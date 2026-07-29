BMW: Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου για χιλιάδες εργαζομένους της, στη Γερμανία

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Η BMW προσφέρει πακέτα εθελούσιας εξόδου σε χιλιάδες εργαζομένους της στη Γερμανία, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία προσπαθεί να μειώσει το κόστος της ώστε να ανταγωνιστεί καλύτερα τους Κινέζους.

Ο κατασκευαστής αναμένει ότι οι αποχωρήσεις στη Γερμανία θα αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των περίπου 8.000 θέσεων εργασίας που επιδιώκει να περικόψει παγκοσμίως, σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται το Bloomberg.

Η προσφορά θα απευθύνεται στο προσωπικό που ειδικεύεται στην έρευνα, την ανάπτυξη, τον προγραμματισμό και άλλες εταιρικές λειτουργίες, ενώ οι εργαζόμενοι στην εργοστασιακή γραμμή παραγωγής δεν είναι επιλέξιμοι, δήλωσαν οι πηγές.

Η BMW επιδιώκει επίσης να βελτιστοποιήσει τις διοικητικές της τάξεις τους επόμενους μήνες στο πλαίσιο των ευρύτερων περικοπών, ανέφεραν.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Μίλαν Νεντελίκοβιτς και οι συνδικαλιστικοί εκπρόωποι των εργαζομένων πρόκειται να ανακοινώσουν το πρόγραμμα εθελοντικής μείωσης θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια συνάντησης του προσωπικού στη Γερμανία την Τετάρτη, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Το πρόγραμμα ξεκινά τον Οκτώβριο και θα διαρκέσει έως το 2027, ανέφεραν.

Ένας εκπρόσωπος της BMW επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία κατέληξε σε συμφωνία με το σωματείο εργαζομένων για ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης στη Γερμανία, αρνούμενος να σχολιάσει περαιτέρω.

Ο Νεντελίκοβιτς επιδιώκει να μειώσει το κόστος μετά από μια σημαντική προειδοποίηση για τα κέρδη τον περασμένο μήνα, η οποία θέτει την BMW σε τροχιά να γίνει η λιγότερο κερδοφόρα μεγάλη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.

Ο κατασκευαστής αναμένει ότι το πρόγραμμα θα ενισχύσει την κερδοφορία το 2028, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Διεθνείς πιέσεις

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Μάιο, ανταποκρίνεται σε μια σειρά από προκλήσεις, κυρίως στην απότομη πτώση της ζήτησης στην Κίνα, τη μεγαλύτερη ενιαία αγορά της BMW.

Ο συνδυασμός του αυξανόμενου ανταγωνισμού από τους τοπικούς κατασκευαστές με επικεφαλής την BYD Co. – ειδικά στα ηλεκτρικά οχήματα – και της κρίσης στον τομέα των ακινήτων επιβαρύνει όλες τις αυτοκινητοβιομηχανίες εκεί.

Η BMW αντιμετωπίζει επίσης πιέσεις από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τους δασμούς των ΗΠΑ.

Η εταιρεία αποφάσισε πρόσφατα να αποσυρθεί από τη φετινή έκθεση αυτοκινήτου του Παρισιού, καθώς επανεξετάζει τις προτεραιότητές της.

Τον περασμένο μήνα, η BMW δήλωσε ότι θα εντείνει την εφαρμογή των υφιστάμενων σχεδίων μείωσης του κόστους για φέτος.

Η BMW απασχολούσε 87.436 άτομα στη Γερμανία στο τέλος του περασμένου έτους, περισσότερο από το ήμισυ του συνολικού παγκόσμιου αριθμού εργαζομένων της.

Το εργατικό δυναμικό της στη χώρα είχε ήδη μειωθεί κατά 2,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της εταιρείας για το 2025.

Ο Νεντελίκοβιτς διετέλεσε προηγουμένως επικεφαλής παραγωγής στην BMW.

Η εταιρεία έχει επενδύσει δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια στην πλατφόρμα οχημάτων Neue Klasse, την οποία τώρα λανσάρει σε όλο τον κόσμο.

Η BMW ελπίζει ότι τα νέα μοντέλα θα τη βοηθήσουν να ανταγωνιστεί καλύτερα εταιρείες όπως η Tesla Inc. και οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Η εταιρεία έχει προγραμματίσει να δημοσιεύσει λεπτομερή αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο την Πέμπτη.