Nvidia: Η Αλις Χουάνγκ αποχώρησε τον Αύγουστο του 2025, λέει η Megaspreed

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H Αλις Χουάνγκ αποχώρησε από τη Megaspeed τον Αύγουστο του 2025, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο αμερικανικό δίκυτο CNBC, προσθέτοντας ότι η εταιρεία έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα σχετικά με δημοσιεύματα στα μέσα ενημέρωσης που αφορούν τις επιχειρηματικές ραστηριότητες και την εφοδιαστική αλυσίδα της.

Η εταιρεία υπολογιστικού νέφους με έδρα τη Σιγκαπούρη βρίσκεται στο επίκεντρο έντονου ελέγχου, αφότου ο πρώην CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, παραδέχθηκε την εξωσυζυγική σχέση του με την Αλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της Megaspeed και οδηγήθηκε σε παραίτηση. Σύμφωνα με τους NYT, αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών εκτιμούν ότι η Αλις Χουάνγκ αποτελεί συνεργάτη των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών.

«Η κα Alice Huang αποχώρησε επίσημα από τη Megaspeed στις 30 Αυγούστου 2025 και πλέον δεν κατέχει κανέναν ρόλο στην εταιρεία», ανέφερε η Megaspeed σε δήλωσή της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. «Η Megaspeed δεν σχολιάζει προσωπικά ή ιδιωτικά ζητήματα της κας Χουάνγκ», προσέθεσε.

Megaspeed

Η Megaspeed αυτοπροσδιορίζεται ως «βασικός επιχειρηματικός εταίρος» του τμήματος υπολογιστικού νέφους της Nvidia στην περιοχή, επιτρέποντας στους πελάτες να μισθώνουν υπολογιστική ισχύ από μονάδες επεξεργασίας γραφικών της Nvidia — εξειδικευμένα τσιπ σχεδιασμένα για την εκτέλεση πολλαπλών υπολογισμών ταυτόχρονα.

Η εταιρεία, η οποία διατηρεί γραφεία στη Σιγκαπούρη και την Ινονησία, έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο μικροσκόπιο των μέσων ενημέρωσης και των κυβερνητικών αρχών, σχετικά με το εάν τσιπ που διακινήθηκαν μέσω αυτής κατέληξαν σε πελάτες στην Κίνα.

Η Megaspeed δήλωσε την Κυριακή ότι τα δημοσιεύματα σχετικά με τις δραστηριότητές της, την εφοδιαστική της αλυσίδα και τις παγκόσμιες λειτουργίες της δεν τεκμηριώνονται από αποδείξεις, ενώ γνωστοποίησε ότι έχει προσλάβει εξωτερικούς νομικούς συμβούλους για τη διενέργεια μιας «διεξοδικής εσωτερικής έρευνας».

«Η Megaspeed σχεδιάζει και διατηρεί τα πλαίσια ελέγχου των παγκόσμιων λειτουργιών και της εφοδιαστικής της αλυσίδας κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονιστικά πλαίσια, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων ελέγχου εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών και των κανόνων της τοπικής νομοθεσίας σε κάθε αγορά όπου δραστηριοποιούμαστε», ανέφερε η εταιρεία.

Πρόσθεσε δε ότι θα εξετάσει τα όσα έχουν δημοσιευθεί και θα επικοινωνήσει περαιτέρω με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ανάλογα με την περίπτωση.