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Διεθνής επιβατική κίνηση: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Fraport Greece - Ποιες χώρες στήριξαν τον ελληνικό τουρισμό

Τουρισμός 13.11.2026, 07:00
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Διεθνής επιβατική κίνηση: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ελληνικών τουριστικών προορισμών αποκαλύπτουν τα αναλυτικά στοιχεία της Fraport Greece για τη διεθνή επιβατική κίνηση στο δεκάμηνο και τον Οκτώβριο του 2026. Παρά τη συνολική αύξηση των διεθνών επιβατών κατά 4,7% στο δεκάμηνο, η Κως, η Σαντορίνη, η Καβάλα και η Μυτιλήνη καταγράφουν απώλειες, ενώ η Μύκονος, παρά τη θετική εικόνα στο σύνολο της χρονιάς, εμφάνισε σημαντική υποχώρηση τον Οκτώβριο.

Στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια διακινήθηκαν συνολικά 29.822.529 επιβάτες διεθνών πτήσεων στο δεκάμηνο, έναντι 28.491.011 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, δηλαδή περίπου 1,33 εκατ. περισσότεροι.

Ωστόσο, η δυναμική εξασθένησε τον Οκτώβριο, όταν η αύξηση περιορίστηκε στο 1,7%, με 2.832.152 επιβάτες διεθνών πτήσεων, έναντι 2.785.698 πέρυσι. Σημειώνεται ότι η διεθνής επιβατική κίνηση αφορά την συνολική κίνηση με το εξωτερικό ανεξάρτητα εθνικότητας επιβατών, που σημαίνει ότι περιλαμβάνει και έλληνες που αφίχθηκαν η αναχώρησαν για το εξωτερικό. Ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν μια τάση σε σχέση με τις διεθνείς αφίξεις αλλοδαπών επισκεπτών στη χώρα μας.

Η εικόνα ανά αεροδρόμιο

Ρόδος: Διατηρεί την πρώτη θέση στη διεθνή τουριστική κίνηση, με 6.315.222 επιβάτες στο δεκάμηνο, αυξημένους κατά 3,7%. Τον Οκτώβριο διακινήθηκαν 737.913 διεθνείς επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 3,2%, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διατήρηση της ζήτησης και στο τέλος της τουριστικής περιόδου.

Θεσσαλονίκη: Η διεθνής κίνηση έφτασε τους 4.975.362 επιβάτες στο δεκάμηνο, αυξημένη κατά 4,6%. Ωστόσο, τον Οκτώβριο σημειώθηκε αισθητή υποχώρηση 5,7%, με 504.382 επιβάτες, έναντι 534.809 πέρυσι. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη απώλεια σε απόλυτους αριθμούς μεταξύ των 14 αεροδρομίων τον συγκεκριμένο μήνα.

Κέρκυρα: Ισχυρή αύξηση 7% καταγράφηκε στο δεκάμηνο, με 4.458.285 διεθνείς επιβάτες, έναντι 4.165.541 πέρυσι. Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε και τον Οκτώβριο, με 427.985 επιβάτες και αύξηση 4,6%.

Χανιά: Από τους μεγάλους κερδισμένους της χρονιάς, με 3.424.104 διεθνείς επιβάτες στο δεκάμηνο και αύξηση 8,3%. Τον Οκτώβριο καταγράφηκαν 374.277 επιβάτες, αυξημένοι κατά 6%, ένδειξη ότι η ζήτηση παρέμεινε ισχυρή μέχρι το τέλος της θερινής περιόδου.

Κως: Παρουσιάζει διαφορετική εικόνα, καθώς η διεθνής κίνηση στο δεκάμηνο μειώθηκε οριακά κατά 0,5%, στους 2.800.957 επιβάτες. Τον Οκτώβριο σημειώθηκε μικρή ανάκαμψη 0,5%, με 338.808 διεθνείς επιβάτες.

Ζάκυνθος: Η διεθνής επιβατική κίνηση ανήλθε σε 2.219.822 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 1,8% στο δεκάμηνο. Ωστόσο, τον Οκτώβριο η άνοδος επιταχύνθηκε στο 6%, με 147.592 επιβάτες, εξέλιξη που δείχνει καλύτερη επίδοση στο κλείσιμο της τουριστικής περιόδου.

Σαντορίνη: Παρά τη συνολική αύξηση της επιβατικής κίνησης του αεροδρομίου, η διεθνής κίνηση στο δεκάμηνο υποχώρησε κατά 0,4%, στους 1.323.613 επιβάτες. Η αρνητική εικόνα έγινε εντονότερη τον Οκτώβριο, με πτώση 2,7% και 107.418 επιβάτες. Η αύξηση της συνολικής κίνησης προήλθε αποκλειστικά από το εσωτερικό.

