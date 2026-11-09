Reuters: Συγκαλυμμένο ρωσικό δίκτυο εκμεταλλεύτηκε τις ταραχές στη Γαλλία μέσω social media

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Τις ταραχές των προηγούμενων εβδομάδων στη Γαλλία φέρεται να επιχείρησε ένα συγκαλυμμένο ρωσικό δίκτυο, σύμφωνα με έκθεση της ΕΕ την οποία επικαλείται το Reuters.

Το δίκτυο φέρεται να χρησιμοποίησε τα social media για να αποδώσει τις αναταραχές στην ανεξέλεγκτη μετανάστευση και να παρουσιάσει την κυβέρνηση ως ανίκανη να διατηρήσει τον έλεγχο.

Μια άλλη εσωτερική αξιολόγηση, η οποία συντάχθηκε από το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών και επίσης περιήλθε στην κατοχή του Reuters, σύμφωνα με το δημοσίευμα, διαπίστωσε ότι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονται με το Ισραήλ και το κίνημα MAGA στις ΗΠΑ προωθούσαν επίσης «εχθρικά αφηγήματα» σχετικά με τις ταραχές, συνδέοντάς τες με τον ριζοσπαστικό ισλαμισμό και τη μετανάστευση.

Συνολικά, οι δύο αξιολογήσεις προσφέρουν μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο εξωτερικοί παράγοντες επιχειρούν να αξιοποιήσουν την εσωτερική αναταραχή στη Γαλλία για να εξυπηρετήσουν τους δικούς τους πολιτικούς σκοπούς, σύμφωνα με ανάλυση ειδικών της Ευρώπης σε θέματα fake news.

«Επιχείρηση Overload»

Η ανάλυση της ΕΕ διαπίστωσε ότι ένα συγκαλυμμένο ρωσικό δίκτυο, γνωστό ως «Επιχείρηση Overload» (Operation Overload), διέδιδε βίντεο που υποστήριζε ψευδώς ότι προέρχονταν από δυτικά μέσα ενημέρωσης και στόχευαν το γαλλικό κοινό. Ορισμένα από αυτά ισχυρίζονταν ψευδώς ότι μετανάστες είχαν βιάσει διαδηλωτές ή ότι αναμένονταν τρομοκρατικές επιθέσεις.

Η εσωτερική αξιολόγηση της ΕΕ, η οποία καλύπτει την περίοδο από τις 7 έως τις 21 Οκτωβρίου, διαπίστωσε ότι η Ρωσία επιδίωξε να «παρουσιάσει τη γαλλική ηγεσία ως αδύναμη και ολοένα πιο αυταρχική».

«Τέτοια γεγονότα προσφέρουν ευκαιρίες για την αποδυνάμωση των εθνικών κυβερνήσεων, την καλλιέργεια φόβου και διχασμού και τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης ενόψει εκλογικών αναμετρήσεων», αναφέρεται στο έγγραφο της ΕΕ, το οποίο συντάχθηκε από ειδικούς της διπλωματικής υπηρεσίας της Ένωσης, γράφει το Reuters.

Η έκθεση δεν εντόπισε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η Μόσχα ή άλλοι παράγοντες υποκίνησαν ή κλιμάκωσαν τις διαδηλώσεις, χαρακτηρίζοντας τη δραστηριότητα αυτή ως «ευκαιριακή εκμετάλλευση της αναταραχής».

Αναρτήσεις από ρωσικούς, ισραηλινούς και MAGA λογαριασμούς

Ακόμη, το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών διαπίστωσε ότι οι δέκα αναρτήσεις με τις περισσότερες προβολές στο X σχετικά με τις ταραχές, από λογαριασμούς που ανήκουν σε «φιλορωσικούς κύκλους», συγκέντρωσαν 2,8 εκατομμύρια προβολές από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, τα συγκεκριμένα στοιχεία ήταν πολύ μικρότερα σε σύγκριση με τις προβολές που συγκέντρωσαν αναρτήσεις στο X σχετικά με τις ταραχές, οι οποίες προέρχονταν από λογαριασμούς συνδεδεμένους με το κίνημα MAGA και με ισραηλινούς αξιωματούχους και influencers.

