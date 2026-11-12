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Χατζηδάκης: Με λιγνίτη θα πληρώναμε 7 δισ. ευρώ παραπάνω για ρεύμα

Επειδή έχουμε περισσότερες ΑΠΕ είμαστε ανταγωνιστικοί και μπορούμε να εξάγουμε, τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης

Ηλεκτρισμός 12.11.2026, 14:05
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Χατζηδάκης: Με λιγνίτη θα πληρώναμε 7 δισ. ευρώ παραπάνω για ρεύμα
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«Αν δεν είχαμε εγκαταλείψει το λιγνίτη, την περίοδο 2020-2026 και με την εξέλιξη των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας εν τω μεταξύ, το επιπλέον κόστος για τους καταναλωτές θα εκτινασσόταν στα 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Τόσο παραπάνω θα στοίχιζε δηλαδή στους Έλληνες καταναλωτές η εμμονή στο προηγούμενο μοντέλο, το οποίο ακόμα και σήμερα υπερασπίζονται κάποιοι».

Τα παραπάνω επισήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας σήμερα στο Κεντρικό Συνέδριο της «Κλιματικής Εβδομάδας Κηφισιάς 2026», που διοργανώνει ο Δήμος Κηφισιάς σε συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.

«Μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες που αναλάβαμε», πρόσθεσε, «ήταν η απολιγνιτοποίηση. Μια δύσκολη απόφαση, καθώς ορισμένες περιοχές επί δεκαετίες είχαν συνδεθεί οικονομικά και κοινωνικά με τις λιγνιτικές δραστηριότητες. Τρέχουμε, λοιπόν, το πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, με πόρους πάνω από 2 δισ. ευρώ για επενδύσεις, επιχειρηματικότητα και απασχόληση στις λιγνιτικές περιοχές. Προχωρήσαμε, επίσης, στην επιτάχυνση της αδειοδότησης των ΑΠΕ. Τα αποτελέσματα είναι πλέον ορατά. Το 2025, το 55% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας προήλθε από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Οι εκπομπές ρύπων από την ηλεκτροπαραγωγή μεταξύ 2019 και 2024 μειώθηκαν κατά 50%. Και η Ελλάδα τόσο το 2024 όσο και το 2025 έγινε καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας. Επειδή έχουμε περισσότερες ΑΠΕ είμαστε ανταγωνιστικοί και μπορούμε να εξάγουμε».

Οι διασυνδέσεις των νησιών

Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε ακόμη στην εξοικονόμηση που προκύπτει από τις διασυνδέσεις των νησιών που έχουν και έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. «Έργα που συζητούνταν για δεκαετίες, πλέον έχουν γίνει πράξη ή προχωρούν. Η διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο ολοκληρώθηκε το 2021 και πλέον βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και η μεγάλη διασύνδεση Κρήτης και Αττικής. Ολοκληρώνεται ακόμα αυτή την περίοδο η διασύνδεση των Κυκλάδων. Ενώ έχει ξεκινήσει η υλοποίηση για τις διασυνδέσεις του Βορείου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, με τους πρώτους διαγωνισμούς για τα καλώδια να έχουν ολοκληρωθεί. Αφού ολοκληρωθούν και αυτά τα έργα, η ετήσια εξοικονόμηση από τις χρεώσεις ΥΚΩ για τους καταναλωτές θα φτάσει το 1 δισ. ευρώ».

«Το συμπέρασμα είναι ότι όχι μόνο δεν κάναμε λάθος που πήραμε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, αλλά ότι αν δεν τις είχαμε πάρει τότε το κόστος των δυο ενεργειακών κρίσεων θα ήταν ακόμα πιο μεγάλο για τα νοικοκυριά», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Αναφερόμενος στα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας τόνισε ότι τα τελευταία πέντε χρόνια υλοποιήθηκαν 14 προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, με πόρους άνω των 3 δισ. ευρώ ενώ έχουν εξασφαλισθεί επιπλέον πόροι από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού καθώς και μέσω της ρήτρας διαφυγής για τέτοιου είδους πρωτοβουλίες.

Στις αρχές του 2027 το Κοινωνικό Leasing ηλεκτροκίνησης

Παράλληλα, ανήγγειλε ότι από τις αρχές του 2027 θα προχωρήσει το Κοινωνικό Leasing ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μια σημαντική καινοτομία, που έχει ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία στη Γαλλία. «Μέσω του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα, με προϋπολογισμό 165 εκατ. ευρώ, περίπου 15.000 οικογένειες με αυξημένες μεταφορικές ανάγκες και οικονομικές δυσκολίες θα μπορούν να μισθώνουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο για τέσσερα χρόνια, με μηνιαίο μίσθωμα έως 150 ευρώ, αντί για περίπου 400 ευρώ που είναι οι κανονικές μισθώσεις», είπε.

