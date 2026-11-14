Σενζέν: Τα «θέλω» και τα «αγκάθια» για Τραμπ, Σι, Πούτιν στην τριμερή συνάντηση – Ποια η ατζέντα

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν θα πραγματοποιήσουν την πρώτη τριμερή συνάντησή τους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού (APEC) στη Σενζέν της Κίνας, όπως επιβεβαίωσαν ο Λευκός Οίκος και το Κρεμλίνο.

Αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν θα θίξει το θέμα του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας

Την Παρασκευή, η Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε επίσης τη συμμετοχή του Τραμπ στη σύνοδο κορυφής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Νοεμβρίου.

Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στη μη διάδοση πυρηνικών όπλων, επισήμανε ο Λευκός Οίκος.

Ωστόσο, πραγματοποιούνται εν μέσω σημαντικών παγκόσμιων αναταραχών: ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και οι συνεχιζόμενες εμπορικές εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.

«Πιστεύω ότι θα δούμε μερικές αρκετά εντυπωσιακές φωτογραφικές ευκαιρίες, συνοδευόμενες από πολλή πραγματικά πομπώδη ρητορική εκ μέρους του Τραμπ», δήλωσε ο Σάιμον Μέιμπον, καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ του Ηνωμένου Βασιλείου, στο Al Jazeera.

Ωστόσο, ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι τρεις ηγέτες «συλλογικά ή μονομερώς, δεν είναι σε θέση να επιφέρουν το τέλος της σύγκρουσης στο Ιράν ή στην Ουκρανία».

Το Al Jazeera εξετάζει τι θέλει και τι δεν θέλει η κάθε πλευρά από τη συνάντηση.

Η ατζέντα της συνάντησης Τραμπ, Σι και Πούτιν

Κάθε ηγέτης έχει τις δικές του προτεραιότητες, αλλά υπάρχουν ορισμένα θέματα που όλοι θα θέλουν να συζητήσουν.

Νέα συνθήκη για τα πυρηνικά

Ένα από τα κύρια ζητήματα για τη Ρωσία και τις ΗΠΑ είναι η Νέα Συνθήκη για τη Μείωση των Στρατηγικών Όπλων (New START), η οποία έληξε τον Φεβρουάριο.

Η συνθήκη υπογράφηκε για πρώτη φορά το 2010 και θέτει ανώτατα όρια στα στρατηγικά πυρηνικά οπλοστάσια των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

Η Ρωσία διαθέτει σήμερα τον μεγαλύτερο αριθμό πυρηνικών κεφαλών, ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ και στη συνέχεια από την Κίνα, η οποία ενισχύει ταχύτατα το δικό της οπλοστάσιο.

Ο Τραμπ είχε απορρίψει προηγουμένως την πρόταση της Ρωσίας για παράταση της συνθήκης μετά τη λήξη της, ζητώντας αντ’ αυτού μια «νέα, βελτιωμένη και εκσυγχρονισμένη» συμφωνία στην οποία θα συμμετέχει και το Πεκίνο.

Φαίνεται, ωστόσο, ότι η Κίνα είναι απρόθυμη να προσχωρήσει σε μια συμφωνία στην οποία δεν συμμετείχε κατά τη διαμόρφωσή της.

Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε στο Reuters ότι το θέμα αυτό θα αποτελέσει την αφετηρία των συζητήσεων, αλλά ότι «δεν αναμένουμε να επιτευχθεί οποιαδήποτε συμφωνία».

Πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν

Αξιωματούχοι αναφέρουν επίσης ότι οι τρεις ηγέτες θα συζητήσουν τον πόλεμο στο Ιράν, τον οποίο ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Αν και οι εκτεταμένες επιθέσεις έχουν, προς το παρόν, σταματήσει, η κατάσταση παραμένει σε αδιέξοδο.

Μετά από περισσότερες από 100 ημέρες, τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, ενώ οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου εξακολουθούν να παρουσιάζουν διακυμάνσεις, καθώς τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν επιθέσεις και ναυτικές νάρκες από την πλευρά του Ιράν.

Πριν από τον πόλεμο, το ένα τρίτο των εφοδιασμών της Κίνας σε αργό πετρέλαιο διέρχονταν από τα Στενά. Η σύγκρουση επηρεάζει επίσης αρνητικά τη ζήτηση για τις κινεζικές εξαγωγές.

Η Ρωσία, εν τω μεταξύ, έχει επωφεληθεί από την άνοδο των τιμών της ενέργειας και την πρόσφατη χαλάρωση των κυρώσεων από την Ουάσινγκτον, εν μέσω προβλημάτων εφοδιασμού – ιδίως όσον αφορά το ντίζελ.

Εμπορική αντιπαλότητα μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον

Οι εμπορικοί πόλεμοι και η κούρσα για τον έλεγχο των μικροτσίπ που χρησιμοποιούνται στην Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργούν εντάσεις στις σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ επέβαλε στην Κίνα αύξηση των δασμών κατά 145% πέρυσι, ενώ το Πεκίνο αντέδρασε επιβάλλοντας δασμούς 125% στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ.

Οι εντάσεις εντάθηκαν περαιτέρω λόγω των περιορισμών που επέβαλε η Κίνα στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατασκευή προηγμένων τσιπ και άλλων τεχνολογιών.

Από τότε, οι δύο χώρες έχουν μειώσει τους δασμούς και έχουν συνάψει διάφορες συμφωνίες μετά τις συναντήσεις των Τραμπ και Σι στη Νότια Κορέα και στην Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, το πρόσφατο σκάνδαλο στην εταιρεία μικροεπεξεργαστών Nvidia οδήγησε τις ΗΠΑ να ισχυριστούν ότι η Κίνα κατασκόπευε τον διευθύνοντα σύμβουλο Τζένσεν Χουάνγκ.

Το Πεκίνο το αρνείται.

Θα συζητηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία;

Είναι πολύ απίθανο να συζητηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν θα θίξει το θέμα του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, αν και αξιωματούχοι του Κρεμλίνου είχαν προηγουμένως αφήσει να εννοηθεί ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να συζητηθεί.

Η Κίνα, σύμμαχος της Μόσχας, έχει δηλώσει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία αποτελεί ευρωπαϊκό ζήτημα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν επίσης ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει ειρηνευτικές συνομιλίες, με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ να επισκέπτονται τόσο την Ουκρανία όσο και τη Ρωσία αυτή την εβδομάδα.

«Η Κίνα δεν συμμετέχει ουσιαστικά σε αυτή τη διαδικασία, οπότε δεν φαίνεται σκόπιμο να διεξαχθεί εκεί η συζήτηση για την Ουκρανία», δήλωσε ένας αξιωματούχος σε δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τον pρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι «δεν θέλει» να τερματιστεί ο πόλεμος, ενώ το Κίεβο επανέλαβε τους ισχυρισμούς ότι οι ΗΠΑ έχουν περιορίσει τη δορυφορική σύνδεση Starlink που του επιτρέπει να χειρίζεται επιθετικά drones.

Ο Τραμπ κατηγόρησε επίσης την Ουκρανία για την εκτίναξη των τιμών του ντίζελ, λόγω των επιθέσεών της εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, ο Τραμπ έχει επαινέσει τον Πούτιν, έχει συμφωνήσει να επιτρέψει την είσοδο ρωσικού ντίζελ στις παγκόσμιες και τις αμερικανικές αγορές και έχει άρει τις πετρελαϊκές κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Τι επιδιώκει κάθε πλευρά από τη συνάντηση

Η Ρωσία

Για τον Πούτιν, η συνάντηση θα μπορούσε να αποτελέσει μια ευκαιρία για θετική προβολή και μια πλατφόρμα για την επίδειξη ισχύος, παραμερίζοντας παράλληλα τη σύγκρουση στην Ουκρανία, σύμφωνα με αναλυτές.

