Χατζηδάκης: Από το 2027 το επίδομα των 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους

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Δεν θα δοθεί εντός του 2026 το επίδομα των 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους, καθώς η εφαρμογή του παραμένει προγραμματισμένη για το 2027, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Ο κ. Χατζηδάκης διέψευσε τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για επίσπευση της χορήγησης του επιδόματος και ενδεχόμενη καταβολή του εντός του 2026, επισημαίνοντας ότι επικοινώνησε για το θέμα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και έλαβε σαφή απάντηση ότι δεν υπάρχει αλλαγή στον κυβερνητικό σχεδιασμό.

«Διάβασα κι εγώ. Δεν είχα υποθέσει ότι ισχύει, αλλά καλού κακού τσέκαρα με το υπουργείο Οικονομικών, από όπου πήρα την απάντηση ότι δεν ισχύει και ότι προχωράμε με βάση τον σχεδιασμό που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα ισχύσει από το 2027, όπως είπε ο πρωθυπουργός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν πρόκειται να υπάρξει επίσπευση του μέτρου, επικαλέστηκε τις δημοσιονομικές αντοχές του προϋπολογισμού και τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη δημοσιονομικής υπευθυνότητας.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει διαθέσει μέχρι σήμερα σχεδόν 1,5 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, με παρεμβάσεις που αφορούν τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου και στην ανάγκη πρόσθετων μέτρων στήριξης, σημείωσε, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ότι κανείς δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να προβλέψει την εξέλιξη της κατάστασης. Τόνισε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά το ζήτημα και το έχει θέσει στις προτεραιότητές της, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες που παρέχουν ισχυρή στήριξη, ανάλογα με τις δυνατότητες της οικονομίας τους.

Ενεργειακή κρίση: «Πρέπει να έχουμε τη νοοτροπία του καλού νοικοκύρη»

Σχετικά με το ενδεχόμενο επιδείνωσης της ενεργειακής κρίσης και την πίεση που μπορεί να ασκηθεί στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να εξετάζει τη συνολική εικόνα και να ιεραρχεί τις ανάγκες.

Όπως ανέφερε, κάθε επαγγελματική ομάδα διατυπώνει εύλογα αιτήματα για φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, ωστόσο η κυβέρνηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις συνολικές δημοσιονομικές δυνατότητες και τις διεθνείς συνθήκες.

«Όταν έχεις έναν δύσκολο χειμώνα παγκοσμίως, σίγουρα στην Ευρώπη εξαιτίας των πολέμων και της ενεργειακής κρίσης, αυτό πρέπει να το προτεραιοποιήσεις τόσο για τα νοικοκυριά, τον κάθε πολίτη, όσο και για τις επιχειρήσεις και να έχουμε μια νοοτροπία καλού νοικοκύρη», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην προεκλογική περίοδο και στην παράδοση των προεκλογικών παροχών, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ακολουθεί διαφορετική πολιτική, αποφεύγοντας τις υποσχέσεις που δεν μπορούν να υλοποιηθούν.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ακολουθήσει μια διαφορετική πολιτική και από τότε που ήμασταν ακόμα στην αντιπολίτευση υποσχόμαστε λίγα, διότι θέλουμε να τα κάνουμε όλα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις, αφού προηγουμένως έχουν υπολογιστεί οι δυνατότητες υλοποίησής τους.

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: «Το έργο θα γίνει πραγματικότητα»

«Η κυβέρνηση δεν έχει να κρύψει ούτε να φοβηθεί τίποτα σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι έγινε μια συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας για να ενημερωθούν οι βουλευτές. Και στη συνέχεια ο υπουργός Εξωτερικών με κατεύθυνση του πρωθυπουργού πήρε την πρωτοβουλία να ενημερωθούν οι πολιτικοί αρχηγοί», τόνισε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και πρόσθεσε ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση υπάρχουν 3 πράγματα που είναι πλέον φανερά και στον πιο κακόπιστο: «Πρώτον, αδειοδότηση ζητήθηκε μόνο από δύο χώρες, την Ελλάδα και την Κύπρο. Δεύτερον, μετά την έκδοση της ελληνικής Navtex η Τουρκία προχώρησε σε αντι -Navtex διότι προφανώς κάτι τους ενοχλούσε. Και τρίτον, ανεξαρτήτως του τι λέμε εμείς και η αντιπολίτευση, η ουσία είναι ότι το πλοίο προχώρησε, κάνει τη δουλειά του και το καλώδιο θα είναι πραγματικότητα σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Η κυβέρνηση αυτή», πρόσθεσε, «συνεχώς κατηγορείται για υποτιθέμενες υποχωρήσεις. Όμως εμείς δεν κάνουμε εξωτερική πολιτική για εσωτερική κατανάλωση, ούτε πολιτικές θεατρικές παραστάσεις. Στον Έβρο απαντήσαμε επί του πεδίου. Στο Αιγαίο κάποιοι θυμούνται το Oruc Reis αλλά δεν θυμούνται το δικό μας στόλο που βγήκε επίσης στο Αιγαίο. Προχωρήσαμε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, την ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία. Υπογράψαμε δύο φορές συμφωνία με τη Γαλλία με ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής. Έχουμε αναβαθμίσει τις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ, έχουμε εξασφαλίσει τα F-35 ενώ η Τουρκία ακόμα τα ζητά, έχουμε ενισχύσει τις σχέσεις με την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ισραήλ. Διερωτώμαι, αν κάνει κανείς συγκρίσεις με την περίοδο πριν το 2019, σε διάστημα 7 ετών πότε είχαμε τόσο σημαντική ενίσχυση της χώρας στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα».

«Καλό θα ήταν», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης, «στην εξωτερική πολιτική να υπάρχουν οι ευρύτερες δυνατές συναινέσεις. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει μειωμένος πατριωτισμός στην αντιπολίτευση, υπάρχουν όμως δημαγωγικοί πειρασμοί που τους εκθέτουν διότι δεν υπάρχει πολιτικό «χαλινάρι». Και τόνισε: «Δεν είναι αυτοσκοπός να υπάρχει ένταση με την Τουρκία, θέλουμε να υπάρχει ειρηνική συνύπαρξη σε αυτή τη γειτονιά. Όχι όμως με οποιοδήποτε κόστος και πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη τα εθνικά συμφέροντα, την κυριαρχία και τα δικαιώματά μας».

Γεωτρήσεις δυτικά της Κέρκυρας και Κάθετος Διάδρομος φυσικού αερίου

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε, ακόμη, στις ενεργειακές εξελίξεις, κάνοντας λόγο για την προοπτική έναρξης γεωτρητικών εργασιών δυτικά της Κέρκυρας, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού για την αξιοποίηση των ελληνικών υδρογονανθράκων.

Όπως σημείωσε, ο σχεδιασμός προβλέπει την κινητοποίηση γεωτρύπανου την άνοιξη, σε περιοχή δυτικά της Κέρκυρας, ενώ έκανε αναφορά και στις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί νοτίως της Κρήτης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον Κάθετο Διάδρομο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ο οποίος συνδέει την Αλεξανδρούπολη με τις αγορές των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης, επισημαίνοντας τη σημασία του για την ενεργειακή θέση της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή.