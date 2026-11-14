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ΗΠΑ: 7.000 πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν το Σάββατο, σταδιακή επαναφορά στα αεροδρόμια

Δεκάδες χιλιάδες επιβάτες στις ΗΠΑ έμειναν εγκλωβισμένοι μετά την πανεθνική αναστολή πτήσεων της Παρασκευής

World 14.11.2026, 20:00
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ΗΠΑ: 7.000 πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν το Σάββατο, σταδιακή επαναφορά στα αεροδρόμια
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Οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν το Σάββατο περισσότερες από 4.000 πτήσεις στις ΗΠΑ και καθυστέρησαν άλλες 3.000, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούσαν να ανακάμψουν από τη μακρύτερη σε εθνικό επίπεδο διακοπή πτήσεων μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Ο αμερικανός υπουργός Μεταφορών ζητά 50 δισεκατομμύρια δολάρια για την αναβάθμιση των συστημάτων ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) εξέδωσε την Παρασκευή μια εθνική εντολή αναστολής πτήσεων που σταμάτησε σχεδόν όλες τις πτήσεις αναχώρησης για σχεδόν πέντε ώρες λόγω μιας μαζικής βλάβης στις επικοινωνίες, η οποία ανάγκασε τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν σχεδόν 10.000 πτήσεις και να καθυστερήσουν περισσότερες από 7.000 άλλες, σε μία από τις χειρότερες ημέρες για τις μετακινήσεις στην ιστορία των ΗΠΑ.

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι δήλωσε το Σάββατο σε συνέντευξη Τύπου ότι ο ανάδοχος της FAA, η L3Harris εργαζόταν σε μια πολύ απομακρυσμένη περιοχή για να πραγματοποιήσει τη μετάβαση από χαλκό σε οπτική ίνα.

«Προσπαθούμε να διαπιστώσουμε αν υπήρξε ανικανότητα, δηλαδή αν ήταν λάθος του χρήστη ή λάθος του εγκαταστάτη από την L3Harris, ή αν εγκατέστησαν έναν ελαττωματικό δρομολογητή. Δεν έχουμε προσδιορίσει ακόμα ποιο ήταν το σφάλμα», δήλωσε ο Ντάφι σε συνέντευξη Τύπου.

Το πρόβλημα οδήγησε σε υπερφόρτωση δεδομένων σε άλλα κέντρα επικοινωνιών. «Είχαμε πάνω από 1.000 προσπάθειες σύνδεσης κάθε τέσσερα έως πέντε δευτερόλεπτα, και αυτό μας προκάλεσε προβλήματα στην επικοινωνία μας με τα αεροσκάφη, ενώ προκάλεσε επίσης κάποια διακοπή στη λειτουργία του ραντάρ μας», πρόσθεσε.

Οι Delta Air Lines, ⁠United Airlines και American Airlines ακύρωσαν όλες περίπου το 20% των πτήσεών τους το Σάββατο, ενώ η JetBlue ακύρωσε το 40%.

Ο Ντάφι δήλωσε ότι δεν ευθύνονται ούτε κάποιο εργαλείο προγραμματισμού με τεχνητή νοημοσύνη ούτε κυβερνοεπιθέσεις.

Αν και η FAA τελικά ήρε την απαγόρευση απογείωσης την Παρασκευή το βράδυ γύρω στις 8:15 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής), η αναστάτωση για τους επιβάτες θα είχε και συνέχεια, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να παραμένουν εγκλωβισμένοι σε αεροδρόμια σε όλη τη χώρα. Οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούσαν να αποσυμφορήσουν τα αεροδρόμια και να φέρουν τα πληρώματα πτήσεων και το λοιπό προσωπικό στις θέσεις τους, προκειμένου να ανακάμψουν από τη μαζική αναστάτωση.

Πολλά μεγάλα αεροδρόμια δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν να διαχειριστούν περαιτέρω εκτροπές πτήσεων, καθώς προσπαθούσαν να επαναφέρουν τα αεροσκάφη στον αέρα. Πολλές ομάδες κολεγιακού ποδοσφαίρου έμειναν εγκλωβισμένες την Παρασκευή και δυσκολεύτηκαν να βρουν τρόπους να μεταβούν στους αγώνες του Σαββάτου.

Η American Airlines ανακοίνωσε αργά την Παρασκευή ότι έδινε προτεραιότητα στις πτήσεις προς διεθνείς προορισμούς και προς μικρότερες πόλεις εκτός των κύριων κόμβων της, προκειμένου να τοποθετήσει τα αεροσκάφη και τα πληρώματα στις θέσεις τους για ταχύτερη αποκατάσταση της λειτουργίας.

Η FAA εξέδωσε την εντολή αναστολής απογείωσης λόγω μιας διακοπής λειτουργίας που φαίνεται να επηρέαζε ένα δίκτυο το οποίο διαχειρίζεται κρίσιμες ραδιοσυχνότητες που χρησιμοποιούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για να επικοινωνούν με τους πιλότους, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους αεροπορικών εταιρειών.