Θα του προσφέρει μια θέση «πρώτου μεταξύ ίσων», την οποία θα μπορεί να επιδείξει στο εσωτερικό της χώρας του, προκειμένου να δείξει ότι μπορεί να επηρεάσει την αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε στο Al Jazeera ο Αλεξάντερ Μπράτερσκι, δημοσιογράφος και πολιτικός αναλυτής με έδρα τη Μόσχα.

Η Κίνα

Το Πεκίνο έχει ήδη ασκήσει πιέσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ο οποίος έχει επηρεάσει τον δικό του ενεργειακό εφοδιασμό.

Η Κίνα θα θελήσει επίσης να αποφύγει να εμπλακεί σε μια πυρηνική συνθήκη στην οποία δεν συμμετείχε κατά τη σύναψή της.

Τον περασμένο μήνα, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε ότι «δεν θα ήταν ούτε δίκαιο, ούτε λογικό, ούτε ρεαλιστικό να ζητηθεί από την Κίνα να συμμετάσχει στις λεγόμενες τριμερείς διαπραγματεύσεις για τον πυρηνικό αφοπλισμό σε αυτό το στάδιο».

Οι ΗΠΑ

Σύμφωνα με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, προτεραιότητα του Τραμπ είναι να συμπεριλάβει τόσο την Κίνα όσο και τη Ρωσία σε μια νέα συνθήκη για τη διάδοση των πυρηνικών όπλων.

«Ο πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι, μεταξύ άλλων θεμάτων, θα συζητήσει τη μείωση των πυρηνικών όπλων στον κόσμο. Αυτή η διάδοση, πιστεύει ο πρόεδρος Τραμπ, είναι πολύ επικίνδυνη», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Ολίβια Γουέιλς, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε επίσης να αξιοποιήσει τη συνάντηση για να αναδείξει τη διπλωματική επιρροή της κυβέρνησής του, καθώς το Ιράν αρνείται να υποκύψει στις απαιτήσεις των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου και να χαρίσει μια νίκη στην Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ έχει επίσης επιδιώξει στενότερους δεσμούς με τον Σι, τον Πούτιν και τον Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας, οι οποίοι θεωρούνται όλοι «ισχυροί άνδρες», και είναι πιθανό να θεωρηθεί επιρροή σε τέτοιους κύκλους, σύμφωνα με αναλυτές.

«Πιστεύω ότι θα είναι περισσότερο μια θεατρική παράσταση – με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποδύεται τον ρόλο του παγκόσμιου πολιτικού παρά του ειρηνοποιού», δήλωσε ο Μέιμπον.

Η συντριπτική ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές την περασμένη εβδομάδα ενδέχεται να υπονομεύσει τη διαπραγματευτική του δύναμη, όπως επισημαίνουν ειδικοί, καθώς το νέο Κογκρέσο υπό τη ηγεσία των Δημοκρατικών πιθανότατα θα υποστηρίξει την Ουκρανία με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.

Είναι αυτή η αρχή για μια νέα Γιάλτα;

Ο Πιoτρ Τολστόι, πρόεδρος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων του ρωσικού κοινοβουλίου, δήλωσε ότι αυτή η συνάντηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια «νέα Γιάλτα».

Στη Διάσκεψη της Γιάλτας του 1945, που πραγματοποιήθηκε στην τότε Σοβιετική Ένωση, ο πρόεδρος της ΕΣΣΔ Ιωσήφ Στάλιν, ο Φρανκλίνος Ρούζβελτ των ΗΠΑ και ο Ουίνστον Τσόρτσιλ του Ηνωμένου Βασιλείου μοίρασαν τη Γερμανία και ίδρυσαν τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, καθορίζοντας τη νέα τάξη πραγμάτων, όπως σχολιάζει το Al Jazeera.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε την τριμερή συνάντηση που θα διεξαχθεί μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ρωσίας ως «εξαιρετικά σημαντική», αλλά επισήμανε ότι τυχόν συμφωνίες που θα επιτευχθούν στη συνάντηση δεν μπορούν να επιβληθούν σε άλλα κράτη.

Πηγή in.gr