Μύκονος: Στο δεκάμηνο καταγράφηκαν 1.164.107 διεθνείς επιβάτες, αυξημένοι κατά 6,8%. Ωστόσο, ο Οκτώβριος εμφάνισε σημαντική κάμψη 9,9%, με μόλις 42.122 επιβάτες, έναντι 46.726 πέρυσι. Η εξέλιξη αναδεικνύει την έντονη διαφοροποίηση ανάμεσα στις επιδόσεις της κύριας τουριστικής περιόδου και στο κλείσιμό της.

Άκτιο: Η διεθνής κίνηση έφτασε τους 922.717 επιβάτες στο δεκάμηνο, αυξημένη κατά 7,2%. Ιδιαίτερα δυναμικός ήταν ο Οκτώβριος, με άνοδο 13,9% και 63.452 επιβάτες, έναντι 55.718 το 2025.

Κεφαλονιά: Κατέγραψε 843.656 διεθνείς επιβάτες στο δεκάμηνο, σημειώνοντας αύξηση 9,8%, μία από τις υψηλότερες μεταξύ των 14 αεροδρομίων. Τον Οκτώβριο η αύξηση διαμορφώθηκε στο 8,3%, με 34.562 επιβάτες.

Σκιάθος: Ιδιαίτερα ισχυρή επίδοση στο δεκάμηνο, με 646.290 διεθνείς επιβάτες και αύξηση 12,7%. Ωστόσο, τον Οκτώβριο καταγράφηκε πτώση 13,1%, με 11.996 επιβάτες, στοιχείο που δείχνει απότομη υποχώρηση της διεθνούς κίνησης στο τέλος της σεζόν.

Σάμος: Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στη διεθνή κίνηση του δεκαμήνου καταγράφηκε στη Σάμο, με 332.538 επιβάτες, αυξημένους κατά 16,4%. Ακόμη εντυπωσιακότερη ήταν η επίδοση του Οκτωβρίου, με άνοδο 35,2% και 23.843 επιβάτες, έναντι 17.641 πέρυσι.

Καβάλα: Η διεθνής επιβατική κίνηση υποχώρησε κατά 4,4% στο δεκάμηνο, στους 223.858 επιβάτες. Τον Οκτώβριο η μείωση έφτασε το 10,2%, με 12.029 επιβάτες, έναντι 13.389 το 2025.

Μυτιλήνη: Η μεγαλύτερη ποσοστιαία υποχώρηση του Οκτωβρίου καταγράφηκε στη διεθνή κίνηση της Μυτιλήνης, η οποία μειώθηκε κατά 27,6%, στους 5.773 επιβάτες. Στο δεκάμηνο η μείωση διαμορφώθηκε στο 5,4%, με 171.998 επιβάτες, έναντι 181.892 πέρυσι.

Το μήνυμα για τον ελληνικό τουρισμό

Η συνολική εικόνα αναδεικνύει ότι η αύξηση της διεθνούς επιβατικής κίνησης δεν κατανέμεται ομοιόμορφα στους ελληνικούς προορισμούς.

Η Ρόδος, η Κέρκυρα και τα Χανιά διατηρούν ισχυρή δυναμική, ενώ προορισμοί όπως η Σάμος, η Κεφαλονιά και η Σκιάθος καταγράφουν υψηλούς ρυθμούς αύξησης στο δεκάμηνο.

Αντίθετα, η υποχώρηση της διεθνούς κίνησης στη Σαντορίνη, στην Κω, στην Καβάλα και στη Μυτιλήνη, καθώς και η σημαντική κάμψη της Μυκόνου τον Οκτώβριο, αναδεικνύουν τις διαφορετικές συνθήκες ζήτησης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η διεθνής κίνηση αυξήθηκε κατά 4,7% στο δεκάμηνο, αλλά μόλις κατά 1,7% τον Οκτώβριο, γεγονός που υποδηλώνει επιβράδυνση της ανάπτυξης στο τέλος της τουριστικής περιόδου.

Το ζητούμενο πλέον είναι κατά πόσο οι ελληνικοί προορισμοί θα μπορέσουν να διατηρήσουν τη διεθνή τους δυναμική και να ενισχύσουν την παρουσία τους στις αεροπορικές αγορές κατά τους μήνες εκτός της υψηλής τουριστικής περιόδου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece, η συνολική επιβατική κίνηση στο δεκάμηνο ανήλθε σε 36.978.350 επιβάτες, έναντι 35.282.978 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Πρόκειται για αύξηση κατά περίπου 1,7 εκατ. επιβάτες.

Η διεθνής κίνηση διαμορφώθηκε σε 29,82 εκατ. επιβάτες, αυξημένη κατά 4,7%, ενώ η κίνηση εσωτερικού ενισχύθηκε κατά 5,4%, φτάνοντας τα 7,16 εκατ. επιβάτες.

Ανοδικά κινήθηκε και ο αριθμός των πτήσεων, ο οποίος έφτασε τις 279.339, σημειώνοντας αύξηση 5,1% σε σχέση με πέρυσι.