Ο ανάδοχος που επιβλέπει το δίκτυο, η L3Harris, δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Προς αναζήτηση κεφαλαίων για την αντιμετώπιση της «κατάστασης έκτακτης ανάγκης»

Το πρόβλημα της Παρασκευής αποτελεί το πιο πρόσφατο και δραματικό σημάδι της πίεσης που υφίσταται το αμερικανικό σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, το οποίο πλήττεται από παρωχημένη τεχνολογία, προβλήματα εξοπλισμού και επικοινωνιών, καθώς και από έλλειψη αρκετών χιλιάδων ελεγκτών.

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι ζήτησε την Παρασκευή χρηματοδότηση ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αναβάθμιση των συστημάτων ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, ποσό αυξημένο σε σχέση με τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια που είχε ζητήσει νωρίτερα. «Πρόκειται για κατάσταση έκτακτης ανάγκης», δήλωσε.

Ο Ντάφι ανέφερε ότι το πρόβλημα ξεκίνησε στις 3:36 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (22:36 ώρα Ελλάδας), όταν τα κέντρα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας αντιμετώπισαν προβλήματα στα συστήματα ραντάρ και επικοινωνιών.

«Οι διακόπτες και οι δρομολογητές μας υπερφορτώθηκαν με δεδομένα και άρχισαν να παρουσιάζουν ασυνέπειες στα δεδομένα που λάβαμε από αυτούς τους δρομολογητές και, εξαιτίας αυτού, κλείσαμε το σύστημα», είπε ο Ντάφι, προσθέτοντας ότι το προσωπικό ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας δεν έχασε ποτέ εντελώς τη σύνδεση με τα ραντάρ ή τις επικοινωνίες, καθώς καθοδηγούσε χιλιάδες αεροσκάφη προς την προσγείωση.

Ο Ντάφι  ανέφερε ότι το άμεσο πρόβλημα είχε επιλυθεί και ότι οι πτήσεις ήταν ασφαλείς, αλλά προειδοποίησε ότι απαιτείται μια ευρύτερη αναμόρφωση του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας για την αποφυγή παρόμοιων βλαβών.

Νωρίτερα την Παρασκευή, πριν από τη διακοπή λειτουργίας, ο Λευκός Οίκος και το Υπουργείο Μεταφορών είχαν παροτρύνει το Κογκρέσο να εγκρίνει 30,1 δισεκατομμύρια δολάρια για την αναβάθμιση των παλαιών αεροδρομίων και της υποδομής ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

«Αυτό που έχουμε είναι ένα απίστευτα παλιό σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας», δήλωσε ο Duffy. «Δώστε μας τα χρήματα για να το διορθώσουμε.»

Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Μάρκγουεϊν Μούλιν δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει «καμία απολύτως ένδειξη» ότι η διακοπή λειτουργίας προκλήθηκε από κυβερνοεπίθεση ή από ένα ανεξέλεγκτο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, αν και οι ερευνητές δεν έχουν αποκλείσει καμία από τις δύο πιθανότητες.

Η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA) συνεργαζόταν με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας για την έρευνα, πρόσθεσε.

Δυσκολίες για τους επιβάτες

Από τη Βοστώνη έως το Σιάτλ και από τη Νέα Υόρκη έως το Λος Άντζελες, οι επιβάτες την Παρασκευή το βράδυ συνωστίζονταν στις αίθουσες αναχώρησης και στα γκισέ των αεροπορικών εταιρειών, καθώς οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις αυξάνονταν και τα αεροσκάφη παρέμεναν σταθμευμένα στις πύλες.

«Ίσως κλάψω κάποια στιγμή, αλλά όχι ακόμα», είπε στο Reuters  η Λουίζ Μάχερ, 47 ετών, η οποία είχε εγκλωβιστεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Νιούαρκ Λίμπερτι, αφού η κατάρρευση του αεροπορικού δικτύου διέκοψε την πτήση της με τη British Airways προς το Λονδίνο.

Επειδή η FAA ήταν υπεύθυνη για τις καθυστερήσεις, οι αεροπορικές εταιρείες δεν υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημίωση στους εγκλωβισμένους επιβάτες.

Η μόνη άλλη πανεθνική αναστολή πτήσεων μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2023, όταν η FAA ανέστειλε τις πτήσεις εσωτερικού για περίπου 90 λεπτά.

Οι επενδυτές είχαν ήδη προεξοφλήσει τις οικονομικές επιπτώσεις για τις αεροπορικές εταιρείες. Οι μετοχές της American, της United και της Delta σημείωσαν πτώση μεταξύ 1% και 2% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς αργά την Παρασκευή, ενώ η JetBlue Airways σημείωσε πτώση περίπου 3%.

H μετοχή της L3Harris ​σημείωσε πτώση περίπου 3% μετά το κλείσιμο της αγοράς.

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