BMW: Yποβαθμίζει τις προβλέψεις για το 2026 λόγω Μέσης Ανατολής και Κίνας

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Οι διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις και η επιβράδυνση της μεγαλύτερης αγοράς αυτοκινήτων στον κόσμο ανατρέπουν τους σχεδιασμούς της BMW.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία εμφανίζεται πλέον αισθητά πιο επιφυλακτική για τις επιδόσεις της το 2026, αναθεωρώντας τις οικονομικές της προβλέψεις και προειδοποιώντας ότι οι πιέσεις από το εξωτερικό περιβάλλον αποδεικνύονται ισχυρότερες από ό,τι είχε αρχικά υπολογίσει.

H BMW υποβαθμίζει τις εκτιμήσεις

Η BMW ανακοίνωσε ότι πλέον αναμένει ελαφρά μείωση των πωλήσεων αυτοκινήτων μέσα στο 2026 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, εγκαταλείποντας την προηγούμενη πρόβλεψη για σταθερή ανάπτυξη.

Παράλληλα, το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας του βασικού τομέα αυτοκινήτου εκτιμάται πλέον ότι θα διαμορφωθεί μεταξύ 1% και 3%, σημαντικά χαμηλότερα από την προηγούμενη πρόβλεψη για 4%-6%. Για λόγους σύγκρισης, το αντίστοιχο περιθώριο είχε ανέλθει στο 5,3% το 2025.

Ακόμη πιο απαισιόδοξη είναι η εικόνα για τα κέρδη προ φόρων, τα οποία πλέον αναμένεται να καταγράψουν σημαντική υποχώρηση σε σχέση με πέρυσι, αντί της μέτριας μείωσης που προέβλεπε μέχρι πρότινος η διοίκηση.

Η Κίνα πιέζει την κερδοφορία

Σύμφωνα με τη BMW, η μεγαλύτερη αιτία της αναθεώρησης είναι η επιδείνωση των συνθηκών στην κινεζική αγορά. Η εταιρεία εκτιμά ότι οι συνολικές πωλήσεις αυτοκινήτων στην Κίνα θα κινηθούν χαμηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις, γεγονός που εντείνει τον ανταγωνισμό τόσο στη χώρα όσο και στις υπόλοιπες αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού.

«Αυτό έχει οδηγήσει σε ένα ακόμη πιο έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον στην Κίνα και σε άλλες χώρες της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού. Ο Όμιλος BMW δεν μπορεί να λειτουργήσει απομονωμένος από αυτή την κατάσταση», επισημαίνει η εταιρεία.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα στις ευρωπαϊκές και βορειοαμερικανικές αγορές, οι επιδόσεις αυτές δεν αρκούν για να αντισταθμίσουν την πτώση των πωλήσεων στην Κίνα και στις γειτονικές αγορές.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αυξάνει το κόστος

Καθοριστικό ρόλο στην αναθεώρηση των προβλέψεων διαδραματίζει και η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η BMW αναφέρει ότι η πολεμική κρίση επηρεάζει πλέον την επιχειρηματική της δραστηριότητα περισσότερο από όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Οι υψηλές τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να αυξάνουν το κόστος παραγωγής, ενώ η παρατεταμένη αβεβαιότητα αποθαρρύνει πολλούς καταναλωτές διεθνώς από την αγορά νέου αυτοκινήτου, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Διατηρεί μέρισμα και επαναγορά μετοχών

Παρά τη δυσμενέστερη εικόνα, η BMW διατηρεί αμετάβλητη την πολιτική ανταμοιβής των μετόχων της. Η εταιρεία εξακολουθεί να προβλέπει διανομή μερίσματος που θα αντιστοιχεί στο 30%-40% των καθαρών κερδών του ομίλου, ενώ το υφιστάμενο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών συνεχίζεται κανονικά.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές του τομέα αυτοκινήτου αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2,5 δισ. ευρώ, έναντι 3,24 δισ. ευρώ που είχαν καταγραφεί το 2025.

Μέτρα εξοικονόμησης με ορίζοντα το μέλλον

Η αναθεωρημένη πρόβλεψη έρχεται σε αντίθεση με το αισιόδοξο κλίμα που εξέπεμπε η διοίκηση μόλις έναν μήνα νωρίτερα, όταν εξέφραζε εμπιστοσύνη για ανάκαμψη της κινεζικής αγοράς.

Η BMW ανέφερε ακόμη ότι οι αυξανόμενες προκλήσεις επιβάρυναν σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου. Παράλληλα εφαρμόζει πρόγραμμα βελτίωσης της αποδοτικότητας, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων της σημερινής συγκυρίας.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, τα οφέλη αυτών των ενεργειών θα γίνουν εμφανή τα επόμενα χρόνια.