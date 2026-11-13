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Τζένσεν Χουάνγκ: Τι σημαίνει η πτώση του για την ισχύ της Silicon Valley

Η υποστήριξη της ελίτ της Silicon Valley στον Τζένσεν Χουάνγκ

Tεχνητή νοημοσύνη 14.11.2026, 07:00
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Τζένσεν Χουάνγκ: Τι σημαίνει η πτώση του για την ισχύ της Silicon Valley
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

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H πτώση του Τζένσεν Χουάνγκ, του ανθρώπου που συνίδρυσε την Nvidia και τη μετέτρεψε στη ραχοκοκαλιά της  έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης, έφερε στο φως μια δυσάρεστη αλήθεια για την Silicon Valley.

Οι κολοσσοί της τεχνολογίας δεν είναι πλέον τόσο «μεγάλοι», ούτε, ίσως, τόσο ανεπηρέαστοι από εξωτερικές εξαρτήσεις καθώς έχασαν την επιρροή που ασκούσαν στην Ουάσιγκτον, αναφέρει ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

Η ιδέα του σύγχρονου ιδρυτή και η σημασίας της για τη Silicon Valley έχει αρχίσει να φθίνει. Η συγκεκριμένη γενιά επιχειρηματιών έχει παλέψει εναντίον των μεγάλων γραφειοκρατικών δομών και των παλαιών κατεστημένων καταστάσεων που επιστρέφουν παρά την πεποίθηση ορισμένων επιχειρηματιών ανάμεσα τους ο’Ιλον Μασκ  ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε να εξαλείψει.

Και η απομάκρυνση του Χουάνγκ είναι η απότομη προσγείωση στην πραγματικότητα. Κάποιοι έσπευσαν να τον υπερασπιστούν.

«Φαίνεται άστοχη κίνηση εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia να απομακρύνει τον Τζένσεν Χουάνγκ, δεδομένου ότι η ηγεσία του είναι καθοριστική για τη λειτουργία μιας δύναμης που τροφοδοτεί τη μελλοντική μας ευημερία» έγραψε την Τετάρτη στο X ο Γκάρι Ταν, επικεφαλής του επιταχυντή νεοφυών επιχειρήσεων Y Combinator.

Για ορισμένους, η στάση των ηγετών του τεχνολογικού κλάδου, οι οποίοι έσπευσαν να στηρίξουν τον Χουάνγκ, ο οποίος παραδέχτηκε ότι διατηρούσε σχέση με γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, αποτελεί ένδειξη της ηθικής διάβρωσης στον χώρο της τεχνολογίας, όπου κυριαρχεί η εμμονή για νίκη με κάθε κόστος.

«Ακόμη και όταν προέκυψαν περισσότερες καταγγελίες… το πρώτο ένστικτο αυτών των ηγετών ήταν να συσπειρωθούν και να τον υπερασπιστούν. Πρόκειται για κακή αντίδραση, η οποία δεν πρόκειται να αποδώσει στη νέα πολιτική πραγματικότητα» εκτιμά ο Ντεξ Χάντερ-Τόρικε, ο οποίος στο παρελθόν έχει εργαστεί για τον Ίλον Μασκ και τον Μαρκ Ζάκεμπεργκ.

Τι σημαίνει η αποχώρηση του Χουάνγκ

Ωστόσο, η υπεράσπιση του Χουάνγκ είναι κατανοητή. Για μια σειρά από ηγετικές προσωπικότητες του κλάδου, η αποχώρησή του σημαίνει την απώλεια μιας πολύτιμης προσωπικής σχέσης με έναν άνθρωπο που έχει τη δύναμη να καθορίσει την επιτυχία ή την αποτυχία των φιλοδοξιών τους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Μια τέτοια ανατροπή προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα, σε μια συγκυρία όπου η πρόσβαση στην υπολογιστική ισχύ της Nvidia αποτελεί για πολλούς επενδυτές το βασικό κριτήριο για την αξία και τις προοπτικές μιας εταιρείας.

