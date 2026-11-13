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Microsoft: Παρασκευή και 13 με εταιρικά memes – Πάρτυ για εργαζόμενους

Η διακοπή λειτουργίας των Outlook, Microsoft 365 και Teams έδωσε σε εργαζόμενους και εταιρείες την ευκαιρία να... ξεδιπλώσουν το χιούμορ τους

World 13.11.2026, 16:00
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Microsoft: Παρασκευή και 13 με εταιρικά memes – Πάρτυ για εργαζόμενους
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Παρασκευή και 13 Νοεμβρίου, μια ημερομηνία που θεωρείται από πολλούς η πιο γρουσούζικη του χρόνου. Για εκατομμύρια εργαζομένους, ωστόσο, η συγκεκριμένη ημέρα εξελίχθηκε σε μια απρόσμενη ευκαιρία για ένα διάλειμμα από την καθημερινή εργασιακή ρουτίνα. Η διακοπή λειτουργίας των Outlook και Teams της Microsoft, η οποία ξεκίνησε την Πέμπτη και επηρέασε χρήστες σε δεκάδες χώρες, άφησε ηλεκτρονικά ταχυδρομεία σιωπηλά, συναντήσεις στον αέρα και εργασίες σε εκκρεμότητα.

Όπως μεταδίδει το Gulf News, ενώ οι μηχανικοί της Microsoft προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν με memes, σαρκαστικά σχόλια και ευφάνταστες αναρτήσεις. Ακόμη και μεγάλες εταιρείες έσπευσαν να αξιοποιήσουν το περιστατικό για να προβάλουν τα προϊόντα τους ή απλώς να συμμετάσχουν στο διαδικτυακό αστείο.

Από το KitKat έως την Canva

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Η εταιρεία σοκολάτας KitKat βρήκε την ιδανική ευκαιρία να αξιοποιήσει το γνωστό της σύνθημα «Have a break». Σε ανάρτηση στο Instagram, αναρωτήθηκε αν όλοι θα έπρεπε απλώς να σχολάσουν για την ημέρα, με αφορμή το μπλακάουτ του Outlook. Σε μία από τις εικόνες της δημοσίευσης εμφανιζόταν μια ψεύτικη οθόνη σφάλματος της Microsoft με το μήνυμα: «Κάτι πήγε στραβά. Φάτε ένα KitKat και δοκιμάστε ξανά αργότερα».

Η πλατφόρμα σχεδιασμού Canva επέλεξε πιο ανταγωνιστικό τόνο. Μιμούμενη τη γνωστή μπλε οθόνη σφάλματος των Windows, δημοσίευσε μια εικόνα που διαβεβαίωνε τους χρήστες ότι η δική της υπηρεσία λειτουργούσε κανονικά. Μάλιστα, υπενθύμισε ότι το Canva Docs μπορεί να ανοίγει αρχεία Word, καταλήγοντας με ένα λογοπαίγνιο για το Teams: «Στο τέλος, είμαστε όλοι μέρος της ίδιας ομάδας».

Η αεροπορική Emirates αξιοποίησε επίσης τη συγκυρία, δημοσιεύοντας φωτογραφία του Airbus A380 της πάνω από τα σύννεφα, με το μήνυμα: «Το email σας μπορεί να είναι εκτός λειτουργίας, αλλά οι ουρανοί παραμένουν ανοιχτοί».

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Τα 404 αδιάβαστα email που περιμένουν

Στο παιχνίδι μπήκε και το ChatGPT India, στρέφοντας το χιούμορ προς την επόμενη ημέρα. Σε μια ανάρτηση, ένας χρήστης ζητούσε από το ChatGPT να του πει κάτι πιο άτυχο από την Παρασκευή και 13. Η απάντηση ήταν αποκαλυπτική: «Το επαγγελματικό σας email επανήλθε. Έχετε 404 αδιάβαστα μηνύματα». Η λεζάντα της ανάρτησης συμπλήρωνε: «Εκτός γραφείου μέχρι τη Δευτέρα».

Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων δεν έμειναν πίσω. Μια ανάρτηση παρουσίαζε μια μαγική μπάλα που απαντούσε στο ερώτημα αν θα έρθουν τελικά email μέσα στην ημέρα. Σε άλλο meme, η Microsoft μετονομαζόταν σαρκαστικά σε «Microsoft 364», καθώς έλειπε μία ημέρα από τις 365 του χρόνου. Γάτες που χτυπούσαν με τις πατούσες τους το λογότυπο του Outlook και φώκιες που απολάμβαναν την ηρεμία μιας παραλίας έγιναν οι πρωταγωνιστές αναρτήσεων για την προσπάθεια των εργαζομένων να συνεχίσουν τη δουλειά τους.

Άλλοι αστειεύονταν ζητώντας από τη Microsoft να μην επισπεύσει την αποκατάσταση. «Αγαπητή Microsoft, ας παρατείνουμε τη διακοπή μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Δεν υπάρχει βιασύνη», έγραφε μία ανάρτηση. Ένας άλλος χρήστης υποστήριζε ότι, αν το Outlook δεν επανερχόταν, όλοι θα δικαιούνταν νομικά να πάρουν άδεια για το υπόλοιπο της εβδομάδας.

Υπήρξαν ακόμη και αναρτήσεις συμπαράστασης προς τους μηχανικούς της εταιρείας, με χρήστες να τους προτρέπουν να μην πιεστούν υπερβολικά για να επαναφέρουν την υπηρεσία. Άλλοι θυμήθηκαν ότι είχε προηγηθεί η κυκλοφορία του νέου παιχνιδιού GTA 6, σχολιάζοντας ότι η Microsoft κατάφερε να παρουσιάσει ακόμη ένα μπλακάουτ πριν από την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του.

Πάρτυ για εργαζόμενους

Την ώρα που επιχειρήσεις και οργανισμοί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκάλεσε η τεχνική βλάβη, αρκετοί χρήστες είδαν την αδυναμία πρόσβασης στα επαγγελματικά τους εργαλεία ως μια ευκαιρία να αφήσουν για λίγο τη δουλειά στην άκρη.

Αναρτήσεις, memes και βίντεο κατέκλυσαν τα social media, με εργαζόμενους να σχολιάζουν με σαρκαστική διάθεση την αδυναμία σύνδεσης στο Outlook, τη δυσλειτουργία του Teams και τα προβλήματα στο Microsoft 365. Για πολλούς, μάλιστα, η συγκυρία δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη, καθώς η βλάβη σημειώθηκε Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, μετατρέποντας την παραδοσιακά γρουσούζικη ημέρα σε μια από τις πιο τυχερές της εβδομάδας.

«Όταν κρασάρει η Microsoft ημέρα Παρασκευή και πρέπει να κάνεις ότι στενοχωρήθηκες, ενώ μέσα σου πανηγυρίζεις», έγραψε χαρακτηριστικά χρήστης στο X.

Πίσω από τα αστεία, πραγματική αναστάτωση

Η εύθυμη πλευρά του περιστατικού δεν αναιρεί τις επιπτώσεις του. Επιχειρήσεις, σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες που βασίζονται στα εργαλεία της Microsoft αντιμετώπισαν προβλήματα στην επικοινωνία και την εκτέλεση εργασιών, ενώ προθεσμίες και συναντήσεις επηρεάστηκαν.

Η Microsoft παραδέχθηκε ότι οι πρώτες προσπάθειες αποκατάστασης δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και προειδοποίησε ότι η επαναφορά των υπηρεσιών θα γινόταν σταδιακά.

Όπως παρατηρεί το Gulf News, το διαδίκτυο μπορεί να αντιμετώπισε τη διακοπή με χιούμορ, όμως για όσους περίμεναν να επιστρέψει το επαγγελματικό τους ταχυδρομείο, η πραγματική δοκιμασία ενδεχομένως να αρχίσει τότε: όταν εμφανιστούν στην οθόνη όλα τα μηνύματα που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια του μπλακάουτ.

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