήσεις για τον νέο CEO της BMW

«Το μέγεθος αυτής της τελευταίας υποβάθμισης —της τρίτης υποβάθμισης που οφείλεται κυρίως στην Κίνα μέσα σε ισάριθμα χρόνια— είναι μεγαλύτερο από ό,τι είχαμε προβλέψει», έγραψαν οι αναλυτές της Berenberg.

Ο Πέτερ αρνήθηκε να σχολιάσει τις οικονομικές προοπτικές ή τη γενικότερη στρατηγική.

«Η Ευρώπη παραμένει ένας πυλώνας της παγκόσμιας εξαγωγικής μας δραστηριότητας», ανέφερε.

Προειδοποίησε ότι η περιοχή κινδυνεύει να εμπλακεί σε ένα λαβύρινθο κανονιστικών ρυθμίσεων, επαναλαμβάνοντας την αντίθεσή του στην προτεινόμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευση των καινούργιων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035, η οποία πλέον αναμένεται να μετριαστεί μετά από ενστάσεις της BMW και άλλων αυτοκινητοβιομηχανιών.

Στην Κίνα, οι τοπικές μάρκες κυριαρχούν, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει χώρος για ξένους κατασκευαστές αυτοκινήτων, ανέφερε ο Πίτερ.

«Όπως ακριβώς η BMW έχει πολύ καλή απόδοση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει ακόμα χώρος για άλλους», είπε.