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ΗΠΑ: Για 5 ώρες καθηλώθηκαν τα αεροπλάνα στα αεροδρόμια

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ Σον Ντάφι απέδωσε το πρόβλημα στο πεπαλαιωμένο σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας

World 14.11.2026, 07:16
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ΗΠΑ: Για 5 ώρες καθηλώθηκαν τα αεροπλάνα στα αεροδρόμια
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Για πέντε ώρες παρέμειναν καθηλωμένα τα αεροπλάνα στα αμερικανικά αεροδρόμια, λόγω προβλήματος στις επικοινωνίες που έπληξε τα κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα.

Η εντολή να καθηλωθούν τα αεροσκάφη σε όλα τα αεροδρόμια των ΗΠΑ ελήφθη στις 15:36 το απόγευμα της Παρασκευής (ώρα Ανατολικής Ακτής, 22:36 στην Ελλάδα). Το μέτρο ήρθη σχεδόν πέντε ώρες αργότερα, στις 20:15 (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 03:15 ξημερώματα Σαββάτου στην Ελλάδα).

Ακολούθησε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι υπουργοί Μεταφορών και Εσωτερικής Ασφάλειας, κατά την οποία ανέφεραν πως η απόφαση να καθηλωθούν τα αεροσκάφη σε όλη τη χώρα ελήφθη για προληπτικούς λόγους.

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι απέδωσε το πρόβλημα στο πεπαλαιωμένο σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, υπογραμμίζοντας πως απαιτείται γενναία χρηματοδότηση για τον εκσυγχρονισμό του. «Ο πρόεδρος έχει ζητήσει 30 δισεκατομμύρια δολάρια. Εγώ θέλω 50 δισεκατομμύρια», είπε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η τοποθέτηση του υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, ο οποίος δήλωσε πως δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη ότι το πρόβλημα οφείλεται σε «κυβερνοεπίθεση». Απαιτείται «εκσυγχρονισμός» του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, τόνισε ο Μαρκγουέιν Μάλιν, εκτιμώντας πως θα κοστίσει «περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια».

Το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στις ΗΠΑ ταλανίζεται από τεχνικές βλάβες, προβλήματα επικοινωνιών και ελλείψεις ελεγκτών, την ώρα που η FAA προσπαθεί να αντικαταστήσει τις πεπαλαιωμένες υποδομές. Το Κογκρέσο ενέκρινε πέρυσι κονδύλι ύψους 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος, ενώ την Παρασκευή η FAA και ο Λευκός Οίκος ζήτησαν επιπλέον 30,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ήταν μόλις η δεύτερη φορά, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, που καθηλώθηκαν τα αεροσκάφη σε όλα τα αεροδρόμια των ΗΠΑ. Η προηγούμενη ήταν τον Ιανουάριο του 2023, όταν η FAA είχε αναστείλει τις απογειώσεις αεροσκαφών για σχεδόν δύο ώρες.

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