Η κίνηση ανά χώρα

Η ανάλυση της επιβατικής κίνησης ανά χώρα αεροπορικής σύνδεσης αναδεικνύει την κυριαρχία της Βρετανίας και της Γερμανίας, οι οποίες συγκέντρωσαν συνολικά περίπου 1,56 εκατ. επιβάτες τον Οκτώβριο, αντιπροσωπεύοντας το 55% της διεθνούς κίνησης.

Στην πρώτη θέση βρέθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο, με 791.446 επιβάτες σε αφίξεις, αναχωρήσεις και διελεύσεις. Από αυτούς, 336.605 ήταν αφικνούμενοι και 454.510 αναχωρούντες, στοιχείο που αποτυπώνει την έντονη επιστροφή επισκεπτών μετά την ολοκλήρωση της θερινής περιόδου.

Ακολούθησε η Γερμανία με 765.623 επιβάτες, εκ των οποίων 338.299 αφικνούμενους και 427.016 αναχωρούντες. Αξιοσημείωτο είναι ότι η γερμανική αγορά ξεπέρασε οριακά τη βρετανική στον αριθμό των αφικνούμενων επιβατών, παρά το γεγονός ότι η Βρετανία διατήρησε την πρώτη θέση στη συνολική κίνηση.

Σε σημαντική απόσταση, αλλά με ισχυρή παρουσία, ακολούθησε η Πολωνία, η οποία αναδείχθηκε στην τρίτη μεγαλύτερη διεθνή αγορά, με 167.338 επιβάτες, εκ των οποίων 65.238 αφικνούμενους και 102.100 αναχωρούντες.

Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν η Ολλανδία με 110.558 επιβάτες και η Γαλλία με 97.007.

Ισχυρή παρουσία από Σκανδιναβία και Κεντρική Ευρώπη

Σημαντική ήταν η συμβολή των χωρών της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης στην επιβατική κίνηση του Οκτωβρίου.

Η Δανία κατέγραψε 90.197 επιβάτες, η Ιταλία 85.874, η Ελβετία 85.100 και η Φινλανδία 80.174. Ακολούθησαν η Σουηδία με 73.078 επιβάτες και η Αυστρία με 69.134.

Οι πτήσεις από και προς το Ισραήλ εξυπηρέτησαν 58.208 επιβάτες, ενώ η Κύπρος κατέγραψε 47.310, η Ουγγαρία 44.529 και το Βέλγιο 42.819.

Από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, η Νορβηγία συγκέντρωσε 36.745 επιβάτες, η Τσεχία 34.497, η Ιρλανδία 26.326 και η Ρουμανία 19.935. Η Τουρκία κατέγραψε 18.421 επιβάτες, η Σλοβακία 11.018 και η Βουλγαρία 10.100.

Μικρότερη, αλλά αξιοσημείωτη παρουσία είχαν η Λιθουανία με 9.750 επιβάτες, η Σερβία με 9.707, το Λουξεμβούργο με 8.908, η Μάλτα με 7.812 και η Γεωργία με 7.117. Ακολούθησαν η Κροατία με 6.679, η Λετονία με 5.082, η Εσθονία με 2.844, η Αρμενία με 2.601, η Ισπανία με 2.596 και η Αίγυπτος με 1.703 επιβάτες.

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Ευλογιά προβάτων: Νέα παράταση των προληπτικών μέτρων στην Κρήτη
AGRO

Νέα παράταση των προληπτικών μέτρων για την ευλογιά στην Κρήτη

Παρότι η Κρήτη παραμένει «ελεύθερη» από την ευλογιά προβάτων είναι επιβεβλημένη η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας

Στενά του Ορμούζ: Τέσσερα δεξαμενόπλοια χτυπήθηκαν από εκρήξεις
Ποντοπόρος

Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μ. Ανατολή - Χτυπήθηκαν δεξαμενόπλοια

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες, αφού αγνόησαν προειδοποιήσεις και εισήλθαν σε απαγορευμένες περιοχές

Λάμπρος Καραγεώργος
Πόνος στα πόδια όταν περπατάτε – Πότε μπορεί να «δείχνει» πρόβλημα στις αρτηρίες
Τα νέα της αγοράς

Πόνος στα πόδια όταν περπατάτε – Πότε μπορεί να «δείχνει» πρόβλημα στις αρτηρίες

Πού εμφανίζεται ο πόνος, πότε πρέπει να ανησυχήσετε και πώς γίνεται η διάγνωση - Η θεραπεία και η πρόληψη

Αγορά εργασίας: Περιζήτητοι οι Έλληνες του εξωτερικού για τις ανώτατες θέσεις στελεχών
Executive

Περιζήτητοι οι Έλληνες του εξωτερικού για τις ανώτατες θέσεις στελεχών

Η επιστροφή είναι πλέον εφικτή και οικονομικά για ένα στέλεχος που κάνει καριέρα στο εξωτερικό - Τι δείχνει η αγορά εργασίας

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