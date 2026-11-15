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ΗΠΑ: Το Κογκρέσο θέλει αυστηρότερους κανόνες για εξαγωγές μικροτσίπ AI μετά το σκάνδαλο της Nvidia

«Στοπ» στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης θέλουν να βάλουν οι ΗΠΑ μετά τη φερόμενη εξωσυζυγική σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ με Κινέζα κατάσκοπο

World 15.11.2026, 22:30
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ΗΠΑ: Το Κογκρέσο θέλει αυστηρότερους κανόνες για εξαγωγές μικροτσίπ AI μετά το σκάνδαλο της Nvidia
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

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«Φρένο» στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα θέλουν να βάλουν οι νομοθέτες των ΗΠΑ, στον απόηχο των αποκαλύψεων ότι ο ιδρυτής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, διατηρούσε σχέση με μια γυναίκα ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ του Πεκίνου.

Τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και οι Ρεπουμπλικανοί έχουν στηρίξει μια δέσμη νομοσχεδίων που περιορίζουν τις πωλήσεις ευαίσθητων μικροτσίπ στο εξωτερικό και δίνουν στο Κογκρέσο τη δυνατότητα να επανεξετάζει και, δυνητικά, να μπλοκάρει πωλήσεις που έχουν ήδη εγκριθεί από την κυβέρνηση Τραμπ.

«Υπάρχει αναμφίβολα αυξημένη δυναμική για αυτή τη νομοθεσία υπό το φως του πρόσφατου σκανδάλου», δήλωσε στους Financial Times ο Όουεν Τέντφορντ, ανώτερος αναλυτής ερευνών στην Beacon Research, μια εταιρεία συμβούλων στην Ουάσινγκτον που παρακολουθεί τη νομοθετική δραστηριότητα του Κογκρέσου.

Ο Χουάνγκ, ο οποίος είχε δώσει μάχη για τη χαλάρωση των κανόνων εξαγωγών, παραιτήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα μετά τις αποκαλύψεις ότι διατηρούσε εξωσυζυγικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας σχέσης με γυναίκα που ήταν στέλεχος της Megaspeed, πελάτη της Nvidia με έδρα τη Σιγκαπούρη.

Οι ΗΠΑ ερευνούν εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο κατά πόσον η εν λόγω εταιρεία διοχέτευε λαθραία μικροτσίπ στην Κίνα, ενώ η εν λόγω γυναίκα, η Άλις Χουάνγκ, θεωρείται ύποπτη ότι εργάζεται για τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

«Η Nvidia μπορεί να αισθάνεται ότι έχει τελειώσει με την υπόθεση ή να προσπαθεί να προχωρήσει παρακάτω, αλλά η Ουάσινγκτον δεν είναι έτοιμη να γυρίσει σελίδα», ανέφερε ο Τέντφορντ.

Στο φόντο ο ανταγωνισμός με Κίνα

Τα μικροτσίπ της Nvidia χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των πιο προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης από εργαστήρια όπως η OpenAI και η Anthropic, και ο περιορισμός των εξαγωγών τους θεωρείται από τους υποστηρικτές των μέτρων απαραίτητος για τη διατήρηση του τεχνολογικού προβαδίσματος της Αμερικής.

Στο επίκεντρο του ανταγωνισμού για την κατασκευή της πιο προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται ο αγώνας για την πρόσβαση στα πιο ισχυρά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. Οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ έχουν εμποδίσει την Κίνα να αποκτήσει τα πιο προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, μια στρατηγική που έχει οδηγήσει το Πεκίνο να κατηγορήσει τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν ένα μονοπώλιο στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το σκάνδαλο με την Νvidia συμπυκνώνει την αντιπαλότητα μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας, «όπου οι ανησυχίες σχετικά με την εθνική ασφάλεια, τον έλεγχο των εξαγωγών και την εξωτερική πολιτική αλληλοσυνδέονται», δήλωσε στο Associated Press η Lian Jye Su, επικεφαλής αναλύτρια στην ομάδα τεχνολογικής έρευνας και συμβουλευτικής Omdia με έδρα το Λονδίνο.

ΗΠΑ: Τι ζητούν οι Ρεπουμπλικανοί

Ενώ οι προτάσεις σημείωναν ήδη πρόοδο στο Καπιτώλιο, ο πολιτικός σάλος για την αποτυχία της κυβέρνησης Τραμπ να αποτρέψει την εξαγωγή μικροτσίπ της Nvidia στη Megaspeed έδωσε τεράστια ώθηση στις προσπάθειες αυτές.

Ένα από τα νομοσχέδια, ο Νόμος για την Ασφάλεια Απομακρυσμένης Πρόσβασης (Remote Access Security Act), θα εμπόδιζε τις κινεζικές εταιρείες να αποκτούν απομακρυσμένη πρόσβαση σε μικροτσίπ στο εξωτερικό μέσω υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, ακόμη και όταν τους απαγορεύεται η αγορά των φυσικών μικροτσίπ.