Το γεγονός ότι ο Χουάνγκ, ο οποίος τοποθέτησε έξυπνα τη Nvidia στο επίκεντρο της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης, καθιστώντας την με τη σειρά του μία από τις πολυτιμότερες εταιρείες στον κόσμο, παραιτήθηκε τόσο γρήγορα, αποτελεί πλήγμα για την ευρέως διαδεδομένη στη Silicon Valley πεποίθηση σχετικά με τη σημασία του σύγχρονου ιδρυτή.

«Θα περίμενε κανείς να έχουμε διδαχθεί από τις περιπτώσεις των Στηβ Τζόμπς και Τράβις Κάλανικ  ότι ο ιδρυτής δεν αντικαθίσταται απλώς…» έγραψε στο X ο Ναβάλ Ραβικάντ, συνιδρυτής της AngelList. Σχόλιο στο οποίο ο Μασκ απάντησε: «Αληθινά λόγια».

Όταν οι ιδρυτές αποχωρούν

Η εικόνα της Apple ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Στιβ Τζομπς όταν εκείνος παραιτήθηκε το 2011. Ωστόσο, σε αντίθεση με την Nvidia, η εταιρεία είχε διοικηθεί και από άλλους διευθύνοντες συμβούλους (CEO) στο παρελθόν και διέθετε έναν εσωτερικό διάδοχο.

Ο Τιμ Κουκ επένδυσε στη στρατηγική της Apple για τα μικροτσίπ και στον τομέα των υπηρεσιών, ενώ αναδείχθηκε σε βασικό εταιρικό διπλωμάτη στις σχέσεις με τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Κίνας. Ήταν γνωστός ως ένας ικανός διαχειριστής που ήλεγχε την εφοδιαστική αλυσίδα της Apple.

Ο Κουκ είχε λάβει «σημαντική προετοιμασία» για να αναλάβει τη θέση του CEO, εξηγεί ο Μάικλ Γουίδερς, καθηγητής διοίκησης στο Mendoza College of Business του Πανεπιστημίου Notre Dame. Κατά τη διάρκεια της 15ετούς θητείας του, η κεφαλαιοποίηση της Apple αυξήθηκε από περίπου 350 δισεκατομμύρια δολάρια σε 4 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Λάρι Πέιτζ και ο Σερτζέι Μπριν αποχώρησαν από τις εκτελεστικές τους θέσεις στην Alphabet το 2019, 21 χρόνια μετά την ίδρυση της Google.

Η αποχώρηση τους ήταν αναμενόμενη. Ο Πέιτζ δήλωσε τότε ότι ήταν η «φυσική στιγμή» για την απλοποίηση της διοικητικής δομής της εταιρείας. Από τότε, υπό την ηγεσία του Σουντάρ Πιτσάι, οι μετοχές της Alphabet έχουν σημειώσει άνοδο άνω του 300%.

Ο Τράβις Καλανίκ αποχώρησε από την Uber το 2017, έπειτα από αυξανόμενες πιέσεις που προκλήθηκαν από μια σειρά σκανδάλων και ανησυχίες σχετικά με τη διακυβέρνηση της εταιρείας.

Ωστόσο, η αποχώρησή του «εκτυλίχθηκε σε διάστημα αρκετών μηνών και, αν και σίγουρα τράβηξε την προσοχή, ωχριά μπροστά σε αυτό που αντιμετωπίζει σήμερα η Nvidia», πρόσθεσε ο Γουίδερς.

Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ – Κίνας

Η δυναμική του ανταγωνισμού, είτε μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας είτε μεταξύ αντίπαλων εργαστηρίων τεχνητής νοημοσύνη, έχει τροφοδοτήσει τεράστιες δαπάνες για τσιπ της Nvidia, καθώς και επενδύσεις ευρύτερα.