Σε σχέση με τις πρωτοβουλίες για την προστασία της φυσικής κληρονομιάς υπογράμμισε μεταξύ άλλων τις ρυθμίσεις για την προστασία των περιοχών Natura, τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ο οποίος αντικατέστησε ένα κατακερματισμένο σύστημα 36 φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, την πρόοδο στους δασικούς χάρτες και το πρόγραμμα AntiNero για δράσεις πρόληψης και καθαρισμού των δασών. «Μέσω του προγράμματος AntiNero διατέθηκαν την περίοδο 2022 έως 2026, 667 εκατ. ευρώ ενώ μέχρι το 2019 η ετήσια δαπάνη για έργα πρόληψης ανερχόταν σε 5 έως 20 εκατ. ευρώ», τόνισε. «Ως τα τέλη Σεπτέμβριου 2026 καθαρίστηκαν και αποκαταστάθηκαν πάνω από 917.000 στρέμματα δάσους σε ολόκληρη την επικράτεια, ενώ με το Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης που ξεκίνησε το 2020 προχώρησαν νέες αναδασώσεις σε 57.000 στρέμματα».

Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης: Διαβούλευση σημαίνει ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση

Για τον πολεοδομικό σχεδιασμό, ανέφερε ότι σύντομα θα τεθούν σε διαβούλευση τα Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια για 600 δημοτικές ενότητες σε όλη τη χώρα.

Ενώ για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης τόνισε: «Θέλω να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα. Πρώτον, βρισκόμαστε σε διαδικασία διαβούλευσης για τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή. Διαβούλευση σημαίνει ότι δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση. Τίθεται κάποιο κείμενο σε συζήτηση για να υπάρχει μια βάση εκκίνησης και τροφή για σκέψη και στη συνέχεια λαμβάνονται οι αποφάσεις, αφού ληφθούν σοβαρά υπόψη και οι απόψεις των Δήμων, των τοπικών φορέων και κάθε πολίτη. Ακόμη περισσότερο, είναι διακηρυγμένη βούληση της κυβέρνησης με επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος να μην υπάρξει μεταφορά συντελεστή δόμησης από Δήμο σε Δήμο. Όλη η συζήτηση περιορίζεται μόνο στα εσωτερικά όρια των Δήμων. Άρα οι όποιες ανησυχίες δεν εδράζονται σε πραγματικά στοιχεία και σίγουρα δεν σχετίζονται με τη βούληση της κυβέρνησης. Την οποία ως Αντιπρόεδρός της, την εκφράζω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Είμαστε στη διάθεσή σας όλοι, και κυρίως το αρμόδιο υπουργείο, για να συζητήσουμε. Αλλά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας».

Διαχείριση των απορριμμάτων

Για τη διαχείριση των απορριμμάτων υπογράμμισε: «Η Ελλάδα είχε καθυστερήσει σημαντικά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το 2019 λειτουργούσαν μόλις 3 σύγχρονες Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων και 5 βρίσκονταν υπό κατασκευή. Σήμερα, λειτουργούν 14 μονάδες, 28 βρίσκονται υπό κατασκευή και άλλες 10 σε διαγωνιστική διαδικασία. Παράλληλα, προχωρεί η αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων σε σύγχρονες Μονάδες Ανάκτησης και Ανακύκλωσης. Όμως χρειάζεται να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο και, κυρίως, με μεγαλύτερη ταχύτητα. Διότι, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει σημαντική απόσταση να καλύψει σε σχέση με τις πιο προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες».

Τέλος για τη διαχείριση του νερού ανέφερε ότι παρά το γεγονός ότι η φετινή χρονιά είναι καλύτερη, η ΕΥΔΑΠ έχει ήδη προχωρήσει στην αξιοποίηση των γεωτρήσεων της Μαυροσουβάλας και των Ούγγρων, ενισχύοντας τα αποθέματα κατά περίπου 85 εκατ. κυβικά μέτρα. «Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιοποίηση εφόσον απαιτηθεί πρόσθετων αποθεμάτων από τον Βοιωτικό Κηφισό. Ενώ, την ίδια στιγμή, έχουν ήδη ξεκινήσει έργα ύψους περίπου 400 εκατ. ευρώ για τη μείωση των διαρροών σε κάθε δήμο της Αττικής και τη βελτίωση της ασφάλειας του υδροδοτικού συστήματος. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την επάρκεια νερού για την Αττική για όλα τα επόμενα χρόνια».

«Είναι υποχρέωσή μας», κατέληξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, «προς τη συνείδησή μας και τα παιδιά μας η προστασία του περιβάλλοντος. Υποχρέωση που ξεπερνά κάθε κόμμα. Τα πράγματα διεθνώς μπορεί να εξελιχθούν πολύ αρνητικά τα επόμενα 20 – 30 χρόνια. Κάθε πραγματικά προοδευτικός πολίτης πρέπει να συμμετέχει ενεργά σε αυτή τη μάχη».

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