Οι δέκα αναρτήσεις με τις περισσότερες προβολές σχετικά με τις αναταραχές στη Γαλλία, από αξιωματούχους, μέσα ενημέρωσης και influencers που συνδέονται με το κίνημα MAGA, συγκέντρωσαν περισσότερες από 49 εκατομμύρια προβολές από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την έκθεση του γαλλικού υπουργείου.

Οι δέκα αναρτήσεις με τις περισσότερες προβολές από Ισραηλινούς αξιωματούχους, κυβερνητικούς λογαριασμούς, μέσα ενημέρωσης και influencers συγκέντρωσαν περισσότερες από 35 εκατομμύρια προβολές κατά την ίδια περίοδο.

«Ανταγωνισμός αφηγημάτων»

Η Ελίνα Τρέιγκερ, ανώτερη πολιτική επιστήμονας στο αμερικανικό ερευνητικό ινστιτούτο RAND Corporation, δήλωσε ότι τέτοιου είδους εκστρατείες διεξάγουν έναν βραδείας εξέλιξης «ανταγωνισμό αφηγημάτων», ο οποίος μπορεί με την πάροδο του χρόνου να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αντιληπτές οι δυτικές δημοκρατίες στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν.

Η Τρέιγκερ ανέφερε ότι οι εκστρατείες αυτές τροφοδοτούν την αντίδραση κατά της μετανάστευσης, η οποία ωθεί τους ευρωπαίους ψηφοφόρους προς πολιτικά άκρα.

Ερωτηθέντες για σχολιασμό, Γάλλοι αξιωματούχοι παρέπεμψαν το Reuters σε δηλώσεις του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είχε αναφέρει στις 21 Οκτωβρίου ότι δεν υπήρχαν ορατές ενδείξεις ξένης παρέμβασης πίσω από τις διαδηλώσεις, αλλά υπήρχε «ξένη χειραγώγηση της πληροφορίας».

Ο ρόλος του δικτύου από τον Σεπτέμβριο του 2023

Η έκθεση της ΕΕ αναφέρει ότι η «Επιχείρηση Overload» (Operation Overload), η οποία δραστηριοποιείται από τον Σεπτέμβριο του 2023, έχει στοχοποιήσει δυτικές «δημόσιες προσωπικότητες, θεσμούς και μέσα ενημέρωσης», με σκοπό να «δυσφημήσει αυτές τις οντότητες και τη στήριξή τους προς την Ουκρανία, προωθώντας παράλληλα περιεχόμενο που ευθυγραμμίζεται με τα ρωσικά συμφέροντα».

Η δραστηριότητά της «αποσκοπούσε επίσης στην υπονόμευση της ευρωπαϊκής υποστήριξης προς την Ουκρανία, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δίνουν προτεραιότητα στην Ουκρανία έναντι των εγχώριων προβλημάτων», αναφέρει η έκθεση.

Το Ινστιτούτο Στρατηγικού Διαλόγου (Institute for Strategic Dialogue), μια δεξαμενή σκέψης με έδρα τη Βρετανία, είχε αναφέρει σε έκθεσή του πέρυσι ότι η Επιχείρηση Overload αποτελεί «μια επίμονη και υψηλής έντασης ρωσική επιχείρηση επιρροής μέσω της πληροφόρησης. Προσποιείται ότι προέρχεται από αξιόπιστες πηγές, με στόχο να σπείρει τη διχόνοια, τη σύγχυση και τη δυσπιστία».

«Η επιχείρηση δημιουργεί και αναρτά βίντεο που μοιάζουν με ειδησεογραφικά ρεπορτάζ, χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να κλωνοποιεί τις φωνές ειδικών, πλαστογραφεί πρωτοσέλιδα εφημερίδων και παραποιεί εικόνες», ανέφερε το Ινστιτούτο, προσθέτοντας ότι «μετατοπίζει τη δράση της από χώρα σε χώρα, προκειμένου να εκμεταλλεύεται κρίσεις και δημόσιες αντιπαραθέσεις».

Η γαλλική υπηρεσία εποπτείας κατά της παραπληροφόρησης, Viginum, δημοσίευσε το 2024 λεπτομερή έκθεση για την Επιχείρηση Overload και παρόμοιες ρωσικές επιχειρήσεις. Γάλλοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι τέτοιες επιχειρήσεις επανεμφανίζονται κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων, εκλογών ή άλλων περιστάσεων που προσφέρουν ευκαιρίες για τη δυσφήμηση της Γαλλίας.