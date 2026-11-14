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Χατζηδάκης: Από το 2027 το επίδομα των 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους

Ο Κωστής Χατζηδάκης απέκλεισε οποιοδήποτε ενδεχόμενο να δοθεί νωρίτερα από το 2027 το επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους

Economy 14.11.2026, 12:50
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Χατζηδάκης: Από το 2027 το επίδομα των 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους
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Δεν θα δοθεί εντός του 2026 το επίδομα των 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους, καθώς η εφαρμογή του παραμένει προγραμματισμένη για το 2027, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Ο κ. Χατζηδάκης διέψευσε τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για επίσπευση της χορήγησης του επιδόματος και ενδεχόμενη καταβολή του εντός του 2026, επισημαίνοντας ότι επικοινώνησε για το θέμα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και έλαβε σαφή απάντηση ότι δεν υπάρχει αλλαγή στον κυβερνητικό σχεδιασμό.

«Διάβασα κι εγώ. Δεν είχα υποθέσει ότι ισχύει, αλλά καλού κακού τσέκαρα με το υπουργείο Οικονομικών, από όπου πήρα την απάντηση ότι δεν ισχύει και ότι προχωράμε με βάση τον σχεδιασμό που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα ισχύσει από το 2027, όπως είπε ο πρωθυπουργός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν πρόκειται να υπάρξει επίσπευση του μέτρου, επικαλέστηκε τις δημοσιονομικές αντοχές του προϋπολογισμού και τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη δημοσιονομικής υπευθυνότητας.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει διαθέσει μέχρι σήμερα σχεδόν 1,5 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, με παρεμβάσεις που αφορούν τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου και στην ανάγκη πρόσθετων μέτρων στήριξης, σημείωσε, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ότι κανείς δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να προβλέψει την εξέλιξη της κατάστασης. Τόνισε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά το ζήτημα και το έχει θέσει στις προτεραιότητές της, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες που παρέχουν ισχυρή στήριξη, ανάλογα με τις δυνατότητες της οικονομίας τους.

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: «Το έργο θα γίνει πραγματικότητα»

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε στις εξελίξεις γύρω από το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει τίποτα να αποκρύψει σχετικά με τις διπλωματικές επαφές και τις σχετικές ενημερώσεις.

Όπως σημείωσε, η συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, προκειμένου να ενημερωθούν οι βουλευτές για το ζήτημα. Στη συνέχεια, με πρωτοβουλία του υπουργού Εξωτερικών και κατεύθυνση του πρωθυπουργού, αποφασίστηκε να ενημερωθούν και οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Αναφερόμενος ειδικότερα στη γαλλική διπλωματική παρέμβαση, εξήγησε ότι η επίμαχη ρηματική διακοίνωση απευθύνθηκε από τη γαλλική πλευρά προς τις παρακείμενες χώρες, δηλαδή την Τουρκία και την Αίγυπτο, και υποστήριξε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας ή απόκρυψης πληροφοριών.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι η αδειοδότηση για το έργο ζητήθηκε από δύο χώρες, την Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ στάθηκε και στην αντίδραση της Τουρκίας, η οποία, όπως είπε, εξέδωσε αντι-NAVTEX μετά τις πρωτοβουλίες της γαλλικής πλευράς και την έκδοση ελληνικής NAVTEX.

«Κάτι τους ενοχλούσε, κάτι ήταν πέρα από αυτό το οποίο παγίως υποστηρίζουν και γι’ αυτό έβγαλαν NAVTEX», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, ανεξάρτητα από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, το πλοίο προχώρησε και το καλώδιο θα γίνει πραγματικότητα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Δεν επιδιώκουμε ένταση με την Τουρκία, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος»

Ερωτηθείς για την πολιτική των «ήρεμων νερών» και το κατά πόσο η συγκεκριμένη διατύπωση ενδεχομένως δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις, ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι η ειρηνική συνύπαρξη με την Τουρκία αποτελεί επιθυμία της ελληνικής πλευράς, χωρίς ωστόσο να τίθεται σε δεύτερη μοίρα η προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.

«Δεν είναι αυτοσκοπός να υπάρχει ένταση και συγκρούσεις με την Τουρκία, τουλάχιστον για τη δική μας πλευρά. Εμείς θέλουμε να υπάρχει ειρηνική συνύπαρξη σε αυτή τη γειτονιά. Όχι όμως με οποιοδήποτε κόστος. Πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη τα εθνικά συμφέροντα, την κυριαρχία μας και τα δικαιώματά μας», σημείωσε.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι δεν ασκείται με γνώμονα την εσωτερική πολιτική κατανάλωση και τις επικοινωνιακές εντυπώσεις, αλλά με στόχο την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη διαχείριση της κρίσης στον Έβρο, όταν μετανάστες επιχειρούσαν να περάσουν τα σύνορα, αλλά και στην αντίδραση της Ελλάδας κατά την περίοδο που το τουρκικό ερευνητικό πλοίο «Oruc Reis» βρισκόταν στο Αιγαίο.

Υπενθύμισε, επίσης, την ολοκλήρωση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, καθώς και τις συμφωνίες με την Αίγυπτο και την Ιταλία για ζητήματα ΑΟΖ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, στις δύο συμφωνίες με τη Γαλλία που περιλαμβάνουν ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, καθώς και στην αναβάθμιση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στην προοπτική απόκτησης μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Επιπλέον, υπογράμμισε την ενίσχυση της συνεργασίας της Ελλάδας με την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει ενισχύσει σημαντικά τη διεθνή της θέση τόσο στο διπλωματικό όσο και στο αμυντικό πεδίο κατά τα τελευταία επτά χρόνια.

Γεωτρήσεις δυτικά της Κέρκυρας και Κάθετος Διάδρομος φυσικού αερίου

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε, ακόμη, στις ενεργειακές εξελίξεις, κάνοντας λόγο για την προοπτική έναρξης γεωτρητικών εργασιών δυτικά της Κέρκυρας, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού για την αξιοποίηση των ελληνικών υδρογονανθράκων.

Όπως σημείωσε, ο σχεδιασμός προβλέπει την κινητοποίηση γεωτρύπανου την άνοιξη, σε περιοχή δυτικά της Κέρκυρας, ενώ έκανε αναφορά και στις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί νοτίως της Κρήτης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον Κάθετο Διάδρομο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ο οποίος συνδέει την Αλεξανδρούπολη με τις αγορές των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης, επισημαίνοντας τη σημασία του για την ενεργειακή θέση της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή.

Ενεργειακή κρίση: «Πρέπει να έχουμε τη νοοτροπία του καλού νοικοκύρη»

Σχετικά με το ενδεχόμενο επιδείνωσης της ενεργειακής κρίσης και την πίεση που μπορεί να ασκηθεί στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να εξετάζει τη συνολική εικόνα και να ιεραρχεί τις ανάγκες.

Όπως ανέφερε, κάθε επαγγελματική ομάδα διατυπώνει εύλογα αιτήματα για φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, ωστόσο η κυβέρνηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις συνολικές δημοσιονομικές δυνατότητες και τις διεθνείς συνθήκες.

«Όταν έχεις έναν δύσκολο χειμώνα παγκοσμίως, σίγουρα στην Ευρώπη εξαιτίας των πολέμων και της ενεργειακής κρίσης, αυτό πρέπει να το προτεραιοποιήσεις τόσο για τα νοικοκυριά, τον κάθε πολίτη, όσο και για τις επιχειρήσεις και να έχουμε μια νοοτροπία καλού νοικοκύρη», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην προεκλογική περίοδο και στην παράδοση των προεκλογικών παροχών, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ακολουθεί διαφορετική πολιτική, αποφεύγοντας τις υποσχέσεις που δεν μπορούν να υλοποιηθούν.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ακολουθήσει μια διαφορετική πολιτική και από τότε που ήμασταν ακόμα στην αντιπολίτευση υποσχόμαστε λίγα, διότι θέλουμε να τα κάνουμε όλα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις, αφού προηγουμένως έχουν υπολογιστεί οι δυνατότητες υλοποίησής τους.

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