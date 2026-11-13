Ρωσία: Με την έγκριση Πούτιν η Ευρώπη στο τραπέζι των συνομιλιών για την Ουκρανία

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιλέξει έναν ηγέτη για να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία και να λάβει την έγκριση του Βλαντίμιρ Πούτιν πριν η Μόσχα παραχωρήσει στη «Γηραιά Ήπειρο» θέση στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος πραγματοποίησε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αλεξάντερ Στούμπ της Φινλανδίας και τον Γιόνας Γκαρ Στόρε της Νορβηγίας νωρίτερα αυτόν τον μήνα

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, δήλωσε σήμερα Παρασκευή σε δημοσιογράφους ότι ο Πούτιν ήθελε να αξιολογήσει τις «πραγματικές προθέσεις» των Ευρωπαίων και δεν δεσμεύτηκε για την διεύρυνση των διαπραγματεύσεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την προηγούμενη ημέρα ότι ο Πούτιν ήταν πρόθυμος να «δοκιμάσει» την ευρωπαϊκή συμμετοχή, μετά τη συνάντησή του μαζί του στη Μόσχα.

Οι ηγέτες της ΕΕ, που συνεδριάζουν στο Δουβλίνο, συζητούν πιθανές επιλογές μετά από μήνες διαφωνιών σχετικά με το ποιος θα πρέπει να τους εκπροσωπήσει και ποια θέματα είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν με τη Ρωσία.

Η δήλωση της Κάλας για Πούτιν

Η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι ο Πούτιν δεν ήθελε να της μιλήσει επειδή είναι πολύ «δυναμική».

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα επιτρέψει τη συμμετοχή των Ευρωπαίων, οι οποίοι παρέχουν σχεδόν το σύνολο της στρατιωτικής και δημοσιονομικής χρηματοδότησης της Ουκρανίας.

«Αν οι Ευρωπαίοι έχουν κάποιον εξουσιοδοτημένο να μιλήσει (σ.σ. εκ μέρους τους) και αν επιθυμούν να μιλήσουν, τότε θα το κάνουμε», δήλωσε ο Πεσκόφ, σύμφωνα με το Interfax.

«Αφού κατανοήσουμε τις πραγματικές προθέσεις τους και την προθυμία τους να συμβάλουν στην ειρηνευτική διαδικασία, τότε θα μπορέσουμε να λάβουμε απόφαση σχετικά με τη διεξαγωγή διαλόγου για την ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία σε διευρυμένη μορφή», πρόσθεσε.

Τι επιθυμεί η Ρωσία

Οι Financial Times γράφουν ότι από τις δηλώσεις του Πεσκόφ προέκυψε ότι η Ρωσία επιθυμούσε η Ευρώπη να περιορίσει τη στήριξή της προς την Ουκρανία ως προϋπόθεση για τη διεξαγωγή συνομιλιών.

Η Ρωσία επιθυμεί επίσης να συζητήσει μια «νέα μακροπρόθεσμη αρχιτεκτονική ασφάλειας» στην Ευρώπη, ως μέρος των όρων της για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία θα απαγόρευε στο ΝΑΤΟ να προσθέσει νέα μέλη ή να αναπτύξει δυνάμεις ανατολικά της πρώην ΕΣΣΔ, προσθέτουν οι FT.

Αυτό αποτελεί κόκκινη γραμμή για τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι οποίες έχουν επιμείνει ότι τέτοιες συζητήσεις θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μόνο αφού επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία.

Ο Γιούρι Ουσακόφ, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ρωσία επιθυμούσε επίσης να συζητήσει «μερικές νέες ιδέες που βασίζονται στα διδάγματα που δεν μπορούμε παρά να αντλήσουμε από την τρέχουσα κατάσταση, καθώς ο συλλογικός Δυτικός κόσμος έχει στραφεί εναντίον μας και δεν κρύβει το συμφέρον του να χρησιμοποιήσει το καθεστώς του Κιέβου για να επιφέρει στρατηγική ήττα στη Ρωσία».

Ο Πούτιν είχε δηλώσει στον Κούσνερ και στον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, μια μέρα νωρίτερα ότι ο διάλογος με την Ευρώπη σχετικά με την Ουκρανία αποτελούσε έναν «φαύλο κύκλο» και κατηγόρησε τους συμμάχους του Κιέβου ότι προσπαθούν να παρατείνουν τον πόλεμο.

Ο Ρώσος πρόεδρος πραγματοποίησε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αλεξάντερ Στούμπ της Φινλανδίας και τον Γιόνας Γκαρ Στόρε της Νορβηγίας νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ενώ έχει δηλώσει ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να συνομιλήσει και με άλλους ξένους ηγέτες.

Οι Financial Times σημειώνουν ότι «ο Πούτιν έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν επιθυμεί να συνομιλήσει με τους Ευρωπαίους ηγέτες, εκτός αν αυτοί είναι διατεθειμένοι να δεχτούν τις ακραίες απαιτήσεις του για τον τερματισμό του πολέμου ως αφετηρία για διαπραγματεύσεις».

Για το ζήτημα του Ευρωπαίου απεσταλμένου

Η Κάλας, πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας, δήλωσε σήμερα Παρασκευή κατά την άφιξή της στη σύνοδο κορυφής του Δουβλίνου ότι ήταν de facto το πρόσωπο στο οποίο τα κράτη μέλη της ΕΕ είχαν αναθέσει την εξουσία να τα εκπροσωπεί στις διαπραγματεύσεις με ξένες δυνάμεις.

«Όλα τα κράτη μέλη (σ.σ. της ΕΕ) συμφώνησαν στην πραγματικότητα ότι εγώ είμαι αυτή που εκπροσωπεί την Ευρώπη στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας», δήλωσε σε δημοσιογράφους.

«Ξέρω ότι οι Ρώσοι δεν με θέλουν… Δεν θέλουν κανέναν ισχυρό απέναντί τους, επειδή θέλουν να επιβάλουν τις μέγιστες απαιτήσεις τους», πρόσθεσε.

Ο Πεσκόφ αρνήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι η Κάλας εκπροσωπεί την Ευρώπη.

Πολλές πρωτεύουσες της ΕΕ εξακολουθούν να είναι επιφυλακτικές όσον αφορά τη συνεργασία με τη Ρωσία, χωρίς να υπάρχει ένδειξη ότι ο Πούτιν αντιμετωπίζει σοβαρά οποιαδήποτε προσπάθεια για τον τερματισμό της σύγκρουσης, εκτιμούν οι Financial Times.

«Μια ουσιαστική ειρηνευτική συμφωνία είναι εξίσου σημαντική με το ποιος εκπροσωπεί την Ευρώπη», δήλωσε την Παρασκευή ο Μιχόλ Μάρτιν, πρωθυπουργός της Ιρλανδίας.

Πηγή: in.gr