Έχει οδηγήσει επίσης σε επισφαλείς συμμαχίες και αμφιλεγόμενες συμφωνίες, οι οποίες μπορεί μεν να πλουτίσουν πολλούς ανθρώπους, αλλά ενδέχεται κάλλιστα να προκαλέσουν δυσάρεστες συνέπειες.

«Η Κίνα θέλει τον Τζένσεν εκτός, οπότε εγώ τον θέλω εντός», έγραψε στο Twitter Πάλμερ Λάκει, συνιδρυτής της Anduril Industries, ο οποίος έχει βιώσει τις δικές του εταιρικές συγκρούσεις κατά τη θητεία του στη Meta Platforms.

Ο Σον Μαγκουάιρ, εταίρος στην Sequoia Capital, έγραψε: «Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα χρήματα. Πρόκειται για το να κερδίσει η Αμερική στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης».

Η αποχώρηση του Χουάνγκ εντείνει τις ανησυχίες ότι ενδέχεται να ακολουθήσει μια επώδυνη διόρθωση της αγοράς.

Η τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο των ενδιάμεσων εκλογών

Η ισχύς των δισεκατομμυριούχων της τεχνολογίας βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκλογών, όπου τα κέντρα δεδομένων για την τεχνητή νοημοσύνη αποτέλεσαν σημαντικό προεκλογικό ζήτημα. Τα τελευταία δύο χρόνια, προσωπικότητες όπως ο Μασκ, ο Χουάνγκ και η ευρύτερη ηγεσία του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης ευημέρησαν επί προεδρίας Τραμπ, ο οποίος αναζητούσε τις συμβουλές τους και επιζητούσε την προσοχή τους.

Μετά την επικράτησή τους στις εκλογές, οι Δημοκρατικοί στέλνουν το μήνυμα ότι, από τον Ιανουάριο, ο τεχνολογικός τομέας θα βρεθεί υπό αυστηρότερο έλεγχο.

«Παρά την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ, το Κογκρέσο οφείλει να ζητήσει απαντήσεις από τον ίδιο και άλλα στελέχη της Nvidia σχετικά με το πώς ενδέχεται να έθεσαν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ», δήλωσε μέσω της πλατφόρμας X ο γερουσιαστής Τσακ Σούμερ , ο οποίος αναμένεται να αναλάβει επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία.

«Οι Αμερικανοί αξίζουν να γνωρίζουν ότι όσοι βρίσκονται στα ανώτατα κλιμάκια της εξουσίας θέτουν την Αμερική σε προτεραιότητα, και όχι τα κέρδη τους ή τις προσωπικές τους φιλίες» πρόσθεσε γερουσιαστής.

Οι επόμενες κινήσεις του Χουάνγκ

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι που υποστηρίζουν ότι η πορεία του Χουάνγκ στον χώρο της τεχνολογίας δεν έχει τελειώσει. Ο Μάσκ, ο οποίος τρέφει τις δικές του φιλοδοξίες στον τομέα των μικροτσιπ, δήλωσε την Τετάρτη ότι «θα ήταν τιμή» για τον ίδιο να προσλάβει τον Huang.

Άλλοι πάλι άφησαν να εννοηθεί ότι ίσως επιστρέψει στη Nvidia. «Πρόβλεψη: Σε 3-4 χρόνια από τώρα, η NVDA θα έχει ένα ή δύο τρίμηνα με κακές επιδόσεις και θα φέρουν πίσω τον Τζένσεν για να αναλάβει τη διοίκηση της εταιρείας», έγραψε στο Twitter ο Ντικ Κόστολο, πρώην διευθύνων σύμβουλος της πλατφόρμας. «Όπως συμβαίνει και με τη φήμη, όλοι εξοργίζονται για 15 λεπτά, και δεν υπάρχει τίποτα που να αγαπούν περισσότερο οι Αμερικανοί από μια ιστορία επιστροφής στην κορυφή».

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