Τρεις υψηλόβαθμοι Ρεπουμπλικανοί νομοθέτες προέτρεψαν την Παρασκευή τους συναδέλφους τους να ψηφίσουν αμέσως αρκετά από τα νομοσχέδια που περιορίζουν τις εξαγωγές μικροτσίπ AI, όπως αναφέρουν οι FT.

Οι Ρεπουμπλικανοί Τζον Μούλενααρ, Μπράιαν Μαστ και Ρικ Κρόφορντ, οι οποίοι προεδρεύουν επιτροπών για την Κίνα, τις εξωτερικές υποθέσεις και τις υπηρεσίες πληροφοριών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, απέστειλαν επιστολή στον Χουάνγκ, τον γενικό νομικό σύμβουλο της Nvidia, Τιμ Τέτερ, και τον αξιωματούχο του υπουργείου Εμπορίου που επιβλέπει τους ελέγχους εξαγωγών, Τζέφρι Κέσλερ, ζητώντας την εμφάνισή τους ενώπιον του Κογκρέσου.

«Πρέπει να γνωρίζουμε την πλήρη έκταση στην οποία τέθηκε σε κίνδυνο η εθνική μας ασφάλεια», έγραψαν, προσθέτοντας ότι «αυτή η κατάσταση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του γιατί το Κογκρέσο πρέπει να ψηφίσει αμέσως» τέσσερα νομοσχέδια που αποσκοπούν στην ενίσχυση της εποπτείας.

Πολλές από τις προτάσεις εξασφάλισαν επίσης αυτή την εβδομάδα τη στήριξη του απερχόμενου Προέδρου της Βουλής, του Ρεπουμπλικανού Μάικ Τζόνσον, καθώς και του πιθανού διαδόχου του, Χακίμ Τζέφρις. Τα μέτρα αναμένεται να ενσωματωθούν στην τελική έκδοση του ετήσιου νομοσχεδίου για τις αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ, καθώς οι νομοθέτες εργάζονται για τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου.

Ο Νόμος Εξουσιοδότησης Εθνικής Άμυνας (NDAA) χρηματοδοτεί σε ευρεία κλίμακα το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και θεωρείται νομοσχέδιο «υποχρεωτικής ψήφισης», πράγμα που σημαίνει ότι είναι εξαιρετικά απίθανο ο πρόεδρος να ασκήσει το δικαίωμα αρνησικυρίας  για να απορρίψει τα μέτρα που θα φτάσουν στο γραφείο του.

Ο νόμος NDAA θα εξεταστεί από το σημερινό Κογκρέσο, όπου πλειοψηφούν οι Ρεπουμπλικανοί, προτού αναλάβουν καθήκοντα τον Ιανουάριο οι νομοθέτες που εξελέγησαν στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Νέα δυναμική

«Η δυναμική έχει αλλάξει εντελώς», δήλωσε η Έμιλι Κιλκρίζ, πρώην εμπορική αξιωματούχος των ΗΠΑ, η οποία εργάζεται πλέον στη δεξαμενή σκέψης Center for a New American Security.

«Οφείλεται στο σκάνδαλο της Nvidia. Οφείλεται στα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών. Και οφείλεται στο γεγονός ότι διαθέτουμε πράγματι ένα νομοθετικό όχημα με τον νόμο NDAA, ο οποίος έρχεται ως υποχρεωτικός προς ψήφιση κατά τη μεταβατική περίοδο του απερχόμενου Κογκρέσου».

Παρ’ όλα αυτά, ένας σύμβουλος των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία προειδοποίησε ότι «η λίστα των θεμάτων που πρέπει να διεκπεραιωθούν είναι μακρά και ο χρόνος είναι λίγος», ανέφερε.

Τα ερωτήματα για τη Megaspeed

Η ανανεωμένη κινητικότητα πίσω από τις προσπάθειες περιορισμού των πωλήσεων μικροτσίπ στην Κίνα έρχεται καθώς εξοργισμένοι νομοθέτες απαιτούν από τον Υπουργό Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, να εξηγήσει πώς επέτρεψε στη Nvidia να πωλήσει μικροτσίπ στη Megaspeed.

Οι FT ανέφεραν ότι το υπουργείο Εμπορίου του Λάτνικ καθυστέρησε τις προσπάθειες να προστεθεί η Megaspeed στη «μαύρη λίστα» της Ουάσινγκτον με τις εταιρείες που οι ΗΠΑ θεωρούν απειλή για την εθνική ασφάλεια. Οι αμερικανικές εταιρείες χρειάζονται ειδικές άδειες από το υπουργείο Εμπορίου για να εξάγουν αγαθά σε εταιρείες που περιλαμβάνονται στη λεγόμενη «λίστα οντοτήτων» (entity list), τη μαύρη λίστα της Ουάσινγκτον.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Παρασκευή ότι το υπουργείο του ήταν «υπέρ της ένταξης της Megaspeed στη λίστα οντοτήτων εδώ και μήνες».

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